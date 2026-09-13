Receta de agua de horchata de arroz: la bebida cremosa que refresca cualquier fiesta mexicana

El calor no perdona en ningún rincón de México, pero hay un remedio que nunca falla: un vaso frío de agua de horchata.
Esa mezcla blanca y espesa que se sirve en jarras de vidrio junto al jamaica y el tamarindo forma parte del paisaje de cualquier mercado del país.
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Su origen se remonta a España, donde se preparaba con chufa, un tubérculo que los conquistadores trajeron consigo. Al llegar a México, el arroz y la canela transformaron la receta en algo propio, adaptado a los ingredientes locales disponibles en cada región.
Hoy acompaña desde tacos callejeros hasta comidas familiares de domingo, y no puede faltar en las fiestas patrias ni en las posadas decembrinas.
Receta tradicional de agua de horchata de arroz
La horchata de arroz es una bebida fría a base de arroz remojado, molido y colado, endulzada con azúcar y perfumada con canela.
La técnica clave está en el remojo prolongado del grano, que suaviza el arroz y permite extraer todo su sabor al licuarlo. El resultado es un líquido cremoso, ligeramente dulce y muy refrescante, con un color blanco opaco característico.
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Existen variantes regionales que incorporan leche condensada, vainilla o incluso nuez, pero la versión tradicional con coco y almendras conserva el sabor más auténtico.
La clave de una buena horchata está en colarla varias veces, para eliminar cualquier residuo granuloso y lograr una bebida sedosa al paladar.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda las 12 horas, pero la mayor parte corresponde al reposo, no a trabajo activo.
- Preparación activa: 15 minutos.
- Remojo del arroz: 8 a 12 horas (idealmente de un día para otro).
- Licuado y colado: 10 minutos.
Ingredientes
1. 500 gramos de arroz
2. 50 gramos de canela en raja
3. 15 almendras peladas y tostadas
4. 0.5 coco fresco rallado
5. 1 kilogramo de azúcar
6. 5 litros de agua
7. Hielo al gusto
Cómo hacer agua de horchata de arroz, paso a paso
1. Lava el arroz y colócalo en un recipiente amplio junto con la canela en raja.
2. Cubre con agua y deja reposar desde un día antes. Este remojo prolongado es el secreto para lograr una textura cremosa.
3. Al día siguiente, agrega el coco fresco rallado y las almendras a la mezcla.
4. Licua todo muy bien junto con el agua del remojo hasta obtener una mezcla lo más fina posible.
5. Cuela la mezcla con un colador fino o una manta de cielo para retirar los residuos sólidos. Repite el colado una segunda vez si buscas una textura más ligera.
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6. Prepara un almíbar hirviendo el azúcar con el resto del agua hasta que espese ligeramente. Este jarabe endulza la horchata de manera uniforme, sin dejar granos de azúcar sin disolver en la bebida final.
7. Añade el almíbar a la mezcla de arroz colada y revuelve perfectamente hasta integrar.
8. Refrigera la horchata al menos 2 horas antes de servir para que los sabores se asienten y la bebida tome temperatura uniforme.
9. Sirve bien fría, con abundante hielo, en vasos altos o jarras de vidrio.
¿Para cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente de 12 a 15 porciones de 250 mililitros cada una, ideal para una reunión familiar, una fiesta patria o cualquier celebración con muchos invitados.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta de agua refrescante?
- Calorías: 140 kcal
- Proteínas: 1 g
- Carbohidratos: 32 g
- Grasas: 1.5 g
- Azúcares: 28 g
- Fibra: 0.3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar el agua de horchata de arroz?
La horchata de arroz se conserva en refrigeración dentro de un recipiente bien cerrado durante 3 a 4 días.
Agita bien antes de servir, ya que los sólidos tienden a asentarse en el fondo. No se recomienda congelarla, pues la textura cremosa se pierde por completo al descongelar y la bebida queda aguada.
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