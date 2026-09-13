México

Receta de agua de horchata de arroz: la bebida cremosa que refresca cualquier fiesta mexicana

Esta bebida cremosa que acompaña las tardes calurosas y los días de celebración puede prepararse con ingredientes sencillos que seguramente ya tienes en casa

Un vitrolero de vidrio y tres vasos con borde azul llenos de bebida blanca con hielo sobre una mesa con mantel blanco.
Preparar la horchata desde la noche anterior garantiza un sabor más concentrado al día siguiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calor no perdona en ningún rincón de México, pero hay un remedio que nunca falla: un vaso frío de agua de horchata.

Esa mezcla blanca y espesa que se sirve en jarras de vidrio junto al jamaica y el tamarindo forma parte del paisaje de cualquier mercado del país.

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Su origen se remonta a España, donde se preparaba con chufa, un tubérculo que los conquistadores trajeron consigo. Al llegar a México, el arroz y la canela transformaron la receta en algo propio, adaptado a los ingredientes locales disponibles en cada región.

Primer plano de un vaso de horchata fría con canela en polvo y dos ramas de canela, sobre mesa de madera, con almendras y recipiente artesanal al fondo.
Las almendras y el coco aportan un toque de sabor extra a la receta tradicional de horchata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy acompaña desde tacos callejeros hasta comidas familiares de domingo, y no puede faltar en las fiestas patrias ni en las posadas decembrinas.

Receta tradicional de agua de horchata de arroz

La horchata de arroz es una bebida fría a base de arroz remojado, molido y colado, endulzada con azúcar y perfumada con canela.

La técnica clave está en el remojo prolongado del grano, que suaviza el arroz y permite extraer todo su sabor al licuarlo. El resultado es un líquido cremoso, ligeramente dulce y muy refrescante, con un color blanco opaco característico.

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Un gran contenedor de vidrio con líquido blanco y hielo junto a cuatro vasos de borde azul sobre una mesa de madera exterior.
La horchata se sirve tradicionalmente en vasos de vidrio con hielo abundante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen variantes regionales que incorporan leche condensada, vainilla o incluso nuez, pero la versión tradicional con coco y almendras conserva el sabor más auténtico.

La clave de una buena horchata está en colarla varias veces, para eliminar cualquier residuo granuloso y lograr una bebida sedosa al paladar.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 12 horas, pero la mayor parte corresponde al reposo, no a trabajo activo.

  • Preparación activa: 15 minutos.
  • Remojo del arroz: 8 a 12 horas (idealmente de un día para otro).
  • Licuado y colado: 10 minutos.
horchata con cacao, bebida mexicana fría, receta con arroz, agua de sabor casera, bebida dulce tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunas personas gustan de agregar un poco de canela en polvo a su vaso de agua de horchata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 500 gramos de arroz

2. 50 gramos de canela en raja

3. 15 almendras peladas y tostadas

4. 0.5 coco fresco rallado

5. 1 kilogramo de azúcar

6. 5 litros de agua

7. Hielo al gusto

Tazón con arroz, frasco con varas de canela, almendras, medio coco, bolsa de azúcar y jarra con agua sobre una mesa de madera.
Cada región de México tiene su propia variante de horchata, desde la de coco hasta la de melón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer agua de horchata de arroz, paso a paso

1. Lava el arroz y colócalo en un recipiente amplio junto con la canela en raja.

2. Cubre con agua y deja reposar desde un día antes. Este remojo prolongado es el secreto para lograr una textura cremosa.

3. Al día siguiente, agrega el coco fresco rallado y las almendras a la mezcla.

Tazón de cerámica marrón con agua de arroz y granos, sobre una mesa de madera de color oscuro, con un paño claro y una ventana de fondo.
El remojo prolongado del arroz es el paso que más tiempo consume, pero también el más importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Licua todo muy bien junto con el agua del remojo hasta obtener una mezcla lo más fina posible.

5. Cuela la mezcla con un colador fino o una manta de cielo para retirar los residuos sólidos. Repite el colado una segunda vez si buscas una textura más ligera.

6. Prepara un almíbar hirviendo el azúcar con el resto del agua hasta que espese ligeramente. Este jarabe endulza la horchata de manera uniforme, sin dejar granos de azúcar sin disolver en la bebida final.

Unas manos sostienen un paño de tela para filtrar un líquido claro que cae en una jarra de vidrio sobre una mesa.
Usar una manta de cielo en lugar de un colador común ayuda a lograr una horchata más sedosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Añade el almíbar a la mezcla de arroz colada y revuelve perfectamente hasta integrar.

8. Refrigera la horchata al menos 2 horas antes de servir para que los sabores se asienten y la bebida tome temperatura uniforme.

9. Sirve bien fría, con abundante hielo, en vasos altos o jarras de vidrio.

Infografía explicativa con ilustraciones de los seis pasos para elaborar agua de horchata de arroz y sus ingredientes.
Presionar bien la manta de cielo durante el colado ayuda a extraer todo el sabor del arroz molido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente de 12 a 15 porciones de 250 mililitros cada una, ideal para una reunión familiar, una fiesta patria o cualquier celebración con muchos invitados.

Vaso alto de agua de horchata sin azúcar con hielo y espolvoreado de canela molida, adornado con una rama de canela, sobre una mesa de madera.
Licuar el arroz junto con la canela libera todo su aroma antes de colar la mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta de agua refrescante?

  • Calorías: 140 kcal
  • Proteínas: 1 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Grasas: 1.5 g
  • Azúcares: 28 g
  • Fibra: 0.3 g
Mujer de cabello oscuro sentada a una mesa de madera bebe de un vaso de vidrio con borde azul frente a una jarra y macetas con plantas.
Dejar reposar la horchata en refrigeración antes de servir permite que los sabores se integren mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar el agua de horchata de arroz?

La horchata de arroz se conserva en refrigeración dentro de un recipiente bien cerrado durante 3 a 4 días.

Una mujer de perfil sostiene la puerta abierta de un refrigerador lleno de frutas, verduras, bebidas en botellas y repostería.
No se recomienda congelar la horchata porque pierde su estructura cremosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agita bien antes de servir, ya que los sólidos tienden a asentarse en el fondo. No se recomienda congelarla, pues la textura cremosa se pierde por completo al descongelar y la bebida queda aguada.

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