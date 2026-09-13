Metro y Metrobús CDMX: estos son los horarios especiales para este 16 de septiembre

Un vagón del Metro y un autobús del Metrobús recorren una avenida de la Ciudad de México decorada con alumbrado patrio durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo miércoles 16 de septiembre, en distintos puntos de la Ciudad de México se realizarán festejos y diversos eventos para conmemorar el Día de la Independencia de México. Debido a que es un día festivo, actividades laborales y escolares serán suspendidas, motivo por el cual se estima que las calles de la capital estén llenas.

Ante esto, el Metro y Metrobús brindarán servicios con un horario especial; las personas usuarias deben considerar el ajuste para programar sus traslados durante el día feriado.

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Este es el horario en el que operará el Metro de la CDMX

A través de un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo detalló que la Red del Metro trabajará con horario festivo el miércoles 16 de septiembre. El servicio inicia a las 07:00 horas y concluye a las 24:00 horas.

La modificación se aplica por el Día de la Independencia de México. El STC pide a las y los pasajeros tomar en cuenta los horarios para anticipar sus recorridos y evitar contratiempos al regreso de las actividades familiares o celebraciones patrias.

Un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México circula por un tramo elevado que estará sujeto a obras de mantenimiento. (X/ @MetroCDMX)

Además de la jornada especial, las personas que se trasladan en bicicleta pueden ingresar con ella a las instalaciones del Metro. La autorización se da por tratarse de un día feriado y forma parte de las facilidades que ofrece el sistema durante esa fecha.

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Cierre parcial en la línea 12 del Metro: autoridades recuerdar tomar precauciones

La Línea 12 mantiene una operación parcial por las labores de sustitución de un aparato de vía. Los convoyes viajan de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, por lo que no llegan a las estaciones localizadas entre Tláhuac y Lomas Estrella.

Para atender a quienes requieren llegar a esa zona, unidades de la RTP ofrecen un recorrido alterno. El apoyo parte de Tláhuac y conecta con San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con su respectivo circuito de retorno. El servicio emergente de RTP también funciona con horario de día festivo. Las unidades operan de 07:00 a 24:00 horas este 16 de septiembre, de acuerdo con el aviso difundido por el STC.

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El Gobierno de la Ciudad de México informa sobre el cierre parcial de la Línea 12 del Metro del 12 al 16 de septiembre por trabajos de mantenimiento. (X/ @MetroCDMX)

Las obras en la Línea 12 se realizan entre el 12 y el 16 de septiembre. Durante ese periodo, las estaciones ubicadas en el segmento Tláhuac-Lomas Estrella no brindan acceso, por lo que las personas usuarias deben considerar el trayecto alterno antes de salir.

¿Cuál es el horario del Metrobús durante el Día de la Independencia?

El Metrobús también anunció modificaciones para la noche del martes 15 de septiembre. El sistema extiende su horario y la última salida se realiza a la 01:00 horas del 16 de septiembre, con el propósito de atender los viajes posteriores a las celebraciones.

Un aviso oficial del Metrobús de la Ciudad de México detalla la extensión de horario hasta la una de la mañana del 16 de septiembre en varias líneas por las fiestas patrias. (@MetrobusCDMX)

La cuenta oficial de Metrobús CDMX en ‘x’ señaló que el ajuste considera las Líneas 1, 2, 3, 5 y 7. En la imagen compartida por el organismo se muestran los corredores que tendrán operación ampliada durante la madrugada.

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En las Líneas 1, 2 y 5 : los trayectos entre El Caminero e Indios Verdes, Tacubaya y Tepalcate s, así como Preparatoria 1 y Río de los Remedio s.

Para las Líneas 3 y 7: Metrobús precisa los puntos de las últimas salidas. En ambos casos, los vehículos parten de Pueblo Santa Cruz Atoyac con dirección a Tenayuca y La Diana, con dirección a Indios Verdes.

Las personas usuarias de estos dos sistemas de movilidad pueden tomar previsiones desde la tarde del 15 de septiembre.