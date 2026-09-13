México

“Diezmar a los cárteles del terror”: exdirector de la DEA suma nueva ofensiva verbal a la polémica encuesta de Simón Levy

Derek Maltz retoma encuesta sobre fuerzas de EE.UU. en México y suma un mensaje que celebra el uso del ejército contra los “cárteles del terror”

El exfuncionario retoma un posteo de la periodista Michelle Rivera sobre un sondeo difundido por Simón Levy y afirma que deben emplearse “todas las herramientas disponibles” para desmantelar redes criminales
El exfuncionario retoma un posteo de la periodista Michelle Rivera sobre un sondeo difundido por Simón Levy y afirma que deben emplearse “todas las herramientas disponibles” para desmantelar redes criminales
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Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, sumó un nuevo capítulo a la polémica generada por la encuesta de Simón Levy sobre una eventual intervención militar estadounidense en México. Esta vez, el exfuncionario retomó una publicación de la periodista Michelle Rivera, quien resumía los resultados del sondeo, y la acompañó con un mensaje propio en el que celebra el uso de “todas las herramientas disponibles” —incluido el ejército de EE.UU.— contra el crimen organizado.

@derekmaltz_sr
@derekmaltz_sr

El repost que reavivó el tema

La publicación original, de la periodista Michelle Rivera, señalaba que Maltz había compartido la encuesta realizada por Simón Levy, en la que —según los resultados difundidos— una amplia mayoría de los participantes se dijo a favor de que fuerzas especiales militares de Estados Unidos intervengan para detener a políticos mexicanos señalados por corrupción y llevarlos ante la justicia estadounidense.

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La imagen que circula en redes plantea permitir el ingreso de fuerzas especiales a territorio nacional y reporta 11% a favor de la soberanía, aunque no informa muestra, metodología ni representatividad estadística
La imagen que circula en redes plantea permitir el ingreso de fuerzas especiales a territorio nacional y reporta 11% a favor de la soberanía, aunque no informa muestra, metodología ni representatividad estadística

Sobre ese contenido, Maltz añadió, traducido del inglés:

  • Que “diezmar” a los cárteles del terror utilizando todas las herramientas disponibles —incluidas las “incomparables capacidades” del ejército de EE.UU.— representa una gran victoria para el pueblo de México y para la seguridad global.
  • Que estas organizaciones han llevado “muerte, destrucción, corrupción y miedo” a comunidades de ambos lados de la frontera.
  • Que es momento de “desmantelar sus redes” y “destruir sus capacidades”.
  • Una exigencia, en mayúsculas, de que “LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS DEBEN SER HECHOS RESPONSABLES”.

Una encuesta sin sustento metodológico

Vale recordar que el sondeo en cuestión —publicado por Levy, exsubsecretario de Turismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— reportó que 89% de los participantes respaldó el ingreso de fuerzas especiales de EE.UU. a territorio mexicano, frente a un 11% que priorizó la soberanía nacional. La publicación no ofrece datos sobre metodología, tamaño de muestra ni representatividad estadística, por lo que no puede considerarse una medición oficial de la opinión pública.

Maltz reitera su discurso

En un mensaje en X, Derek Maltz solicita que el gobernador con licencia de Sinaloa sea enviado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
En un mensaje en X, Derek Maltz solicita que el gobernador con licencia de Sinaloa sea enviado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Con este mensaje, el exfuncionario no solo reforzó su respaldo a la encuesta, sino que amplió el argumento: pasó de hablar de “capturar políticos corruptos” a plantear abiertamente el uso de las capacidades militares de Estados Unidos como parte de una estrategia de “desmantelamiento” contra el crimen organizado.

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Este discurso se suma a una serie de posicionamientos previos del exfuncionario, entre ellos:

  • Su señalamiento directo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos acusados —junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa— en una acusación formal presentada en abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos.
  • Su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que México se sume a la Coalición Anticarteles de las Américas.
  • La afirmación de que la corrupción sistémica mexicana funciona como un “multiplicador de fuerza” para el poder de los cárteles.

Cabe señalar que Rocha Moya e Inzunza Cázarez no han sido condenados: se trata de una imputación penal, no de una sentencia, y ambos han rechazado categóricamente los señalamientos en su contra, mismos que aún deberán probarse ante un tribunal estadounidense. Además, al tratarse de un gobernador y un senador en funciones, ambos cuentan con fuero constitucional, lo que mantiene abierto el debate sobre una eventual extradición.

El trasfondo diplomático

El mensaje se da en un contexto de tensión persistente entre Washington y el gobierno de Sheinbaum en torno a la cooperación en seguridad, en el que la mandataria mexicana ha insistido en defender la soberanía nacional frente a las presiones de voces estadounidenses que plantean una intervención más directa.

Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de México se han pronunciado sobre esta publicación al cierre de esta nota.

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