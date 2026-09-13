México

Una falsa oferta de empleo llevó a una finca con ocho personas retenidas: así fue descubierto el hospital clandestino de Tecalitlán vinculado al CJNG

La búsqueda de un joven de 20 años desaparecido desde julio terminó con el rescate de las víctimas; dentro del inmueble había medicamentos, muletas y equipo ortopédico para atender a personas heridas

La búsqueda de un joven desaparecido tras aceptar una falsa oferta de empleo llevó a las autoridades hasta una finca en Tecalitlán, donde había otras siete personas retenidas. (Crédito: FGE Jalisco)
La búsqueda de un joven desaparecido tras aceptar una falsa oferta de empleo llevó a las autoridades hasta una finca en Tecalitlán, donde había otras siete personas retenidas. (Crédito: FGE Jalisco)
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Un joven de 20 años aceptó una supuesta oferta de empleo para trabajar en un rancho, abordó un vehículo de plataforma en San Pedro Tlaquepaque y desapareció. Su búsqueda, iniciada el 21 de julio, terminó semanas después en una finca de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

Ahí, dentro de un inmueble, el joven fue localizado junto con otros siete hombres privados de la libertad, algunos de ellos con lesiones y dificultades para caminar. La revisión de la finca reveló medicamentos, muletas, botas y otros aparatos ortopédicos que llevaron a identificar el lugar como un hospital clandestino vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La historia comenzó el martes 21 de julio, cuando el joven de 20 años salió para acudir a un supuesto empleo en un rancho: abordó un vehículo de aplicación en San Pedro Tlaquepaque para dirigirse al lugar, pero después del trayecto su familia perdió comunicación con él. La desaparición dio origen a una investigación que, semanas más tarde, permitió obtener información sobre su posible ubicación en Tecalitlán.

El seguimiento del caso llevó a la Fiscalía de Jalisco hasta una finca del municipio. El operativo se realizó con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando los agentes ingresaron al inmueble localizaron al joven buscado y descubrieron que otras siete personas permanecían en el mismo lugar.

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Las personas retenidas eran originarias de Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa

Los ocho rescatados eran hombres de entre 16 y 43 años. Había personas originarias de Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

El seguimiento del joven de 20 años, cuya desaparición originó la investigación, llevó a las autoridades hasta la finca y permitió descubrir que otras personas también permanecían privadas de la libertad.

Los hombres fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo habían llegado al inmueble y cuál era la función de cada una de las personas detenidas durante el operativo.

Ocho hombres de entre 16 y 43 años fueron rescatados del inmueble; algunos presentaban lesiones y dificultades para caminar. (Crédito: FGE Jalisco)
Ocho hombres de entre 16 y 43 años fueron rescatados del inmueble; algunos presentaban lesiones y dificultades para caminar. (Crédito: FGE Jalisco)

En la finca fueron arrestados cinco hombres y una mujer, señalados como probables responsables de mantener retenidas a las víctimas.

Medicamentos, muletas y botas ortopédicas: lo que encontraron en la finca

La revisión del inmueble permitió conocer por qué el caso fue identificado inicialmente como el hallazgo de un hospital clandestino.

Las autoridades encontraron medicamentos, aparatos de asistencia motriz, botas ortopédicas y tres pares de muletas. También localizaron indumentaria táctica, una báscula gramera, material con características de droga y alrededor de un centenar de cartuchos.

Algunas de las personas rescatadas presentaban lesiones y dificultades para caminar. Los indicios recabados durante la investigación apuntaron a que el sitio era utilizado para resguardar a personas reclutadas por el crimen organizado que resultaban heridas y requerían recuperación física.

La Fiscalía de Jalisco también abrió una línea de investigación para determinar quién proporcionaba la atención a las personas lesionadas y si existía personal especializado involucrado en el funcionamiento del lugar.

Así funcionaba el sitio de recuperación vinculado al CJNG

El inmueble fue vinculado desde las primeras investigaciones con el CJNG y su función estaba relacionada con personas reclutadas por la organización criminal.

La hipótesis de las autoridades era que quienes resultaban lesionados durante las actividades que realizaban eran llevados a la finca para recuperarse. Los objetos ortopédicos, medicamentos y las condiciones físicas de algunas de las víctimas formaron parte de los indicios localizados durante el operativo.

Seis personas fueron vinculadas a proceso y permanecerán en prisión preventiva tras el hallazgo de la finca en Tecalitlán. (Crédito: FGE Jalisco)
Seis personas fueron vinculadas a proceso y permanecerán en prisión preventiva tras el hallazgo de la finca en Tecalitlán. (Crédito: FGE Jalisco)

El caso fue conocido públicamente como el hallazgo de un hospital clandestino del CJNG. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó posteriormente que el inmueble funcionaba más como un sitio de recuperación.

“Más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, explicó el funcionario.

La precisión delimitó la función de la finca, pero no modificó el vínculo establecido con la organización criminal: se trataba de un inmueble utilizado para mantener y atender a personas heridas relacionadas con la estructura delictiva.

Seis personas fueron vinculadas a proceso

La investigación continuó después del rescate de las ocho víctimas. Los cinco hombres y la mujer detenidos en la finca fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares y trata de personas. Un juez también ordenó que permanezcan en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

Esta resolución judicial, informada el 12 de septiembre, es la actualización más reciente del caso después del hallazgo de la finca.

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