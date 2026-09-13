Laura Flores revive la pérdida de su bebé a las 16 semanas de embarazo: “Tenía que haber nacido”

Laura Flores se vio obligada a desmentir su muerte. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

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Laura Flores recordó la pérdida de José María, el hijo que esperaba con el ingeniero José Ramón Diez y que murió en el útero cuando ella cursaba 16 semanas de embarazo.

La actriz narra que buscó despedirse del bebé mediante una ceremonia religiosa, después de que una pregunta de Melo Montoya la llevó a contar por qué aquel episodio permanece entre los más dolorosos de su vida.

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La actriz de Piel de otoño habló sobre la muerte de José María al responder cómo enfrentó la pérdida de un hijo que no llegó a nacer. Flores sostiene que no encontró consuelo en las explicaciones médicas durante los primeros momentos tras conocer la muerte del bebé.

La intérprete relata que un estudio de cromosomas determinó que esperaba un niño con síndrome de Down. La información llegó después de la pérdida y confirmó el nombre que ella ya había elegido para el bebé.

José María murió cuando Laura Flores tenía 16 semanas de embarazo

Flores cuenta que tenía 16 semanas de embarazo cuando José María murió en su vientre. La actriz recuerda ese momento como uno de los golpes más duros de su vida y resume el sentimiento que enfrentó con una frase: “Es muy difícil”.

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La revelación del estudio cromosómico le permitió conocer el sexo del bebé. Flores dice que ya le había puesto José María sin saber si sería niño o niña, por lo que la información médica confirmó que el nombre correspondía al sexo del pequeño.

Laura Flores - (Instagram)

La actriz explica que con el paso de los años puede observar el caso desde otra perspectiva. Aun así, sostiene que en ese momento no lograba encontrar alivio en los argumentos científicos sobre la condición genética del bebé.

“No te importa lo que diga la ciencia, este niño tenía que haber nacido”, expresa Flores al recordar lo que sentía durante aquel duelo. Sus palabras describen el contraste entre la explicación médica y la pérdida que enfrentaba como madre.

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La intérprete no quiso que el procedimiento médico cerrara la historia de José María. Por esa razón pidió conservar los restos del bebé, que estaban en un frasco con formol, porque no quería que fueran desechados.

Flores relata que tomó la decisión de verlo antes de despedirse. “Lo pedí y lo vi, el feto desmembrado”, dice al describir uno de los recuerdos que conserva sobre la pérdida.

Laura Flores y José Ramón Diez acudieron a la Parroquia Francesa

Tras la muerte de José María, Laura Flores buscó una forma de realizar una despedida religiosa. Junto con José Ramón Diez, padre del bebé, acudió con el sacerdote Agapito Sánchez Preciado, quien entonces era jefe de la Parroquia Francesa.

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La pareja pidió una ceremonia para despedir al bebé. Flores explica que el acto tenía un sentido personal y espiritual, pues quería que José María tuviera un momento de despedida más allá del procedimiento médico.

El caso también quedó marcado por la falta de un acta de defunción. La actriz reconoce que esa ausencia podía abrir interpretaciones equivocadas sobre lo ocurrido durante su embarazo.

“Cualquiera podría pensar que me practiqué un aborto porque no hubo un acta de defunción”, señala Flores. La actriz precisa que los registros médicos acreditaban que el bebé murió dentro del útero.

La ceremonia religiosa pudo realizarse debido a esa constancia. Flores sostiene que la Iglesia tuvo acceso a la documentación médica que acreditaba la muerte de José María durante el embarazo.

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“Está en todos los archivos médicos que este niño perdió la vida en el útero”, afirma la actriz. El documento permitió que la petición de Flores y Diez fuera considerada para realizar el acto religioso.

Laura Flores suma más de cuatro décadas como actriz, cantante y conductora

Laura Flores es una actriz, cantante y conductora mexicana con una carrera que abarca televisión, teatro y música. Inició su trayectoria artística en la década de 1980 y ha participado en producciones de Televisa y Telemundo.

La actriz forma parte de telenovelas como El derecho de nacer, El alma no tiene color, Gotita de amor, Cómplices al rescate, Mundo de fieras, Al diablo con los guapos, En nombre del amor y Corazón salvaje.

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Uno de sus papeles televisivos más recordados es Lucía Villarreal de Mendoza en Piel de otoño, producción de 2005. En esa historia compartió créditos con Sergio Goyri y René Strickler.

Flores admitió que analiza demandar a Martha Figueroa por daño moral y difamación. (Sale el Sol / YouTube)

Flores también desarrolla una carrera como cantante. Su discografía incluye trabajos como Barcos de papel, además de colaboraciones musicales y presentaciones en escenarios de México.