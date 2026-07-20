Receta de pasta de almendras, rápida y fácil

La pasta de almendras es un clásico de la simpleza y el sabor natural, ideal para tener siempre a mano en la heladera. Se disfruta especialmente en épocas de frío, untada en tostadas, galletitas o como base para dulces y postres rápidos, consolidándose como una delicia versátil que en Argentina suele aparecer en desayunos, meriendas y como relleno de tortas.
Receta de pasta de almendras
Se trata de una preparación suave, cremosa y concentrada, hecha básicamente con almendras peladas y azúcar. Se puede usar tanto para untar como para sumar a rellenos, glaseados y masas de repostería.
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Tiempo de preparación
Total: 15 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 250 gr de almendras peladas (pueden ser crudas o tostadas)
- 125 gr de azúcar impalpable
- 1 clara de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharadita de agua de azahar (opcional)
Cómo hacer pasta de almendras, paso a paso
- Procesar las almendras hasta lograr un polvo fino. No te excedas, para evitar que larguen demasiado aceite.
- En un bowl, mezclar las almendras molidas con el azúcar impalpable.
- Incorporar la clara de huevo y, si se desea, la esencia de vainilla y el agua de azahar.
- Amasar con las manos limpias hasta obtener una masa lisa y homogénea. Si queda seca, agregar unas gotas de agua; si está muy húmeda, sumar un poco más de azúcar impalpable.
- Una vez lista, usar de inmediato o guardar en la heladera bien envuelta en film.
Consejos técnicos:
- Es clave no procesar en exceso las almendras para evitar que se conviertan en manteca.
- Para una pasta bien blanca, blanquear las almendras antes (hervir 2 minutos y pelar).
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde unas 10 porciones de untada generosa o alcanza para rellenar una torta mediana.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 13 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien envuelta en film, dura hasta 7 días. También se puede freezar por 1 mes, siempre protegida para evitar que absorba olores.
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