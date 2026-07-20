Receta de pasta de almendras, rápida y fácil

La pasta de almendras es un clásico de la simpleza y el sabor natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta de almendras es un clásico de la simpleza y el sabor natural, ideal para tener siempre a mano en la heladera. Se disfruta especialmente en épocas de frío, untada en tostadas, galletitas o como base para dulces y postres rápidos, consolidándose como una delicia versátil que en Argentina suele aparecer en desayunos, meriendas y como relleno de tortas.

Receta de pasta de almendras

Se trata de una preparación suave, cremosa y concentrada, hecha básicamente con almendras peladas y azúcar. Se puede usar tanto para untar como para sumar a rellenos, glaseados y masas de repostería.

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Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

250 gr de almendras peladas (pueden ser crudas o tostadas)

125 gr de azúcar impalpable

1 clara de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 cucharadita de agua de azahar (opcional)

La receta de almendras peladas indica 250 gramos como base principal de la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pasta de almendras, paso a paso

Procesar las almendras hasta lograr un polvo fino. No te excedas, para evitar que larguen demasiado aceite. En un bowl, mezclar las almendras molidas con el azúcar impalpable. Incorporar la clara de huevo y, si se desea, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Amasar con las manos limpias hasta obtener una masa lisa y homogénea. Si queda seca, agregar unas gotas de agua; si está muy húmeda, sumar un poco más de azúcar impalpable. Una vez lista, usar de inmediato o guardar en la heladera bien envuelta en film.

Consejos técnicos:

Es clave no procesar en exceso las almendras para evitar que se conviertan en manteca.

Para una pasta bien blanca, blanquear las almendras antes (hervir 2 minutos y pelar).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 10 porciones de untada generosa o alcanza para rellenar una torta mediana.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien envuelta en film, dura hasta 7 días. También se puede freezar por 1 mes, siempre protegida para evitar que absorba olores.