¿Antojo de Mole? San Pedro Actopan se prepara para la Feria Nacional del Mole 2026

Este video promocional exhibe la 49ª Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, CDMX. Se observan ingredientes para mole, una vista de una iglesia local, y dos mujeres en atuendos tradicionales rodeadas de alfarería. Muestran diferentes moles, verde y rojo, servidos sobre carne. El evento se realiza del 3 al 25 de octubre.

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¡Prepara el paladar y haz un huequito en el estómago! Si eres de los que no pueden resistirse a un buen plato tradicional, tenemos el plan perfecto para ti. La alcaldía de Milpa Alta tiene todo listo para arrancar con la 48ª Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, un evento que promete ser la fiesta culinaria más grande y tradicional de la Ciudad de México.

Del 3 al 25 de octubre, esta zona al sur de la CDMX espera recibir a unos 150 mil visitantes para celebrar un platillo que es puro orgullo mexicano. La cita es en kilómetro 17.5 carretera Xochimilco-Oaxtepec, San Pedro Atocpan, Milpa Alta.

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Mole entre tradición y fiesta

Olvídate de la dieta por un día. Los productores locales de San Pedro Atocpan ofrecerán más de 20 variedades de este manjar. Desde el clásico almendrado y el mole rojo, hasta creaciones únicas preparadas especialmente por los expositores. Podrás comer ahí mismo o comprar a granel para llevarte el sabor a casa.

El mole (“mulli” en náhuatl, que significa salsa) es mucho más que comida; es el corazón de las fiestas y mayordomías en Milpa Alta. Miriam Alvarado, presidenta de la feria el año 2025, afirmó que este platillo es el alma de su identidad. Por su parte, Mario Retana, encargado de comunicación del evento en la edición anterior, contó que el evento tiene un objetivo claro: que las nuevas generaciones hagan suyo este platillo, lo preparen y sientan el mismo orgullo por la cocina mexicana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.

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Cuatro mujeres con vestimenta tradicional mexicana sostienen platos elaborados rodeadas de chiles secos, semillas y cazuelas de barro en una cocina rústica. (Feria Nacional del Mole)

Si eres un apasionado de la gastronomía, aparta el 3 de octubre, fecha de la inauguración de este evento.

Lo que necesitas saber para tu visita:

Fechas: Del 3 al 25 de octubre de 2026.

Costos: Las autoridades no han confirmado si el acceso es gratuito o tendrá un costo compensatorio.

Sostenibilidad y seguridad: La feria promoverá el uso de empaques biodegradables en todos sus puestos y contará con toda la logística de seguridad necesaria para que disfrutes con tranquilidad.

No te pierdas esta derrama de sabor y tradición que impulsa la economía local. ¡Lleva a tu familia, amigos o a tu pareja, y visita la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan!