Green Bay Packers vs Minnesota Vikings: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 1 de la NFL desde México

La primera jornada de la temporada nos trae un Clásico de la División Norte de la Conferencia Nacional como uno de los encuentros más interesantes del día. (AP Photo/Ellen Schmidt)

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Green Bay Packers y Minnesota Vikings se enfrentan este domingo 14 de septiembre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) desde el US Bank Stadium, en un duelo que marca el debut de ambos equipos en la temporada regular de la NFL.

Batalla por el liderato de la División Norte

Este duelo es una de las rivalidades más apasionantes de la NFL. (Jeffrey Becker-Imagn Images)

La temporada inicia con una de las rivalidades más atractivas de la NFL: los Green Bay Packers visitan a los Minnesota Vikings. Será el primero de dos duelos entre ambos equipos, que se enfrentan dos veces por campaña al pertenecer a la División Norte de la Conferencia Nacional.

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Este sector apunta a ser una de las divisiones más competidas de la liga. Detroit Lions y Green Bay Packers mantienen un alto nivel desde las últimas temporadas, mientras que los Chicago Bears buscan consolidarse tras una buena campaña el año, ya que Caleb Williams llega con mayor experiencia y el equipo espera que eso se refleje en el emparrillado.

Minnesota tampoco puede quedar fuera de la conversación. Los Vikings cuentan con una de las duplas de receptores más peligrosas de la NFL, formada por Justin Jefferson y Jordan Addison. La llegada de Kyler Murray podría darles la estabilidad que buscaban en la posición de mariscal de campo y potenciar su ataque.

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Con esos elementos, el panorama de la División Norte de la Conferencia Nacional luce abierto, donde los cuatro equipos tienen argumentos para disputar el liderato divisional y, al mismo tiempo, pelear por uno de los lugares de comodín rumbo a los playoffs.

Packers busca llegar lejos esta temporada

Josh Jacobs está siendo investigado por presunta agresión física y daños a la propiedad.(AP Foto/Mike Roemer)

Los Green Bay Packers llegan con un equipo competitivo, aunque enfrentan una posible baja sensible en el ataque terrestre, pues Josh Jacobs no estaría disponible mientras continúa una investigación en su contra por presunta agresión física y daños a la propiedad.

El corredor no podría volver al campo hasta que exista una resolución legal o una determinación sobre una eventual sanción. Su ausencia representa un problema para Green Bay, ya que es una de las piezas centrales de la ofensiva y una referencia en el juego por tierra.

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Mientras se define su situación, el equipo tendría que recurrir a otras alternativas en el backfield. Marshawn Lloyd y Jonathan Brooks asumirían una mayor responsabilidad para sostener el ataque terrestre y darle equilibrio a una ofensiva que pierde, al menos de forma temporal, a uno de sus jugadores más importantes.

Vikings vive una nueva era con Kyler Murray

Kyler Murray será el QB titular de los Minnesota Vikings. (John Jones-Imagn Images)

Los Minnesota Vikings buscan estabilidad en la posición de quarterback, pues J.J. McCarthy no ha logrado mantenerse completamente sano desde que llegó procedente de Michigan.

Por ello, el equipo decidió incorporar a Kyler Murray, un mariscal de campo con experiencia en la NFL tras varias temporadas con los Arizona Cardinals.

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El apodado “Super Ratón” ofrece una opción más consolidada para el ataque de Minnesota, pues además de su capacidad para lanzar el balón, representa una amenaza por tierra, un elemento que puede ampliar las variantes ofensivas del equipo.

Los Vikings cuentan con una de las duplas de receptores más peligrosas de la liga: Justin Jefferson y Jordan Addison. A ellos se suma Jauan Jennings, quien llega tras una buena temporada con los San Francisco 49ers y puede aportar profundidad al grupo de receptores.

El cuerpo de corredores podría representar una de las incógnitas del equipo, pues Minnesota no tiene un corredor estelar. Aun así, la combinación de Aaron Jones y Jordan Mason puede dar balance a la ofensiva y mantener opciones en el ataque terrestre.

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Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings podrá seguirse desde las 14:25 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX+, FOX ONE y DAZN con suscripción de NFL Game Pass.