México Deportes

Isaac del Toro se lleva la victoria en el Grand Prix de Montreal tras adelantar en los últimos 600 metros a Paul Seixas

El ciclista mexicano finaliza su preparación de cara a lo que será el Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo

Isaac del Toro logró el tercer puesto en la clasificación general en el Tour de Francia 2026 (REUTERS)
El ciclista mexicano finaliza su preparación de cara a lo que será el Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo del del 20 al 27 de septiembre de 2026. (REUTERS)
Guardar

Isaac del Toro se llevó la victoria en el Grand Prix de Montreal en un final de película contra el francés Paul Seixas, a quien adelantó a falta de 600 metros para terminar la carrera y con ello se quedó con el triunfo en territorio canadiense.

A lo largo de la competencia, el pedalista nacional se mantuvo conservador y distante del grupo puntero. Sin embargo, a falta de 10 kilómetros para cerrar, decidió atacar con todo para regalarle al público un cierre dramático.

PUBLICIDAD

Después de este nuevo logro, ahora el mexicano tendrá que enfocarse en lo que será su nuevo compromiso dentro del Campeonato Mundial de Ciclismo que se celebrará del 20 al 27 de septiembre de 2026.

Isaac del Toro ya piensa en el Mundial de Ciclismo

El ciclista mexicano ya piensa en lo que será el Mundial. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El ciclista mexicano ya piensa en lo que será el Mundial. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Después de estas dos pruebas de adaptación al clima y al trazado del Grand Prix de Montréal, Isaac del Toro se alista para competir en el Campeonato Mundial de Ciclismo, que también se llevará a cabo en la ciudad canadiense.

Cada vuelta tendrá una extensión de 12 kilómetros e incluirá tres ascensos cortos que podrían definir la carrera. La subida más exigente será la Côte Camillien-Houde, con 1.8 kilómetros y una pendiente media de 8%.

PUBLICIDAD

El trazado también contempla la Côte de Polytechnique, de 780 metros con inclinación promedio de 6% y un tramo de 200 metros al 11%. A ello se suma la Côte Pagnuelo, de 600 metros y una pendiente media de 7%.

La meta se instalará sobre la Avenue du Parc, como ocurre en la clásica canadiense. Antes de cruzar la línea final, los corredores deberán superar un último repecho de 560 metros al 4%, una dificultad que podría impedir un sprint masivo.

Habrá un cambio respecto al GP de Montréal en la aproximación al esprint. La organización eliminará la tradicional curva en U para habilitar espacio a tribunas, unidades de transmisión y zonas de hospitalidad diseñadas para el Campeonato Mundial.

Antes de ingresar al circuito urbano, el pelotón recorrerá un tramo inicial en línea con salida en Brossard. Este sector será más largo en la prueba masculina que en la femenina, una diferencia que podría modificar la dinámica de los primeros kilómetros e influir en las decisiones tácticas de los equipos

Lista de mexicanos que competirán en el Mundial

Edgar Cadena será uno de los compañeros de Isaac del Toro en el Mundial. (edgar_chuky / Instagram)
Edgar Cadena será uno de los compañeros de Isaac del Toro en el Mundial. (edgar_chuky / Instagram)

A continuación, te presentamos la lista de ciclistas mexicanos que participarán en el Mundial por Categoría:

Élite Varonil

  • Isaac del Toro
  • Eder Frayre
  • Edgar Cadena
  • Ulises Castillo
  • José Antonio Escarcega
  • Carlos García
  • Tomás Aguirre

Élite Femenil

  • Romina Hinojosa
  • Sara Roel
  • Andrea Fragoso
  • Yareli Salazar

Sub-23 Varonil

  • Sebastián Ruiz
  • Said Cisneros
  • Leo Cisneros
  • José Juan Prieto
  • José Antonio Prieto
  • Michael Zarate

Sub-23 Femenil

  • Mayte Zamudio
  • Fernanda Zárate
  • Gissel Borbon
  • Atzi Paola

Junior Varonil

  • José Emilio Rodríguez Delgado
  • Daniel Santiago Moreno García
  • Omar Andrade Fernández

Junior Femenil

  • Nabyenka Bareño
  • Natalia Pineda Soto
  • Gaetana Alhach Sjogren

Todos estos ciclistas buscarán defender los colores nacionales y poner la bandera de México en lo más alto.

Principales rivales de Isaac del Toro

Remco Evenepoel luce como uno de los rivales más peligrosos para Isaac del Toro. (EFE/Juan Herrero.)
Remco Evenepoel luce como uno de los rivales más peligrosos para Isaac del Toro. (EFE/Juan Herrero.)

El Campeonato Mundial de Cicilismo de Ruta tendrá una dura ausencia, ya que no podrá estar presente el compañero de Isaac del Toro en el UAE Emirates Team Tadej Pogačar, debido a que sufrió una caída durante la octava etapa de la Vuelta a España cuando lideraba la clasificación general.

Después de realizarse los exámenes médicos, se determinó una fractura abierta de clavícula, una fractura estable en la vértebra cervical C7, conmoción cerebral, además de golpes y abrasiones.

Minutos más tarde, el UAE Team Emirates-XRG, confirmó que no volverá a competir durante 2026.

A pesar de esta dolorosa ausencia, la lista de ciclistas participantes que desafiarán a Isaac del Toro son los siguientes:

  • Remco Evenepoel (Bélgica)
  • Wout van Aert (Bélgica)
  • Ben Healy (Irlanda)
  • Paul Seixas (Francia)
  • Mathieu van der Poel (Países Bajos)
  • Juan Ayuso (España)

El oriundo de Ensenada ya sabe lo que es vencer a cada uno de ellos, por lo que busca reflejar esa experiencia con una medalla a nivel mundial.

Temas Relacionados

Isaac del ToroCiclismoAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reforma de Sheinbaum sobre doble nacionalidad frena aspiraciones del PVEM rumbo a 2027

En Nayarit, la discusión alcanza a la senadora con licencia Jasmine Bugarín, mencionada entre los perfiles del bloque oficialista para la sucesión estatal

Reforma de Sheinbaum sobre doble nacionalidad frena aspiraciones del PVEM rumbo a 2027

¿Antojo de Mole? San Pedro Actopan se prepara para la Feria Nacional del Mole 2026

Este evento busca que las nuevas generaciones preparen el platillo y se identifiquen con la cocina mexicana reconocida por la UNESCO

¿Antojo de Mole? San Pedro Actopan se prepara para la Feria Nacional del Mole 2026

Hoy No Circula CDMX y Edomex: qué autos descansan y cuáles no aplican este 14 de septiembre

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la capital del país y en la entidad mexiquense este lunes

Hoy No Circula CDMX y Edomex: qué autos descansan y cuáles no aplican este 14 de septiembre

Claudia Sheinbaum promete que Tren México-Pachuca arrancará operaciones en 2027: atenderá una demanda de 100 mil pasajeros diarios

La presidenta hizo un balance de los proyectos destinados a la entidad, entre ellos los trenes de pasajeros, el saneamiento del río Tula, nuevas carreteras y la atención a las familias afectadas por las lluvias

Claudia Sheinbaum promete que Tren México-Pachuca arrancará operaciones en 2027: atenderá una demanda de 100 mil pasajeros diarios

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: capturan a operador logístico del “Chapo Isidro” en Jalisco

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: capturan a operador logístico del “Chapo Isidro” en Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: capturan a operador logístico del “Chapo Isidro” en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: capturan a operador logístico del “Chapo Isidro” en Jalisco

EEUU y México golpean al Chapo Isidro de los Beltrán Leyva: cae el “Canguro”, distribuidor de fentanilo en Washington

Condenan a 29 años de prisión a “El Flaco Salgueiro”, exlíder de Gente Nueva en Chihuahua

Una falsa oferta de empleo llevó a una finca con ocho personas retenidas: así fue descubierto el hospital clandestino de Tecalitlán vinculado al CJNG

Obispo de Culiacán pide al Cártel de Sinaloa detener la guerra y califica como “pobres” los esfuerzos en seguridad

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra, integrante de Magneto, tras haber sido hospitalizado

Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra, integrante de Magneto, tras haber sido hospitalizado

Gala Montes niega haber tenido un brote psicótico y arremete contra Tristán, hijo de Yahir: “Se anda prostituyendo en OnlyFans”

Laura Flores revive la pérdida de su bebé a las 16 semanas de embarazo: “Tenía que haber nacido”

¿Se va o se queda? Productora de La Casa de los Famosos México responde a su presunta salida: “Los números no mienten”

Gala Montes lanza fuertes comentarios contra Joanna Vega-Biestro y Poncho de Nigris: “El día que te vea te parto tu madre”

DEPORTES

David Benavidez acuerda pelea contra Jai Opetaia y se olvida completamente de Canelo Álvarez: “El cinco de mayo que viene”

David Benavidez acuerda pelea contra Jai Opetaia y se olvida completamente de Canelo Álvarez: “El cinco de mayo que viene”

Serie del Rey 2026: Olmecas empata la serie a dos juegos con los Toros de Tijuana

Memo Ochoa conmueve con emotivas palabras a Cristian Castro tras asistir a su concierto

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 1 de la NFL desde México

Hermanos Chávez salen con la mano en alto en Puebla tras ganar por nocauts