Isaac del Toro se lleva la victoria en el Grand Prix de Montreal tras adelantar en los últimos 600 metros a Paul Seixas

El ciclista mexicano finaliza su preparación de cara a lo que será el Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo del del 20 al 27 de septiembre de 2026. (REUTERS)

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Isaac del Toro se llevó la victoria en el Grand Prix de Montreal en un final de película contra el francés Paul Seixas, a quien adelantó a falta de 600 metros para terminar la carrera y con ello se quedó con el triunfo en territorio canadiense.

A lo largo de la competencia, el pedalista nacional se mantuvo conservador y distante del grupo puntero. Sin embargo, a falta de 10 kilómetros para cerrar, decidió atacar con todo para regalarle al público un cierre dramático.

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Después de este nuevo logro, ahora el mexicano tendrá que enfocarse en lo que será su nuevo compromiso dentro del Campeonato Mundial de Ciclismo que se celebrará del 20 al 27 de septiembre de 2026.

Isaac del Toro ya piensa en el Mundial de Ciclismo

El ciclista mexicano ya piensa en lo que será el Mundial. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Después de estas dos pruebas de adaptación al clima y al trazado del Grand Prix de Montréal, Isaac del Toro se alista para competir en el Campeonato Mundial de Ciclismo, que también se llevará a cabo en la ciudad canadiense.

Cada vuelta tendrá una extensión de 12 kilómetros e incluirá tres ascensos cortos que podrían definir la carrera. La subida más exigente será la Côte Camillien-Houde, con 1.8 kilómetros y una pendiente media de 8%.

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El trazado también contempla la Côte de Polytechnique, de 780 metros con inclinación promedio de 6% y un tramo de 200 metros al 11%. A ello se suma la Côte Pagnuelo, de 600 metros y una pendiente media de 7%.

La meta se instalará sobre la Avenue du Parc, como ocurre en la clásica canadiense. Antes de cruzar la línea final, los corredores deberán superar un último repecho de 560 metros al 4%, una dificultad que podría impedir un sprint masivo.

Habrá un cambio respecto al GP de Montréal en la aproximación al esprint. La organización eliminará la tradicional curva en U para habilitar espacio a tribunas, unidades de transmisión y zonas de hospitalidad diseñadas para el Campeonato Mundial.

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Antes de ingresar al circuito urbano, el pelotón recorrerá un tramo inicial en línea con salida en Brossard. Este sector será más largo en la prueba masculina que en la femenina, una diferencia que podría modificar la dinámica de los primeros kilómetros e influir en las decisiones tácticas de los equipos

Lista de mexicanos que competirán en el Mundial

Edgar Cadena será uno de los compañeros de Isaac del Toro en el Mundial. (edgar_chuky / Instagram)

A continuación, te presentamos la lista de ciclistas mexicanos que participarán en el Mundial por Categoría:

Élite Varonil

Isaac del Toro

Eder Frayre

Edgar Cadena

Ulises Castillo

José Antonio Escarcega

Carlos García

Tomás Aguirre

Élite Femenil

Romina Hinojosa

Sara Roel

Andrea Fragoso

Yareli Salazar

Sub-23 Varonil

Sebastián Ruiz

Said Cisneros

Leo Cisneros

José Juan Prieto

José Antonio Prieto

Michael Zarate

Sub-23 Femenil

Mayte Zamudio

Fernanda Zárate

Gissel Borbon

Atzi Paola

Junior Varonil

José Emilio Rodríguez Delgado

Daniel Santiago Moreno García

Omar Andrade Fernández

Junior Femenil

Nabyenka Bareño

Natalia Pineda Soto

Gaetana Alhach Sjogren

Todos estos ciclistas buscarán defender los colores nacionales y poner la bandera de México en lo más alto.

Principales rivales de Isaac del Toro

Remco Evenepoel luce como uno de los rivales más peligrosos para Isaac del Toro. (EFE/Juan Herrero.)

El Campeonato Mundial de Cicilismo de Ruta tendrá una dura ausencia, ya que no podrá estar presente el compañero de Isaac del Toro en el UAE Emirates Team Tadej Pogačar, debido a que sufrió una caída durante la octava etapa de la Vuelta a España cuando lideraba la clasificación general.

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Después de realizarse los exámenes médicos, se determinó una fractura abierta de clavícula, una fractura estable en la vértebra cervical C7, conmoción cerebral, además de golpes y abrasiones.

Minutos más tarde, el UAE Team Emirates-XRG, confirmó que no volverá a competir durante 2026.

A pesar de esta dolorosa ausencia, la lista de ciclistas participantes que desafiarán a Isaac del Toro son los siguientes:

Remco Evenepoel (Bélgica)

Wout van Aert (Bélgica)

Ben Healy (Irlanda)

Paul Seixas (Francia)

Mathieu van der Poel (Países Bajos)

Juan Ayuso (España)

El oriundo de Ensenada ya sabe lo que es vencer a cada uno de ellos, por lo que busca reflejar esa experiencia con una medalla a nivel mundial.