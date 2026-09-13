Condenan a 29 años de prisión a “El Flaco Salgueiro”, exlíder de Gente Nueva en Chihuahua

Noel Salgueiro Nevárez, alias “El Flaco Salgueiro”, fue detenido por primera vez en Chihuahua en octubre de 2011 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. (Crédito: FGR)

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Noel Salgueiro Nevárez, alias “El Flaco Salgueiro”, fue condenado a 29 años y tres meses de prisión por delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez también le impuso una multa de 378 mil 472 pesos. La FGR informó que Salgueiro Nevárez cumplirá la sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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El proceso que derivó en la sentencia tiene como antecedente la captura de Salgueiro Nevárez en octubre de 2011. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), militares lo detuvieron durante la madrugada cuando circulaba por la carretera federal Mochis-Culiacán, en Sinaloa.

La Sedena identificó entonces a Salgueiro Nevárez como fundador y líder de Gente Nueva, un grupo delictivo al que ubicó como parte de la organización criminal de Joaquín Guzmán Loera y con presencia en Chihuahua.

Durante aquella detención, los militares localizaron en la camioneta tipo Pick Up en la que viajaba un arma de fuego larga, una corta y cargadores, según la información difundida por la FGR este domingo.

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Después de su captura, Salgueiro Nevárez quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que inició una averiguación previa y posteriormente ejerció acción penal por delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Fiscalía.

Extraditado a Estados Unidos y reaprehendido en México

Salgueiro Nevárez fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019. La FGR informó que, mientras permanecía en ese país, un juez mexicano emitió en mayo de 2021 una orden de reaprehensión en su contra.

Noel Salgueiro durante su detención en octubre de 2011 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. (Crédito: AFP)

En junio de 2026, Interpol coordinó su deportación controlada a México y Salgueiro Nevárez fue detenido en la línea fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial, informó la FGR.

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La orden de reaprehensión emitida en 2021 permitió que el proceso iniciado por los hechos de 2011 continuara tras su regreso al país. La causa terminó con la sentencia de 29 años y tres meses de prisión anunciada este domingo.

Información publicada en julio de 2026 por medios de Chihuahua señaló que Salgueiro Nevárez había dejado de estar bajo custodia del sistema penitenciario federal estadounidense en mayo de ese año. La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ya no lo mostraba bajo su custodia en ese momento.

Estados Unidos también lo identificó como integrante del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Noel Salgueiro Nevárez en mayo de 2012 en su lista de personas sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

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La autoridad estadounidense lo identificó entonces como un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa y señaló que tenía operaciones en Chihuahua. La designación implicó el bloqueo de bienes e intereses que pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con él.

El caso de Noel Salgueiro se extendió por 15 años, desde su captura en 2011 y posterior extradición a Estados Unidos hasta su regreso a México y la condena de 29 años y tres meses de prisión. (Infografía: Infobae México)

En México, la Sedena ya lo había identificado un año antes como fundador y líder de Gente Nueva. La dependencia señaló que este grupo operaba en Chihuahua y estaba relacionado con la organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera.

La sentencia anunciada este domingo corresponde al proceso iniciado en México por delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Gente Nueva mantiene células activas en Chihuahua

Quince años después de la captura de Noel Salgueiro Nevárez, autoridades de Chihuahua todavía identifican a integrantes de Gente Nueva en investigaciones contra grupos generadores de violencia. En mayo de 2026, la Fiscalía estatal informó la detención de Jesús Heriberto R. O., alias “El Maro”, a quien señaló como objetivo prioritario y presunto integrante de una célula de Gente Nueva que operaba en el municipio de Allende.