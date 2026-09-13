Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra, integrante de Magneto, tras haber sido hospitalizado

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Alan Ibarra, integrante de Magneto, informa este domingo 13 de septiembre de 2026 que ya está fuera de peligro tras ser hospitalizado por una infección estomacal que le provocó deshidratación severa.

El cantante recibe suero, antibióticos y medicamentos intravenosos, es dado de alta y permanece en reposo en casa para recuperarse antes de retomar sus compromisos musicales.

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La hospitalización del intérprete genera preocupación entre sus seguidores luego de que circularon imágenes y versiones sobre su ingreso a un centro médico. El cantante decide explicar las causas de su atención médica y descartar que permanezca en una condición de riesgo.

Ibarra señala que el padecimiento aparece en medio de una agenda de trabajo continua y a pocos días de compromisos que ya tenía programados. La intensidad de los síntomas le impide mantenerse de pie y continuar con sus actividades habituales.

El cantante indica que la atención hospitalaria ocurre de manera preventiva, ante el riesgo de que la infección y la pérdida de líquidos provocaran otras complicaciones. El personal médico decide internarlo de forma temporal para estabilizar sus niveles de hidratación.

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Alan Ibarra atribuye su hospitalización a una infección estomacal

El integrante de Magneto explica que una infección estomacal causa el cuadro de deshidratación por el que requiere atención urgente. De acuerdo con su mensaje, los médicos actúan con rapidez para controlar los síntomas y comenzar el tratamiento.

(IG Alan Ibarra)

“Me dio una infección estomacal muy fuerte que me provocó una deshidratación severa. Afortunadamente los médicos actuaron rápido, me pusieron el tratamiento adecuado y ya me encuentro mucho mejor, fuera de cualquier peligro”.

La declaración busca responder a las dudas que surgen entre sus seguidores después de conocerse que el cantante necesita cuidados médicos. Ibarra sostiene que la hospitalización permite atender el padecimiento antes de que su estado físico se deteriore.

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La deshidratación ocurre cuando el organismo pierde más líquidos de los que recibe. En el caso expuesto por el artista, la infección estomacal provoca un cuadro que obliga a los médicos a suministrar tratamiento por vía intravenosa.

El cantante recibe suero para recuperar líquidos, además de antibióticos y otros medicamentos. El objetivo es controlar la infección, vigilar sus signos vitales y permitir que su sistema digestivo se restablezca.

Alan Ibarra recibe el alta y continúa su recuperación en casa

Después de la valoración médica, Alan Ibarra muestra una evolución favorable y recibe el alta hospitalaria. El intérprete continúa el tratamiento de forma ambulatoria desde su hogar, aunque deberá seguir las indicaciones médicas durante los próximos días.

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El cantante informa que debe guardar reposo absoluto. La recomendación busca que se recupere por completo antes de volver a actividades físicas, ensayos, viajes o presentaciones frente al público.

La pausa afecta de forma temporal su participación en espectáculos y fechas vinculadas con la gira en la que comparte escenario con figuras del pop mexicano de las décadas de 1980 y 1990. Ibarra expresa que su prioridad es recuperar la condición física necesaria para regresar a los escenarios.

El integrante de Magneto reconoce que las fotografías y los reportes sobre su hospitalización inquietan a sus seguidores. Asegura que la intervención médica ocurre a tiempo y que ya no enfrenta un peligro inmediato.

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“Ya me encuentro mucho mejor, fuera de cualquier peligro”, afirma el cantante al dar detalles de su evolución. También señala que seguirá las recomendaciones médicas antes de confirmar su reincorporación a sus actividades artísticas.

Hasta este domingo 13 de septiembre, no se informa una fecha específica para su regreso a los escenarios. Su vuelta dependerá de la valoración médica definitiva y de la respuesta de su organismo durante los días de reposo.

Alan Ibarra agradece los mensajes de los seguidores de Magneto

El cantante agradece las expresiones de respaldo que recibe tras darse a conocer su estado de salud. Los mensajes de sus seguidores aumentan en redes sociales desde que trasciende que requiere atención hospitalaria.

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“Agradezco profundamente a todos por sus mensajes, sus oraciones y sus buenas vibras. Pronto estaré de vuelta en los escenarios cantando con la misma energía de siempre”.

(IG Alan Ibarra)

Ibarra no detalla si alguna presentación será reprogramada o si habrá cambios en los compromisos de la gira. Por ahora, su participación queda pausada mientras sigue el tratamiento indicado por los médicos.

El artista reitera que la hospitalización no se debe a una emergencia prolongada, sino a la necesidad de atender una infección estomacal y sus efectos antes de que el cuadro avanzara. La evolución favorable permite que continúe la recuperación fuera del hospital.

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Alan Ibarra mantiene una trayectoria ligada a Magneto

Alan Ibarra forma parte de Magneto, agrupación mexicana identificada con el pop juvenil que alcanza amplia popularidad durante la década de 1990. El grupo permanece asociado a una generación de artistas que mantiene presencia en conciertos temáticos y reuniones musicales.

La carrera de Ibarra se desarrolla principalmente en los escenarios, con presentaciones ante públicos que siguen los éxitos de Magneto y otros proyectos de pop en español. Su participación en espectáculos de nostalgia musical lo mantiene activo ante audiencias de distintas edades.

Magneto conserva un lugar entre los grupos mexicanos vinculados con el auge de las agrupaciones juveniles de finales de los años 80 y los años 90. Sus integrantes han participado en conciertos y proyectos que reúnen a exponentes de aquella etapa.

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La recuperación de Alan Ibarra permanece bajo seguimiento médico. El cantante prevé retomar sus compromisos cuando reciba la autorización definitiva y pueda volver a presentarse sin poner en riesgo su salud.