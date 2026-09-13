¿Se va o se queda? Productora de La Casa de los Famosos México responde a su presunta salida: “Los números no mienten”

La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

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Las versiones sobre una supuesta salida de Rosa María Noguerón de La Casa de los Famosos México volvieron a poner a la productora frente a los medios. Aunque en redes sociales han circulado comentarios que apuntan a que podría decirle adiós al proyecto, ella no confirmó su salida y dejó claro que, por ahora, continúa al frente de la producción.

“Hoy por hoy yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho”, declaró Rosa María Noguerón al ser cuestionada sobre su permanencia. La productora reconoció que decidir el futuro de una próxima temporada corresponde a las empresas involucradas y evitó adelantar si continuará en una eventual nueva edición.

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El tema ocurre mientras el reality enfrenta una conversación intensa en redes sociales, donde también se han expresado críticas hacia distintos aspectos del programa. Ante esos señalamientos, Noguerón optó por defender el desempeño de la emisión con una frase contundente: “Los números no mienten”.

Rosa María Noguerón enfrenta los rumores sobre su futuro

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La productora explicó que una nueva temporada no depende exclusivamente de ella. “Esas son decisiones que se van tomando”, respondió cuando le preguntaron si continuará en el proyecto. También describió el trabajo detrás del reality como una labor especialmente exigente: “Es un proyecto muy fuerte, muy duro. Se trabaja veinticuatro siete”.

Noguerón destacó que la producción se realiza de manera conjunta entre Endemol y Televisa. “Se trabaja, por supuesto, siempre en equipo de la mano de ambas empresas”, señaló, dejando en manos de esas compañías cualquier determinación relacionada con una próxima temporada.

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Frente a quienes han interpretado los comentarios y movimientos alrededor del programa como una señal de despedida, la productora insistió en su presente laboral. “Hoy por hoy yo sigo al frente de la casa”, afirmó. Con ello, dejó sin confirmar cualquier versión que anticipe su salida y centró la conversación en los resultados actuales del reality.

La productora responde a las críticas que rodean al reality

Rosa María Noguerón aparece frente al logotipo del programa La Casa de los Famosos México 2026 con un sello rojo que dice Fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las críticas en redes sociales también fueron parte de la conversación. Noguerón aseguró que existe una campaña de comentarios negativos y señaló: “Hay mucha conversación en redes incentivada por gente que tiene muy malas intenciones”. Sin embargo, sostuvo que la discusión digital no representa, por sí sola, el resultado del programa.

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“Creo que ha sido una temporada espectacular”, afirmó. Como respaldo de su postura pidió observar el desempeño de la emisión y su presencia en internet: “Vean los números, vean toda la conversación en redes sociales, vean adicional, eh, el impacto, ¿no? Que causa la casa”.

La productora también defendió la selección de participantes. Mencionó a Karina, Yair, Gema, Aldo y Fede Vigevani, y calificó al grupo como “un casting espectacular”. Sobre Yair, incluso lanzó una pregunta dirigida a quienes siguen el programa: “No me digan que medio México no está enamorado de Yair”.

La salud de Aldo Rendón y la decisión que todavía queda pendiente

El fashion stylist Aldo Rendón, actualizó su estado de salud y pide buenas vibras a sus fans para que no sea algo grave

Otro de los temas abordados fue la situación de Aldo Rendón, cuya salida, según Noguerón, tuvo impacto en el desarrollo de la temporada. La productora explicó que el participante atravesó “un tema de salud muy delicado que gracias a Dios ya se pudo controlar” y aclaró que “sigue en estudios”.

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Al ser cuestionada sobre los exámenes médicos realizados antes del ingreso al programa, Noguerón explicó que el problema estuvo relacionado con un tratamiento. “Él tuvo un problema cuya medicina alteró el resto de los órganos”, comentó, y agregó que una situación médica puede aparecer incluso después de que una persona se encuentre aparentemente bien.

Sobre una posible decisión empresarial respecto al futuro de la producción, Noguerón volvió a marcar distancia de cualquier anuncio definitivo. “Esa es una decisión que toma la empresa”, respondió. Mientras tanto, defendió nuevamente el rendimiento de la emisión: “El rating, gracias a Dios, es espectacular”. Y ante la pregunta sobre si habría faltado un casting más polémico, cerró tajante: “Creo cien por ciento en este casting, chicos”.

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