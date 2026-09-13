Memo Ochoa conmueve con emotivas palabras a Cristian Castro tras asistir a su concierto

Memo Ochoa conmovió a sus seguidores al dedicar un mensaje a Cristian Castro después de asistir a uno de sus conciertos en Las Vegas (Instagram | Memo Ochoa)

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Memo Ochoa conmovió a sus seguidores al dedicar un mensaje a Cristian Castro después de asistir a uno de sus conciertos en Las Vegas.

El exportero mexicano describió la presentación como una noche marcada por la nostalgia, el recuerdo y las canciones que han acompañado a distintas generaciones. “Tantos años, tantas canciones y tantos momentos que forman parte de nuestras vidas”, escribió en Instagram.

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Memo Ochoa conmovió a sus seguidores al dedicar un mensaje a Cristian Castro después de asistir a uno de sus conciertos en Las Vegas (Instagram | Memo Ochoa)

Ochoa también agradeció al cantante por el trato que recibió durante el encuentro. Destacó “el detalle”, sus “bonitas palabras” y “el cariño de siempre”.

El exseleccionado nacional calificó a Cristian Castro como “un artista enorme” y reconoció la huella que ha dejado con su música a lo largo de los años. El mensaje cerró con una frase sobre la experiencia que vivió en Las Vegas: “noche mágica”.

Cristian Castro y su gira de conciertos

El cantante mantiene anunciada la gira Nada Sólo Éxitos Tour, con presentaciones programadas en México y Estados Unidos durante lo que resta de 2026 y 2027.

La página de Ticketmaster permite consultar la disponibilidad de entradas para sus próximos conciertos. La cartelera puede modificarse de acuerdo con la apertura de nuevas fechas, cambios de sede o ajustes de producción.

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Memo Ochoa conmovió a sus seguidores al dedicar un mensaje a Cristian Castro después de asistir a uno de sus conciertos en Las Vegas (Instagram | Memo Ochoa)

Entre las fechas anunciadas para Estados Unidos se encuentran Sacramento, California, el 25 de septiembre de 2026, en el Memorial Auditorium, y San José, California, el 26 de septiembre, en The San Jose Civic.

El calendario también contempla una presentación el 2 de octubre de 2026 en Nueva York, en el Infosys Theater at MSG, y otra el 3 de octubre en Chicago, en el Rosemont Theatre.

Además, Cristian tiene programados conciertos el 23 de octubre en Dallas, en el Texas Trust CU Theatre, y el 24 de octubre en Houston, en el Smart Financial Centre, de acuerdo con las fechas difundidas para la gira. La relación de fechas incluye una presentación el 27 de noviembre de 2026 en San Diego, California, en Pachanga Arena. También se han mencionado futuras actuaciones en Denver, Salt Lake City, Anaheim, Phoenix, Orlando y Miami durante los primeros meses de 2027.

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