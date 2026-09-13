Gala Montes niega haber tenido un brote psicótico y arremete contra Tristán, hijo de Yahir: “Se anda prostituyendo en OnlyFans”

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Gala Montes volvió a generar conversación tras realizar un en vivo en el que respondió a quienes, según dijo, se han involucrado en asuntos relacionados con su vida personal y su estado emocional. La actriz se mostró molesta por los comentarios que, desde su perspectiva, buscan desacreditarla y aseguró que continúa enfrentando sus problemas por cuenta propia.

“Yo estoy bien. Yo estoy... difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, güey, ojalá”, expresó durante la transmisión. Con esta declaración, Montes negó de manera directa que estuviera atravesando el episodio que se había mencionado alrededor de ella y cuestionó a quienes, según su postura, han construido esa versión.

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La actriz sí reconoció que atraviesa un momento complicado. “Sola, sí, sí estoy deprimida, sí, sí estoy, pero normal ya he estado, ¿eh? O sea, no me voy a morir”, manifestó. También reprochó la falta de apoyo que, desde su perspectiva, ha recibido de personas cercanas y de los medios: “A mi familia le valió, a mi mamá le valió, a los medios les valió también”.

Gala Montes arremete contra Poncho y Aldo de Nigris

(Youtube/IG)

Durante el mismo directo, Gala Montes dirigió fuertes palabras hacia Poncho de Nigris y Aldo de Nigris. Sus declaraciones llegaron en medio de una conversación pública en la que, previamente, distintas personas habían hablado sobre ella, situación que aparentemente detonó su molestia.

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Montes cuestionó directamente a Aldo de Nigris y lanzó una referencia a su participación en La Casa de los Famosos. “¿Qué, se ar-- ya fuiste a llorarle a tu tío? ¿Así le pediste que ganaras La casa de los famosos?”, dijo. Después subió el tono con otra crítica: “O más bien, todos eran unos putos muebles y tú fuiste el único con ojos azules”.

La actriz también pidió a la audiencia no dar por cierta cualquier versión que circule en redes sociales. “No se crean todo lo que ven, porque esta pinche gente es culera”, aseguró. En su discurso sostuvo que varias personas estarían actuando en conjunto para atacarla: “Entonces, se están uniendo para denigrarme. Yo estoy bien”.

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Tristán entra en la polémica y Gala recuerda su actividad en OnlyFans

Tristán Othon retiró el apoyo que le había dado a Gala Montes, sale en defensa de su padre Yahir y la acusa de tener problemas de adicción al cristal (Captura de pantalla )

Uno de los momentos más agresivos del en vivo ocurrió cuando Gala Montes se dirigió a Tristán, hijo mayor de Yahir, quien anteriormente también había intervenido en la conversación pública sobre ella. La actriz cuestionó que el joven se involucrara y recordó que ella mantiene una relación cordial con su padre.

“Tú qué te tienes que meter, güey, si yo con tu jefe me llevo bien”, reclamó Montes. Después lanzó insultos contra Tristán y cuestionó incluso su apariencia: “Te ves horrible, güey. Neta. Parece que estás como muerto. O sea, no te ves hot, porque yo me veo cricosa hot”.

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En medio de la confrontación, Montes hizo referencia a la actividad de Tristán en OnlyFans, un tema que ya había circulado públicamente antes de este enfrentamiento y que, por tanto, no apareció como una revelación durante el en vivo. La actriz utilizó ese antecedente como parte de su respuesta y lanzó una de las frases más polémicas de la transmisión: “Este pendejo se anda prostituyendo en el, en, en, en OnlyFans, dejando que se la metan por e ...”.

La mención ocurrió mientras Montes también rechazaba las insinuaciones sobre un supuesto consumo de drogas. “Nuevamente, no me meto cricos, si no, no, si no, no tendría el dinero que tengo, muchachos”, afirmó. Después volvió a dirigirse a Tristán y cerró su ataque con una frase dirigida también a Yahir: “Lo siento, Yahir, pero you-- I gotta say what I gotta say”.

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El intercambio terminó con más insultos contra el joven: “Entonces, cállate, güey, y clínica libre. Clínica libre”. Así, el en vivo de Gala Montes estuvo marcado por dos frentes: su negativa a un supuesto brote psicótico y una serie de enfrentamientos verbales con figuras que, según ella, se han involucrado en la conversación sobre su vida. En el caso de Tristán, la actriz retomó un tema que ya era conocido públicamente y lo convirtió en uno de los momentos más explosivos de su transmisión.