David Benavidez acuerda pelea contra Jai Opetaia y se olvida completamente de Canelo Álvarez: “El cinco de mayo que viene”

Jai Opetaia detuvo a Noel Mikaelian por nocaut técnico en el noveno asalto este sábado 12 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas y llamó al ring a David Benavidez para pactar de manera verbal una pelea en 2027, durante el fin de semana de Cinco de Mayo (REUTERS)

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Jai Opetaia detuvo a Noel Mikaelian por nocaut técnico en el noveno asalto este sábado 12 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas y llamó al ring a David Benavidez para pactar de manera verbal una pelea en 2027, durante el fin de semana de Cinco de Mayo.

El australiano conservó el impulso en la división de peso crucero después de imponerse antes del límite. La victoria también abre la posibilidad de un combate contra Benavidez, quien subió de peso en mayo de 2026 y conquistó los títulos de la AMB y la OMB tras noquear a Gilberto “Zurdo” Ramírez en seis asaltos dejando atrás una posible pelea ante Canelo Álvarez.

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GOLD COAST (Australia), 06/12/2025.- Jai Opetaia (L) in action against Huseyin Cinkara during the IBF & The Ring cruiserweight world titles fight in Gold Coast, Australia, 06 December 2025. EFE/EPA/ZAIN MOHAMMED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY

Opetaia, campeón lineal y de The Ring, no esperó para lanzar el reto. Tras la detención de Mikaelian, pidió que Benavidez suba al cuadrilátero para hablar frente a los aficionados que asistieron a la función en Las Vegas. El boxeador australiano se dirigió al mexicoamericano con una petición directa. “Respetuosamente, hagamos que suceda”, dijo Opetaia. “Si dices que va a suceder, solo no te retractes”.

Benavidez acepta el reto

Benavidez aceptó el desafío y puso sobre la mesa una fecha para el enfrentamiento. El peleador de ascendencia mexicana planteó que la pelea se realice durante el fin de semana de Cinco de Mayo de 2027, una de las fechas con mayor exposición para el boxeo mexicano en Estados Unidos.

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“Hagámoslo el año que viene, el Cinco de Mayo”, respondió Benavidez. “Hay que respetar a este hombre; es un gran peleador, un peleador fuerte, pero en la división solo puede haber un monstruo, y ese soy yo”.

El intercambio cerró con ambos peleadores frente a frente y un apretón de manos. No hay un anuncio oficial sobre contratos, sede, empresa promotora ni títulos que estarían en juego, pero el acuerdo verbal colocó el duelo entre las posibilidades para 2027.

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Benavidez busca trasladar su poder a la pelea contra Opetaia

Benavidez llega a la posible pelea después de una primera presentación en peso crucero que modificó el panorama de la categoría. En mayo de 2026, el “Monstruo Mexicano” noqueó a Ramírez en el sexto round y se quedó con los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

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El triunfo sobre Ramírez mostró que Benavidez mantiene su presión, volumen de golpes y potencia en las 200 libras. Antes de su salto de división, el peleador construyó su carrera como campeón en supermediano y semicompleto.

Opetaia representa un reto distinto por su tamaño, alcance y recorrido en peso crucero. El australiano llegó al combate con Mikaelian como campeón lineal y de The Ring, condiciones que lo colocan entre los nombres centrales de la división.

Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La victoria por detención en el noveno asalto también evitó que Mikaelian se meta a la discusión por los principales campeonatos. Opetaia tomó la palabra al terminar la pelea y busca una rivalidad con Benavidez antes de que otros contendientes ocupen las fechas disponibles.

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Benavidez reconoció las cualidades de su posible rival, olvidando a Canelo Álvarez, aunque afirmó que la división tiene espacio para un solo “monstruo”. “Él es el más temido de la división, pero yo soy a quien llamas cuando quieres acabar con el hombre más temido de la división”, señaló.

Canelo Álvarez prepara su pelea ante Christian Mbilli para el 31 de octubre

Mientras Opetaia y Benavidez abren la puerta para una pelea en 2027, Saúl “Canelo” Álvarez mantiene la mira en su siguiente compromiso. El mexicano está programado para enfrentar a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, por el título supermediano del CMB.

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Mbilli llegará como campeón del CMB en las 168 libras. Para Canelo, el combate representa una oportunidad de volver a competir por un campeonato mundial en una categoría donde ha concentrado buena parte de su trayectoria.

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