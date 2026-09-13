México

EEUU y México golpean al Chapo Isidro de los Beltrán Leyva: cae el “Canguro”, distribuidor de fentanilo en Washington

Ángel “N” es señalado como operador logístico que vendía droga en las ciudades de Tacoma y Seattle

Detenido en Jalisco tráfico de drogas
Su detención se llevó a cabo tras el intercambio de información entre autoridades estadounidenses y mexicanas. Foto: SSPC
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Ángel “N”, alias “Canguro”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, fue detenido en el estado de Jalisco como parte del intercambio de información de inteligencia por autoridades de Estados Unidos y México tras ser identificado como presunto operador logístico del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

El operativo estuvo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Zapopan, luego de que las investigaciones permitieron ubicarlo en esa región del estado.

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A través del intercambio de información de inteligencia entre ambas naciones se determinó que el “Canguro” presuntamente se desempeñaba como operador logístico y coordinador de distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos.

El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)
El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

Al momento de su detención le fueron aseguradas:

  • Un arma de fuego revólver Smith & Wesson
  • 6 cartuchos calibre .38
  • 50 dosis y una bolsa con metanfetamina
  • 15 pastillas de fentanilo
  • 4 mil 900 pesos en efectivo y un teléfono celular

Tanto Ángel “N” como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Fausto Isidro Meza Flores, operador del Cártel de los Beltrán Leyva (Foto: fbi.gov)
Fausto Isidro Meza Flores, operador del Cártel de los Beltrán Leyva (Foto: fbi.gov)

Datos obtenidos por Infobae México refieren que el “Canguro” fungía como operador de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, por el que las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

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“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, fortalecer las labores de investigación e inteligencia y mantener la cooperación internacional, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones, para proteger la seguridad de la población”, detallaron las autoridades en un comunicado.

¿Quién es el “Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores inició su carrera criminal bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, y más tarde pasó a servir a los hermanos Beltrán Leyva. Tras la ruptura de 2008 entre los Beltrán Leyva y la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, consolidó su propio liderazgo al frente de la facción conocida como “Los Mazatlecos”.

A diferencia de otros narcotraficantes, ha evitado la ostentación pública y ha desarrollado una estrategia de bajo perfil que le permitió consolidarse en zonas como Guasave y Los Mochis, eludiendo durante años las acciones de autoridades mexicanas y estadounidenses.

Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro
Se tata del único mexicano en el listado. (FBI)

Desde febrero de 2025, el FBI lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados ofreciendo una recompensa millonaria para quien dé información que permita su captura.

Su alcance operativo quedó reflejado en diciembre de 2024, cuando las autoridades decomisaron más de una tonelada de fentanilo en Ahome, municipio bajo la influencia de su grupo.

Su figura también trascendió al plano cultural: agrupaciones como Los Tucanes de Tijuana y La Receta le han dedicado corridos que exaltan su liderazgo y su capacidad de forjar alianzas.

Líder regional del Chapo Isidro fue detenido en junio

En junio pasado fue detenido Iván Raymundo “N”, alias “El 24″, señalado como líder regional de esta organización criminal, durante operativos realizados en los municipios de Culiacán y Mocorito, Sinaloa.

Detenido "El 24" en Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el sujeto fue identificado como presunto operador de la organización que encabeza Fausto Isidro Meza. Junto a él fueron capturados otros tres hombres vinculados a la misma célula, identificados como Patricio “N”, Esequiel “N” y Jorge “N”.

En el operativo, las fuerzas castrenses aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, un arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Cabe señalar que diversos reportes indican que “El Chapo Isidro” mantiene una alianza con Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual se consolidó tras el estallido de la guerra interna con Los Chapitos en septiembre de 2024.

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