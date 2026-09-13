Gala Montes lanza fuertes comentarios contra Joanna Vega-Biestro y Poncho de Nigris: “El día que te vea te parto tu madre”

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Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de publicar una historia en Instagram en la que arremetió directamente contra Joanna Vega-Biestro y Poncho de Nigris. La actriz reaccionó con un discurso explosivo en el que pidió a la conductora dejar de hablar sobre ella y cuestionó al exintegrante de La Casa de los Famosos México por opinar sobre su situación.

El mensaje no pasó desapercibido debido al tono de sus palabras. “Ya quédate callada, pendeja”, lanzó Gala en uno de los momentos más fuertes de su grabación, mientras aseguraba que estaba cansada de sentirse señalada y de que se hablara de su vida personal. La actriz también hizo referencia a la familia de Joanna y lanzó una advertencia que elevó todavía más la tensión.

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La situación ocurre después de una serie de declaraciones relacionadas con la participación de Gala en un reality y las circunstancias que rodearon su salida. En medio de esa discusión pública, la actriz ha respondido a distintas opiniones sobre su comportamiento y estado emocional, mientras otros personajes del espectáculo han intervenido en la conversación.

El pleito entre Gala Montes y Joanna Vega-Biestro

(Instagram/Sale el Sol)

El enfrentamiento con Joanna Vega-Biestro tomó fuerza después de que la conductora hablara públicamente sobre Gala y las circunstancias alrededor de su participación en el reality. Joanna defendió su postura y dejó claro que las críticas relacionadas con su trabajo podían dirigirse hacia ella, pero marcó una frontera cuando se involucró a su hija.

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Gala, sin embargo, volvió a tocar ese punto en su mensaje de Instagram. “Deja de estar ya mame y mame y mame y ya cállate la verga, güey”, expresó la actriz, quien acusó a Joanna de continuar con el tema y de “victimizarte”. Posteriormente, lanzó una de las frases que más llamó la atención: “Ya quédate callada, pendeja”.

La actriz también habló de la posibilidad de investigar aspectos relacionados con la familia de la conductora. “Me voy a poner a investigar, le voy a preguntar a ChatGPT y vamos a sacarte tus trapitos al sol”, dijo. Además, agregó: “El día que te vea te parto tu madre”. Las declaraciones forman parte del mensaje publicado por Gala y reflejan el tono que tomó la confrontación.

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¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Gala Montes?

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

Poncho de Nigris también terminó dentro de la descarga de la actriz después de pronunciarse sobre el momento que atravesaba Gala. El conductor expresó preocupación por su situación emocional y cuestionó que regresara al reality, además de utilizar una expresión particularmente fuerte al referirse a la posibilidad de que tuviera un “brote psicótico”.

Gala reaccionó con evidente molestia ante esos comentarios. “Y el otro, el Poncho, de cuándo de acá tú te vas a venir a preocupar por mí”, reclamó en su grabación. Después, respondió de manera mucho más agresiva: “Vete a preocupar por tu puta madre, güey”. También aprovechó para lanzar una referencia al cabello del conductor: “Preocúpate por in-injertarte más pinche pelo”.

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La actriz relacionó además a Poncho con el conflicto que mantiene con otras personas de su entorno. “Estás emputado porque mandé a la verga al pinche tarado porque se junta con puro puto pedo y lo sabes”, expresó. En la misma grabación mencionó a Ring Royale y dejó claro que no quería estar involucrada en ese proyecto ni compartir espacio con determinadas personas.

¿Qué está pasando con Gala Montes?

Durante su breve estancia, Gala Montes se mostró errática, se daba atracones de comida y se ejercitaba en la madrugada. (X)

La polémica actual se suma a una etapa especialmente intensa para Gala, quien ha estado bajo una fuerte exposición pública por sus decisiones, declaraciones y enfrentamientos. Su regreso al reality generó opiniones encontradas y volvió a poner sobre la mesa cuestionamientos relacionados con su comportamiento y con la manera en que ha enfrentado la presión mediática.

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Antes y durante esta etapa, también surgieron comentarios sobre su estado emocional. Sin embargo, no corresponde convertir las opiniones de otras personas en diagnósticos. Que Poncho de Nigris haya utilizado expresiones como “brote psicótico” no significa que exista un diagnóstico médico que confirme esa afirmación.

Lo que sí quedó claro con su reciente publicación es que Gala no tiene intención de guardar silencio frente a quienes considera que están hablando de ella. Su mensaje terminó con una despedida tan irreverente como el resto de la grabación: “Me voy a dormir. Descansen. Buenas noches, vándalos”. Con esa frase, la actriz cerró una nueva batalla pública que promete mantener la conversación alrededor de su nombre.

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