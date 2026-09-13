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Serie del Rey 2026: Olmecas empata la serie a dos juegos con los Toros de Tijuana

Tabasco buscará irse con ventaja este domingo para viajar con más comodidad y cerrar la serie como visitante

La Liga Mexicana de Beisbol tendrá nuevo monarca, pero primero Toros y Olmecas se verán las caras en una de las series más esperadas del año.
Tabasco buscará irse con ventaja este domingo para viajar con más comodidad y cerrar la serie como visitante. (TW Olmecas de Tabasco)
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Los Olmecas de Tabasco igualaron la Serie del Rey 2026 con los Toros de Tijuana tras imponerse en el Juego 4 por pizarra de 1-9 y ahora buscarán conseguir un nuevo triunfo este domingo que les permita regresar a territorio fronterizo con mayor tranquilidad.

Olmecas recupera la memoria

Tras dos encuentros con derrota, despertó la ofensiva tabasqueña. (Olmecas de Tabasco)
Tras dos encuentros con derrota, despertó la ofensiva tabasqueña. (Olmecas de Tabasco)

Olmecas de Tabasco recuperaron su ofensiva y derrotaron a los Toros de Tijuana después de dos juegos consecutivos con derrota. El equipo tabasqueño combinó una sólida actuación desde la lomita con ataques oportunos desde la primera entrada.

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Tabasco tomó ventaja desde el inicio del encuentro. Los Olmecas armaron un rally de cuatro carreras en la primera entrada y mantuvieron el control de la pizarra durante el resto del juego.

La figura desde el montículo fue Daniel Camarena, quien lanzó siete entradas. El pitcher permitió dos imparables y una carrera, además de registrar cinco ponches ante la ofensiva de Tijuana.

Camarena fue capaz de contener a una de las ofensivas más peligrosas de la Liga Mexicana de Beisbol en los momentos de mayor presión. Su labor permitió que los Olmecas administraran la ventaja que consiguieron desde el primer episodio.

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La ofensiva de los Olmecas volvió a producir en la séptima entrada. Tabasco anotó otras tres carreras para ampliar la diferencia y asegurar el triunfo ante los Toros.

El tercera base Calvin Estrada encabezó el ataque, pues en cinco turnos al bat conectó tres imparables, produjo tres carreras y pegó un cuadrangular.

Qué esperar del Juego 5

Olmecas de Tabasco buscan irse con ventaja a Tijuana. (Olmecas de Tabasco)
Olmecas de Tabasco buscan irse con ventaja a Tijuana. (Olmecas de Tabasco)

El Juego 5 se disputará este domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Austin Warner abrirá por los Olmecas de Tabasco, que buscarán tomar ventaja en la serie ante los Toros de Tijuana.

Del otro lado, Daniel Martínez será el encargado de iniciar por la novena fronteriza. El duelo representará una revancha de lo ocurrido en el primer encuentro, cuando Tabasco se impuso a Tijuana.

Resumen de la serie y el resto del calendario

Este es el resto del calendario en la serie. (Toros de Tijuana)
Este es el resto del calendario en la serie. (Toros de Tijuana)

A continuación, te presentamos cómo ha quedado cada uno de los encuentros y el resto del calendario para los juegos restantes de la serie, la cual vivirá su último encuentro en Tabasco para posteriormente trasladarse a Tijuana.

  • Juego 1: Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana
  • Juego 2: Olmecas de Tabasco 2-13 Toros de Tijuana
  • Juego 3: Toros de Tijuana 2-0 Olmecas de Tabasco
  • Juego 4: Toros de Tijuana 1-9 Olmecas de Tabasco
  • Juego 5: Domingo 13 de septiembre | 18:00 horas | Estadio Centenario del 27 de Febrero (Villahermosa).
  • Juego 6: Martes 15 de septiembre | 20:35 horas | Toros Mobil Park (Tijuana).
  • Juego 7: Miércoles 16 de septiembre | 20:35 horas | Toros Mobil Park (Tijuana)

Los canales para seguir la transmisión de los encuentros son: Claro Sports, AYM Sports, TVC Deportes, TV Azteca Deportes, FOX, ESPN, Imagen Televisión y LMB TV.

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