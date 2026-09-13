Claudia Sheinbaum dirige una conferencia de prensa desde el estrado oficial del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo los principales avances de su administración en Hidalgo, como parte de la gira nacional “Honestidad y resultados”, emprendida después de la entrega de su Segundo Informe de Gobierno.

Desde el Domo de las Estrellas, ubicado en las instalaciones de la Feria de Pachuca, la mandataria abordó los programas sociales y las obras federales que se desarrollan en el estado. Entre los proyectos centrales se encuentran el Tren México-Pachuca, la rehabilitación de carreteras, el saneamiento del río Tula y la atención a las comunidades dañadas por las lluvias.

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Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, así como por funcionarios federales, representantes populares y beneficiarios de los programas sociales. La visita cerró una nueva etapa de la gira presidencial, durante la cual también recorrió Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tren México-Pachuca, uno de los proyectos prioritarios para Hidalgo

Uno de los temas relevantes del informe fue la construcción del Tren México-Pachuca, una de las obras estratégicas mediante las cuales el Gobierno federal busca recuperar el transporte ferroviario de pasajeros.

La ruta contará con una vía doble electrificada y conectará a la capital hidalguense con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A su vez, se enlazará con el Tren Suburbano para permitir viajes desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México.

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El proyecto contempla cuatro estaciones y cuatro paraderos, además de complejos eléctricos, un taller, una cochera y una base de mantenimiento. Los trenes tendrán capacidad para más de 700 pasajeros y podrán alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora.

La expectativa del Gobierno de México es que el traslado completo entre Buenavista y Pachuca tome aproximadamente una hora con 20 minutos, mientras que el recorrido entre el AIFA y la capital de Hidalgo se realizaría en cerca de 40 minutos. La obra busca beneficiar a más de 300 mil habitantes y atender una demanda superior a 100 mil pasajeros diarios.

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Durante una supervisión realizada en abril, integrantes del agrupamiento de ingenieros militares informaron a Sheinbaum que el tramo entre el AIFA y Pachuca registraba un avance cercano al 30 por ciento. El Gobierno federal mantiene como meta que el tren pueda entrar en operación durante 2027.

Carreteras y saneamiento del río Tula

Sheinbaum también incluyó entre las acciones destinadas a Hidalgo la modernización de la infraestructura carretera y la comunicación entre la zona centro del país y la región de la Huasteca.

Entre las obras destacadas se encuentran:

La carretera Real del Monte-Huasca , considerada una vía estratégica para la actividad económica y turística.

La ampliación y modernización de la conexión Pachuca-Huejutla-Tamazunchale .

El avance del Tren México-Querétaro , cuya ruta pasará por la región de Tula.

Las obras del Plan Hídrico para Hidalgo.

El saneamiento y recuperación del río Tula .

El desarrollo de infraestructura vinculada con el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán de Juárez.

El saneamiento del río Tula constituye uno de los proyectos ambientales y de salud pública más importantes para la entidad, debido a los problemas históricos de contaminación y a los riesgos que enfrentan las comunidades ubicadas en sus inmediaciones.

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A estas acciones se suma la planta coquizadora de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, proyecto energético destinado a aumentar la producción de combustibles y disminuir la generación de combustóleo.

Gobierno federal destina apoyos a familias afectadas por las lluvias

Otro de los asuntos centrales fue la atención a la población afectada por las lluvias y la vaguada monzónica, fenómenos que ocasionaron daños en viviendas, carreteras, caminos rurales, puentes y servicios básicos de diferentes municipios de Hidalgo.

Antes de la visita presidencial, medios nacionales y estatales informaron que el Gobierno federal preparaba una inversión aproximada de 874 millones de pesos para respaldar a 2 mil 185 familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños graves en su patrimonio. El Universal Hidalgo

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Los recursos forman parte de una estrategia más amplia que incluye la reconstrucción de casas, reposición de enseres, apertura de caminos y rehabilitación de la infraestructura pública dañada.

Sheinbaum ha señalado que la atención de las emergencias debe realizarse directamente y mediante censos casa por casa, con el propósito de evitar intermediarios y garantizar que los recursos lleguen a las personas damnificadas.

Programas del Bienestar y vivienda, los otros ejes del informe

La presidenta defendió la continuidad de los Programas para el Bienestar, entre ellos las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas para estudiantes y el apoyo para mujeres de 60 a 64 años.

En su Segundo Informe, Sheinbaum estimó que estas políticas llegarán al cierre de 2026 a 42 millones 860 mil derechohabientes en todo el país, con una inversión de un billón de pesos. En el ámbito educativo, destacó la ampliación de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, así como los apoyos dirigidos a estudiantes universitarios.

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Para Hidalgo, el plan federal también contempla proyectos de Vivienda para el Bienestar, construcción y mejoramiento de unidades médicas y acciones para reforzar el abasto de agua potable.

La mandataria sostuvo que los programas sociales y las obras públicas son posibles mediante una política de austeridad, mayor recaudación y combate a la corrupción. El mensaje de “Honestidad y resultados” mantiene así el eje político de la gira: presentar los proyectos estatales como parte de la continuidad de la Cuarta Transformación y de la coordinación entre el Gobierno federal y las administraciones locales.

Gracias, Nadia. Es la transmisión oficial completa de “Honestidad y resultados en Hidalgo”, con una duración de 51 minutos.

Sin embargo, al tratarse de una emisión recién concluida, YouTube todavía no tiene disponible la transcripción automática. Para evitar incorporar cifras imprecisas —como ocurrió en la primera versión al mezclar antecedentes con anuncios del evento—, necesito esperar a que se habiliten los subtítulos o que me compartas la transcripción del discurso. Con eso puedo rehacer la nota fielmente y distinguir:

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Los resultados nacionales mencionados por Claudia Sheinbaum .

Las cifras exclusivas de Hidalgo .

Los nuevos anuncios para la entidad.

Las obras que ya estaban en marcha.

Las declaraciones de Julio Menchaca y otros participantes.