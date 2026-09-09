La crisis de seguridad no da tregua en Sinaloa: gobernadora interina responsabiliza a gobiernos anteriores

La gobernadora interina señaló que los avances no han sido suficientes y vinculó la situación actual con problemas sociales y económicos de décadas anteriores. Crédito: @IrvingPineda

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A dos años del inicio de la crisis de violencia en Sinaloa, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava atribuyó parte de las condiciones que actualmente enfrenta el estado a decisiones y problemas acumulados durante gobiernos anteriores, al señalar que durante más de tres décadas las instituciones y el poder político estuvieron orientados hacia una minoría privilegiada.

La mandataria hizo estas declaraciones este 9 de septiembre, cuando se cumplen dos años del inicio de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, periodo durante el cual la entidad ha registrado una crisis de seguridad que, reconoció, todavía no ha podido ser superada por completo.

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Durante una Jornada de Paz realizada en Villa Juárez, Navolato, Domínguez Nava sostuvo que el escenario actual también debe analizarse a partir de las condiciones sociales y económicas acumuladas durante décadas.

Graciela Domínguez señala a gobiernos anteriores por las condiciones de violencia

La gobernadora interina afirmó que durante más de 30 años el Estado mexicano, sus instituciones y el poder político estuvieron, desde su perspectiva, al servicio de una minoría.

Domínguez plantea atender pobreza, educación y salud como parte de la estrategia contra la violencia.

“Es importante no olvidar y los invito a reflexionar que durante más de treinta años el Estado mexicano, sus instituciones y el poder político fueron lamentablemente puestos al servicio de una minoría privilegiada, a quienes no les interesaron las necesidades del pueblo de México, sus problemas y sus demandas”, declaró.

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De acuerdo con su planteamiento, ese periodo habría profundizado las desigualdades y la pobreza, condiciones que posteriormente contribuyeron a generar un entorno favorable para la violencia criminal.

Domínguez Nava también vinculó ese proceso con la falta de alternativas para una parte de los jóvenes, al señalar que algunos tuvieron como opciones emigrar a Estados Unidos, incorporarse a la delincuencia o sobrevivir mediante el subempleo.

“Esas, por supuesto, son parte de lo que ha propiciado la violencia que hoy lastima a familias mexicanas y a raíces, desgarrando en algunas regiones el tejido social y agravando a la sociedad”, afirmó.

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A dos años de la crisis, admite que la seguridad aún es insuficiente

La gobernadora también reconoció que los esfuerzos realizados durante los últimos dos años no han sido suficientes para que la población vuelva a sentirse completamente segura.

A dos años de la crisis, la gobernadora reconoce que la seguridad aún no es suficiente.

“Hay avances, pero no han logrado ser suficientes para que la ciudadanía se sienta totalmente segura”, reconoció.

La crisis comenzó el 9 de septiembre de 2024, tras el secuestro y detención de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que precedió a la confrontación entre las facciones conocidas como Chapos y Mayos.

Domínguez Nava aseguró que los gobiernos federal, estatal y municipales continuarán trabajando de manera coordinada para recuperar la tranquilidad en las zonas afectadas.

Entre los principales puntos señalados por la mandataria se encuentran:

Este 9 de septiembre se cumplen dos años del inicio de la actual crisis de violencia.

La gobernadora reconoció que los avances en seguridad todavía son insuficientes.

Domínguez Nava atribuyó parte de las condiciones actuales a problemas acumulados durante más de tres décadas.

Villa Juárez, Navolato , fue presentado como ejemplo de recuperación.

El gobierno estatal plantea combinar seguridad con acciones sociales en educación, salud, vivienda y combate a la pobreza.

La crisis de violencia en Sinaloa comenzó hace dos años tras la detención de “El Mayo” Zambada.

Villa Juárez, ejemplo de recuperación tras dos años de violencia

La mandataria puso como ejemplo a Villa Juárez, comunidad donde, recordó, las condiciones de inseguridad llegaron a afectar actividades cotidianas como la asistencia de estudiantes a las escuelas.

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“Antes era complicado estar aquí, no había clases; hoy todo esto se ha recuperado. Con hechos se demuestra que sí puede haber planes integrales de recuperación”, expresó.

Para Domínguez Nava, la recuperación de la seguridad no depende únicamente de la presencia de corporaciones policiales.

Señaló que también deben atenderse las condiciones sociales y económicas de las comunidades afectadas.

Villa Juárez busca recuperar la tranquilidad tras dos años de violencia. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por ello, mencionó acciones relacionadas con educación, salud, vivienda y combate a la pobreza como parte de los planes integrales que, sostuvo, deben acompañar las estrategias de seguridad.

Gobierno de Sinaloa busca recuperar las calles y la tranquilidad

La gobernadora aseguró que su administración no minimizará ningún hecho violento y que cada acontecimiento representa un llamado a fortalecer las estrategias de seguridad y prevención.

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“Lo que nos interesa es que recuperemos nuestras calles”, afirmó.

Domínguez Nava evitó establecer un plazo para determinar cuándo terminará la confrontación.

En cambio, señaló que la expectativa es continuar con los avances registrados en Villa Juárez y Navolato y extenderlos a otras regiones de Sinaloa.

Gobierno de Sinaloa busca recuperar las calles y la tranquilidad. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

“Esperamos que, así como Navolato y Villa Juárez han ido en la recuperación, podamos continuar así para que recuperemos de manera permanente la tranquilidad y la paz”, expresó.

Seguridad será tema central en visita de Claudia Sheinbaum a Sinaloa

La gobernadora interina confirmó además que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa continúa prevista para el próximo 20 de septiembre, aunque todavía se encuentran pendientes de definir la agenda, horarios y sedes.

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Domínguez Nava adelantó que entre los temas prioritarios estará el seguimiento de las estrategias de seguridad pública y el fortalecimiento de las actividades productivas de la entidad.

“La presidenta está muy al pendiente de cómo hemos seguido avanzando en la estrategia de seguridad y el fortalecimiento de las actividades productivas, que están directamente vinculadas a que tengamos tranquilidad”, señaló.

Seguridad será tema central en visita de Sheinbaum a Sinaloa. (Presidencia )

Domínguez Nava asumió como gobernadora interina el 25 de agosto de 2026, después de que Rubén Rocha Moya solicitara nuevamente licencia indefinida. Antes de ocupar el Ejecutivo estatal fue secretaria de Educación y Cultura de Sinaloa y diputada federal con licencia.

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A 15 días de asumir el cargo y frente al segundo aniversario de la crisis de violencia, la mandataria reconoce que persisten pendientes en seguridad, mientras su administración plantea continuar con una estrategia que combine acciones de seguridad con atención a las condiciones sociales que, según su diagnóstico, contribuyeron a la problemática actual.