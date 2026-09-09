Rentar una vivienda en la CDMX ya es más costoso que en varias ciudades de Europa, según estudio

Una pareja en la Ciudad de México muestra su preocupación y frustración al ver los elevados precios de alquiler en un tablón de anuncios, reflejando la crisis inmobiliaria actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Es bien sabido que uno de los principales problemas de la Ciudad de México es el elevado costo de la vivienda, el cual se ha incrementado aún más en años recientes debido a diversos factores.

A pesar de los costos, la capital seguía posicionada como una ciudad de precio “accesible” comparado con otras grandes urbes y ciudades europeas.

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Sin embargo, datos recientes parecen revelar que esto quedó en el pasado y que ya cuesta más vivir en la CDMX que en algunas ciudades de Europa por lo que dejo de ser considerada como un destino “económico”.

La cifras son del Working Abroad Index 2026, estudio anual del neobanco europeo bunq que compara el costo de vida en 74 ciudades del mundo el cual reveló que rentar un departamento en la capital mexicana cuesta hoy, en promedio, 936 dólares al mes, es decir 15 mil 800 pesos mexicanos, lo cual supera el precio de varias capitales de la Unión Europea.

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El informe anual del neobanco europeo, que compara el costo de vida en 74 ciudades, sitúa el alquiler promedio de un departamento en la capital mexicana en 936 dólares al mes. El monto supera al de varias capitales de la Unión Europea: Bucarest alcanza 587 dólares (9,909 pesos mexicanos), Atenas 684 dólares (11,547 pesos mexicanos), Vilna 762 dólares (12,864 pesos mexicanos), y Budapest 799 dólares mensuales (13,489 pesos mexicanos).

El índice también analizó el costo de otras tres ciudades de México: San Miguel de Allende registra una renta media de 15,210 pesos mensuales, cercana a la de Ciudad de México; Mérida se ubica en 10,123 pesos y Oaxaca, en 10,630 pesos. Esta última fue señalada como la ciudad más económica de las que se revisaron en el estudio.

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Una infografía de Infobae, con datos de Excélsior y PollsMX, detalla el ranking de precios de alquiler por metro cuadrado en varias colonias de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CDMX: Renta elevada pero bajos precios de movilidad

Algo que llamo la atención del estudio es que a pesar de los altos costos de vivienda, la Ciudad de México mantiene uno de los precios más accesibles en cuanto a movilidad.

Moverse por la Ciudad de México cuesta $250 mensuales, el tercer importe más bajo de la clasificación, detrás de Luxemburgo —donde el servicio no tiene costo— y Ho Chi Minh, Vietnam.

Esa brecha entre vivienda y movilidad deja a la capital con un perfil atípico. Sin contemplar espacios de coworking, el gasto mensual total asciende a 23,643 pesos, por debajo de las grandes capitales, aunque lejos de una estructura de precios económica. Por ejemplo, Seúl, centro tecnológico y financiero de Corea del Sur, alcanza 23,829 pesos, apenas 186 pesos más que la ciudad mexicana.

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“Aunque los habitantes de Ciudad de México pagan rentas similares a las de Europa, pueden ahorrar cientos al mes simplemente gracias al transporte público. Con un costo medio de tan solo 12.70 dólares, los usuarios gastan una fracción de lo que gastarían en cualquier ciudad europea, donde los costos son, de media, seis veces más elevados. Se trata de una combinación inusual que distingue a la capital mexicana y que el índice no ha observado en ningún otro lugar”, afirma Joe Wilson, director de evangelización de bunq.

Un edificio de departamentos con un letrero de "SE RENTA DEPTO" destaca frente al icónico skyline de la Ciudad de México bajo un cielo azul claro, evidenciando el ambiente urbano diurno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las causas a las que se atribuye el incremento en el precio de las rentas en la Ciudad de México

El alza de las rentas en la Ciudad de México suele atribuirse a una combinación de factores, no a una sola causa:

Oferta insuficiente de vivienda asequible. La demanda por vivir cerca de zonas de empleo, escuelas, servicios y transporte crece más rápido que la disponibilidad de departamentos y casas con precios accesibles. El propio Gobierno capitalino plantea aumentar la oferta de vivienda social y de arrendamiento asequible.

Gentrificación y reconversión de colonias. En En zonas con alta demanda , la llegada de residentes con mayores ingresos, nuevos comercios y proyectos inmobiliarios eleva el valor del suelo y de los inmuebles. Esto repercute en las rentas y puede desplazar a habitantes de larga data.

Rentas de corta estancia y uso turístico. Parte de la vivienda que podría destinarse a contratos habitacionales se mueve hacia hospedajes temporales, incluidos los ofertados en plataformas digitales. La discusión legislativa local identifica esa reducción de la oferta residencial como un elemento de presión sobre los precios.

Mayor demanda vinculada con movilidad laboral y poblaciones temporales. La llegada de trabajadores remotos, población extranjera con ingresos en otras monedas y personas atraídas por zonas céntricas aumenta la competencia por departamentos en colonias específicas. Este factor suele tener mayor impacto en áreas como Roma, Condesa, Juárez y otras zonas centrales.

Especulación y falta de regulación efectiva. Organizaciones, académicos y autoridades señalan que la posibilidad de fijar precios por encima de la capacidad de pago local, sumada a la escasa información pública sobre contratos y disponibilidad, favorece incrementos sostenidos. Por ello, el Congreso ha discutido límites anuales ligados a la inflación y mecanismos para monitorear zonas con presión inmobiliaria.

Desfase entre salarios y rentas. Aunque la inflación influye en los costos, el problema se agrava cuando las rentas suben más rápido que los ingresos de quienes viven en la ciudad. El Congreso capitalino ha documentado que, entre 2013 y 2019, las rentas crecieron hasta ocho veces más que el salario mínimo.

Ciudad de México explora la regulación de plataformas de alquiler digital como Airbnb para combatir la gentrificación y el aumento de precios en barrios emblemáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En síntesis, las rentas aumentan por una demanda concentrada en ciertas zonas, una oferta limitada de vivienda accesible, la conversión de inmuebles a usos de corta estancia y dinámicas de valorización inmobiliaria. La relevancia de cada causa cambia según la alcaldía y la colonia.

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