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Sinaloa tiene nueva gobernadora interina: Congreso aprueba a Graciela Domínguez Nava de Morena

Se trata de la segunda gobernatura interina luego de las salidas de Rubén Rocha Moya por las acusaciones de EEUU por presuntos nexos con Los Chapitos

Graciela Domínguez
Graciela Domínguez fungió como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa durante la gobernatura de Rocha Moya, pero renunció en febrero de 2024 para contender por una diputación federal. Foto: Facebook / Graciela Domínguez
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El Congreso de Sinaloa aprobó a Graciela Domínguez Nava como la nueva gobernadora interina tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya luego de haber regresado por poco más de 30 horas y no recibir el respaldo de Morena ni de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de suspender la primera sesión extraordinaria en la que se elegiría al nuevo encargado del gobierno del estado, el Congreso comenzó este martes poco después de las 08:00 horas, donde la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación perfiló a Graciela Domínguez Nava como el perfil adecuado para asumir el cargo.

Durante la sesión, la bancada de Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra, mientras que Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldaron a Domínguez Nava como nueva gobernadora.

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*Información en desarrollo...

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