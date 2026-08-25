¿Quién es Graciela Domínguez Nava, la apuesta de Morena para sustituir a Rubén Rocha Moya en Sinaloa?

Graciela Domínguez Nava sería la propuesta de Morena para asumir la gubernatura interina de Sinaloa tras la segunda licencia indefinida de Rubén Rocha Moya. (Facebook/CUARTOSCURO)

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Graciela Domínguez Nava perfila como la propuesta de Morena para asumir la gubernatura interina de Sinaloa. Su designación sería votada este martes 25 de agosto en una sesión extraordinaria convocada por el Congreso local, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara por segunda vez licencia indefinida al cargo tras un fallido intento de retorno que desató una crisis dentro del oficialismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó el alcance del nombramiento: quien sea designado no cubrirá una ausencia temporal, sino que conducirá Sinaloa hasta el cierre del periodo constitucional de Rocha Moya y entregará el poder al gobernador o gobernadora que resulte electo en los comicios del 6 de junio de 2027.

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Domínguez Nava obtuvo en 2024 la diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa con el 71.24% de los votos, la cifra más alta entre los candidatos de su estado en esa elección, superando al abanderado de la coalición opositora Juan Alfonso Mejía López, que se quedó en 21.17%.

Activista social, maestra y legisladora: ¿quién es Graciela Domínguez?

Graciela Domínguez Nava podría ser la nueva gobernadora interna de Sinaloa. (Facebook)

Nacida el 18 de febrero de 1976, Domínguez Nava estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde también fue consejera estudiantil universitaria, y ejerció como subdirectora de Vinculación y docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Antes de entrar de lleno a la política, participó en movimientos sociales: la defensa de pescadores sinaloenses, la protección del patrimonio familiar de derechohabientes del Infonavit y la causa de los desplazados por la construcción de la presa Picachos, experiencia que documentó en el libro Picachos: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia.

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Su carrera partidista arrancó en 1999 dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fue consejera estatal, delegada nacional, candidata suplente al Senado de la República e integrante del comité municipal en Culiacán. De 2004 a 2007 coordinó la Comunicación y Vinculación Social de la fracción del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de Sinaloa.

En 2007 llegó al Congreso local como diputada de la LIX Legislatura, donde coordinó el grupo parlamentario del PRD. De 2011 a 2012 fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán.

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En 2013 dejó el PRD y se incorporó a Morena. Cinco años después regresó al Congreso local como diputada de la LXIII Legislatura (2018-2021), donde presidió la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Fiscalización, y coordinó la bancada morenista.

El 1 de noviembre de 2021, al asumir Rocha Moya la gubernatura, la designó titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Permaneció en el cargo hasta el 23 de febrero de 2024, cuando renunció para competir por la diputación federal.

CIUDAD DE MÉXICO, 27JUNIO2026.- Graciela Domínguez Nava (Morena), se registró cómo aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para Sinaloa. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, que arrancó el 1 de septiembre de 2024, asumió la secretaría de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción e integró las comisiones de Educación y de Pesca. En junio de 2026 solicitó licencia indefinida para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de 2027.

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Domínguez Nava estaba entre los 13 perfiles registrados para la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa. La lista incluye a la senadora con licencia Imelda Castro Castro, la diputada con licencia María Teresa Guerra Ochoa, la alcaldesa de Mazatlán con licencia Estrella Palacios Domínguez y el diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos, entre otros. Durante agosto, Morena aplica una encuesta telefónica para medir el posicionamiento de los perfiles y seleccionar a seis finalistas; la definición formal estaba prevista para la primera semana de septiembre.

Rocha Moya: 112 días de licencia, un regreso de 24 horas y una nueva salida

La crisis que abre la puerta a Domínguez Nava arrancó en abril de 2026, cuando una corte de Nueva York dio a conocer cargos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista. Es la primera vez que políticos mexicanos en funciones son requeridos por la justicia estadounidense.

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La fiscalía de Nueva York acusa a Rocha de haber recibido ayuda de “Los Chapitos” para llegar a la gubernatura. El gobernador nació en Badiraguato, el mismo municipio sinaloense donde nació Joaquín “El Chapo” Guzmán. Antes, Ismael “Mayo” Zambada también lo mencionó al denunciar el operativo que lo llevó a su captura en Estados Unidos: dijo que el señuelo fue una supuesta reunión encabezada por Rocha para limar asperezas entre políticos del estado.

Rocha Moya pidió licencia el 1 de mayo y se apartó del cargo. A finales de ese mismo mes declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR). Tras 112 días fuera del gobierno, el viernes 22 de agosto anunció en X su regreso: “Regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”. Afirmó que “no existen los mínimos elementos de prueba” que sustenten su participación en conducta penal alguna.

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La noticia del retorno de Rocha desató un cataclismo político. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que calificó la decisión como “una determinación de carácter personal” del gobernador. Sheinbaum dijo a periodistas que se enteró cuando Rocha lo anunció en redes sociales: “Me enteré por su tuit”, respondió. El partido Morena también marcó distancia: “Esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador”, señaló en un comunicado.

El líder oficialista de los diputados, Ricardo Monreal, fue más directo: pidió expresamente a Rocha Moya “reconsiderar su decisión” y separarse nuevamente del cargo para que la FGR continuara su investigación. La mañana del sábado 23 de agosto, Sheinbaum publicó en X: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de México. El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso”.

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Graciela Domínguez Nava había tomado postura públicamente. El sábado 23 de agosto publicó en redes sociales un mensaje de respaldo a Sheinbaum en medio de la polémica por el regreso de Rocha.

Rocha Moya reculó el sábado 23 de agosto y presentó al Congreso de Sinaloa una nueva solicitud de licencia indefinida. “Me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido”, señala el documento que el propio gobernador compartió. El legislativo local aceptó la separación por voto unánime ese mismo domingo. Sheinbaum, al ser consultada, respondió: “Es lo mejor para Sinaloa”. Agregó que no habla con Rocha “desde la primera vez que pidió licencia”.

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La sesión en el Congreso

Congreso de Sinaloa. Crédito: X/ @congresosinaloa

Con la segunda licencia aceptada, el Congreso de Sinaloa convocó a sesión extraordinaria para el lunes 24 de agosto a las 8:00 horas. Decenas de periodistas de medios locales y nacionales hicieron guardia desde esa hora en la sede del Poder Legislativo. La sesión nunca se realizó: fue suspendida sin ninguna explicación oficial.

Los periodistas permanecieron en el Congreso hasta pasadas las 21:00 horas sin obtener información oficial. Durante el día circularon tres nombres con fuerza: Domínguez Nava, el diputado federal con licencia, Jesús Ibarra Ramos, y el exsecretario de Agricultura federal, Julio Berdegué Sacristán.

Al cierre de la noche del lunes, legisladores consultados por Los Noticieristas confirmaron que el consenso se inclinó por Graciela Domínguez Nava.

El Congreso emitió una nueva convocatoria para sesionar este martes a las 8:00 horas.