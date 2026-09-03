Gobierno federal alista reunión con Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa

Claudia Sheinbaum y Graciela Domínguez

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se reunirá con Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa, quien asumió el mando tras la segunda solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya. En su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este 3 de septiembre, Sheinbaum aclaró que no ha conversado con la funcionaria estatal desde su toma de protesta.

La reunión entre Domínguez y Sheinbaum se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre, como parte de su gira por los 32 estados de la República para dar su segundo informe de Gobierno: “Nos toca ir en las giras a Sinaloa, el 20 e septiembre y hay más oportunidad de platicar con ella”, dijo la presidenta.

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Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad también visitará la entidad, como parte de sus reuniones periódicas para atender la seguridad en Sinaloa.

Graciela Domínguez trabajará de la mano con el gobierno de México

Desde que la gobernadora interina de Sinaloa tomó protesta, manifestó su respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que colaboraría con ella para alcanzar su objetivo de “pacificar” al estado. La jefa del Ejecutivo también expresó su respaldo a la gobernadora, a quien calificó como una mujer “honesta”.

Con poco más de una semana al frente de su nuevo cargo, Graciela Domínguez ha dado inicio a la elaboración de un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad junto con la Federación, además de entregas de apoyos para microempresas y una agenda de diálogo en los 20 municipios del estado.

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Graciela Domínguez alista junto al gobierno federal el Plan de Seguridad de Sinaloa. (Foto: Gob. Sinaloa)

Domínguez plantea dos líneas de trabajo: fortalecer las tareas de seguridad y ampliar la atención a las causas sociales. La mandataria sostiene que ambas rutas buscan recuperar la confianza de la población en las instituciones estatales.

La gobernadora afirma que su administración profundiza los apoyos dirigidos a la recuperación económica. El planteamiento liga la entrega de apoyos con una política de seguridad. La intención es que la recuperación económica y la intervención en problemas sociales formen parte de la estrategia para disminuir la violencia en el estado.

La mesa de seguridad opera todos los días

Desde su llegada al gobierno estatal, Domínguez Nava informa que trabaja diariamente con la mesa de seguridad. La gobernadora asegura que existe seguimiento puntual a los distintos frentes de atención en Sinaloa.

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Graciela Domínguez asume la gubernatura y reúne a su gabinete.

La primera etapa de su administración incluye reuniones con sectores organizados y ciudadanos. Domínguez dice que privilegiará el diálogo para conocer las demandas de las comunidades y construir propuestas con los integrantes de su gabinete.