México

Cómo hacer tamales bajos en grasa sin perder el sabor ni la textura tradicional

Un solo tamal con bolillo y atole puede sumar mil kilocalorías en una comida y cubrir la totalidad del requerimiento diario de una mujer adulta, advierte el IMSS

Guardar
Google icon
Ilustración de mujer oliendo un tamal envuelto en hoja de maíz en un plato de talavera, con una olla de barro y un textil sobre una mesa.
El tipo de relleno define el perfil nutricional del tamal tanto como la cantidad de grasa en la masa, según Paulina Ochoa Moreno, académica de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS, a través de un comunicado disponible en su portal oficial advierte que una sola pieza de tamal aporta alrededor de 600 calorías.

Si se acompaña con bolillo y atole, la ingesta sube a cerca de mil kilocalorías en una sola comida, lo que puede cubrir la totalidad del requerimiento diario de una mujer adulta, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.

PUBLICIDAD

La manteca de cerdo puede sustituirse por aceite de oliva, cacahuate o ajonjolí en la masa de los tamales, según el IMSS.

Ilustración 3D de un torso humano, mostrando músculos y una gran acumulación de grasa abdominal de color rojo intenso, sobre un fondo azul claro.
La bebida que acompaña al tamal puede ser tan determinante para la carga calórica total como el tamal mismo, advierte la nutrióloga Geraldine Díaz Cózar del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, agregar polvo de hornear compensa la pérdida de esponjosidad, de acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El resultado es un tamal con menos grasa saturada, sin sacrificar la firmeza ni la elasticidad que lo distinguen.

El cambio es posible porque la masa de maíz nixtamalizado tiene capacidad emulsificante propia, según investigadores del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).

PUBLICIDAD

Tamales de pasas, pulque, miel de agave, postre tradicional mexicano – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hoy existen versiones de tamales vegetarianos y veganos que, según la Universidad Autónoma de Guadalajara, mantienen la esencia del platillo sin comprometer la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PROFECO advierte: la manteca de cerdo eleva el riesgo cardiovascular

La Procuraduría Federal del Consumidor señala, a través de un documento publicado en el portal del gobierno de México, que la manteca de cerdo es una fuente de grasas saturadas cuyo consumo excesivo representa un riesgo para la salud cardiovascular.

El organismo también advierte que un tamal puede superar los 600 miligramos de sodio por pieza, cerca de un tercio del límite diario recomendado para un adulto.

Existen alrededor de 500 variedades de tamales, según la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalTV)

La receta: aceites vegetales, relleno magro y sin bebidas azucaradas

La nutrióloga Geraldine Díaz Cózar, adscrita a la Unidad Médica Familiar No. 17 del IMSS en la Ciudad de México, a través del comunicado oficial del Instituto, indica qué aceites funcionan: oliva, cacahuate y ajonjolí.

Los tres son ricos en grasas insaturadas, no contienen colesterol y aportan Omega 3 y Omega 6, ácidos grasos que el organismo no produce por sí solo y que ayudan a controlar la presión arterial.

Infografía "Tamales saludables: claves para mejorarlos" con ilustraciones de tamales, aceites vegetales, carnes, legumbres, verduras, bebidas y logo Infobae.
Recomendaciones nutricionales ilustran la elección de aceites, rellenos magros y bebidas sin azúcar para elaborar tamales saludables, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maestra Paulina Ochoa Moreno, académica de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), añade que el relleno define tanto el sabor como el perfil nutricional.

Carnes magras como pollo o cerdo sin exceso de grasa aportan proteínas de alto valor biológico.

Frijoles, lentejas, quelites o verduras de temporada incorporan fibra, vitaminas y minerales sin sumar grasa.

La nutrióloga Geraldine Díaz Cózar recomienda sustituir la manteca por aceite de oliva, cacahuate o ajonjolí.
La nutrióloga Geraldine Díaz Cózar recomienda sustituir la manteca por aceite de oliva, cacahuate o ajonjolí.

Ochoa Moreno señala que hacer tamales con mayor proporción de relleno que de masa mejora la calidad del platillo sin modificar su esencia.

La bebida también determina el impacto calórico total: el atole y el champurrado generan picos de glucosa en sangre.

Sustituirlos por agua simple o una infusión sin azúcar es, según la académica de la UAG, una de las decisiones más directas para reducir el aporte calórico de la comida.

antojito matutino, frijoles refritos, piloncillo, café artesanal, canela aromática, cocina rural, alimento cotidiano, preparación hogareña, tradición culinaria, desayuno popular, comida caliente, herencia gastronómica, sabor casero, cocina mexicana antigua, bebida especiada - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Frijoles, lentejas, quelites y verduras de temporada incorporan fibra, vitaminas y minerales al tamal sin sumar grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente existen versiones vegetarianas y veganas que, indica la especialista, responden a las necesidades actuales de salud sin perder la tradición del platillo.

Por qué la textura es el verdadero reto al reducir la grasa

Eliminar o reducir la manteca no es un ajuste menor si se trata de este platillo tradicional mexicano.

Investigadores del CIATEJ y del Centro de Investigación Científica de Yucatán explican que los glóbulos de grasa rodean las partículas de almidón de la masa y generan la firmeza, esponjosidad y ligera elasticidad características del tamal. Sin esa grasa, la masa pierde cohesión.

Infografía con dibujos de tamales, grasa, masa, persona, polvo de hornear y texto explicativo sobre la textura. Incluye logo Infobae.
Investigaciones mexicanas explican la función de la grasa en los tamales, el impacto de su reducción en la textura y el uso del polvo de hornear como solución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tesis doctoral de Celia Cruz Vázquez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuantificó ese efecto: al disminuir la manteca, el tamal se vuelve más duro y difícil de masticar.

La solución que identifica Cruz Vázquez es el polvo de hornear. El agente leudante evita la dificultad al masticar causada por la reducción de grasa.

Tamal, masa de maíz, platillo tradicional, relleno, hoja de maíz, cocido al vapor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un tamal puede superar los 600 miligramos de sodio por pieza, cerca de un tercio del límite diario recomendado para un adulto, según la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ausencia total de manteca, produce una textura deseable similar a la tradicional, de acuerdo con la investigadora.

Temas Relacionados

TamalesRecetaNutricionCaloriasEnfermedades CardiovascularesImssProfecoAceite De Oliva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Alberto Israel Jasso: alumnos del IEMS anuncian movilizaciones para “limpiar su nombre”

Estudiantes del plantel Carmen Serdán convocaron a un acto de protesta para exigir el esclarecimiento del caso y defender la memoria del profesor

Caso Alberto Israel Jasso: alumnos del IEMS anuncian movilizaciones para “limpiar su nombre”

Isaac del Toro termina quinto en la Etapa 20 del Tour de Francia 2026: ¿tiene el podio asegurado rumbo a la final?

Del Toro llega a la recta final del Tour de Francia con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general

Isaac del Toro termina quinto en la Etapa 20 del Tour de Francia 2026: ¿tiene el podio asegurado rumbo a la final?

Influencer mexicana, Dafne JM, provoca críticas al posar en el Memorial del 11-S en Nueva York: “Te pasaste de naca”

Usuarios en redes sociales le señalaron que era una falta de respeto para las víctimas de las Torres Gemelas

Influencer mexicana, Dafne JM, provoca críticas al posar en el Memorial del 11-S en Nueva York: “Te pasaste de naca”

Detienen a seis integrantes de “La Empresa” en Morelos tras cateos, informa Harfuch

Los cateos se realizaron en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla

Detienen a seis integrantes de “La Empresa” en Morelos tras cateos, informa Harfuch

Ley Trasciende avanza en México: convocan marcha a Palacio Nacional para exigir la legalización de la eutanasia

Samara Martínez anunció que el 28 de agosto entregará a la presidencia de la República el trabajo realizado en más de 10 años para legalizar la muerte digna

Ley Trasciende avanza en México: convocan marcha a Palacio Nacional para exigir la legalización de la eutanasia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las ciudades de México donde más del 80% de sus habitantes se siente inseguro

Estas son las ciudades de México donde más del 80% de sus habitantes se siente inseguro

Detienen a seis integrantes de “La Empresa” en Morelos tras cateos, informa Harfuch

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia acusado de narcotráfico en EEUU, es captado bailando en reunión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 24 de julio: sacerdote recibe 21 años de prisión por abusar de una monja en Tijuana

Sacerdote Noel “N” es sentenciado a 21 años de prisión por abuso a una monja en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

El Malilla destaca el apoyo de Danna y explica por qué es importante para él

El Malilla destaca el apoyo de Danna y explica por qué es importante para él

Influencer mexicana, Dafne JM, provoca críticas al posar en el Memorial del 11-S en Nueva York: “Te pasaste de naca”

Colisión, la nueva mega producción que busca llevar las novelas mexicanas al streaming, ya tiene trailer oficial

Harry Styles llega al Museo de Cera de CDMX: horarios, precios y ubicación

Pedro Sola arremete contra la cultura de la cancelación tras polémica de Belinda, Danna y Kenia Os: “Odio indiscriminado”

DEPORTES

Máscara Dorada y Komander disputarán final de la Leyenda de Plata 2026: Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. apuestan las cabelleras

Máscara Dorada y Komander disputarán final de la Leyenda de Plata 2026: Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. apuestan las cabelleras

Isaac del Toro termina quinto en la Etapa 20 del Tour de Francia 2026: ¿tiene el podio asegurado rumbo a la final?

La Velada del Año VI México: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la pelea de Rivers vs Roro y Natalia Mx vs Clersss

México va por el bronce en polo acuático tras caer ante Colombia en Santo Domingo 2026

México abre el desfile en la inauguración de Santo Domingo 2026: así fue la ceremonia de los Juegos Centroamericanos