Dan más de 50 años de prisión a hombre de 28 años que mató a su mamá por decirle que se pusiera a trabajar en Sinaloa

Francisco Antonio "P" pasarà 53 años por matar a su madre con un marro tras discutir con ella porque le dijo que se pudiera a trabajar, el hecho ocurrió en Ahome, Sinaloa

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Francisco “N” fue condenado a 53 años y 3 meses de prisión por el feminicidio agravado de su madre en Los Mochis, en el municipio de Ahome, y además quedó obligado a pagar $1 millón 663 mil 268 por multa y reparación del daño, en un caso ocurrido en octubre de 2025 dentro de un departamento de la colonia Centro.

La sentencia cerró el proceso penal por un crimen cometido la noche del 12 de octubre de 2025 en el departamento 202 de un inmueble ubicado sobre el callejón Hermenegildo Galeana, entre Emiliano Zapata y Niños Héroes. Como medida de no repetición, el sentenciado también quedó sujeto a tratamiento psicológico y a pláticas sobre derechos humanos.

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La víctima fue Elizabeth “L”, hija de Hildelsa López Galaviz, conocida como “Doña Licha”, fundadora de los tradicionales raspados de Los Mochis. La investigación estableció además antecedentes de violencia de género ejercida por el acusado contra su madre.

El ataque ocurrió tras una discusión por los gastos del hogar

Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre aparece de espaldas con las manos esposadas en un espacio de luz tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos expuestos en el proceso judicial, Elizabeth regresó de una fiesta con cena y antes del crimen convivió con dos de sus hijos y con la esposa de uno de ellos. Después se quedó a solas con Francisco Antonio “P”, de 27 años.

Madre e hijo discutieron porque ella le reclamó que no trabajaba y le exigió que ayudara a solventar los gastos del hogar. La confrontación escaló alrededor de la medianoche.

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Primero, el agresor la golpeó con una llave creciente. Después utilizó un marro de mango amarillo para atacarla en la cabeza.

La necropsia determinó que Elizabeth murió por traumatismo craneoencefálico severo. La autoridad señaló que las múltiples lesiones sufridas durante la agresión le causaron la muerte.

La captura ocurrió después del crimen y el caso avanzó por procedimiento abreviado

Oficiales de la Policía Nacional de Honduras trasladan a una mujer esposada en las proximidades de un edificio institucional, con el emblema policial visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el ataque, Francisco Antonio acudió a las instalaciones de Seguridad Pública de Ahome e informó a policías que había matado a su madre. Por ese hecho quedó bajo arresto administrativo mientras las autoridades iniciaban las diligencias en el domicilio.

La investigación por feminicidio permitió reunir los primeros datos de prueba y derivó en una orden de aprehensión. En una parte de la información oficial se indicó que elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones ejecutaron el mandamiento judicial el 13 de octubre de 2025; en otra, se señaló que la orden fue cumplida el 24 de agosto de 2026.

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Después quedó a disposición de la autoridad judicial. Más adelante fue trasladado al Centro Penitenciario Goros II, en Ahome.

El fallo condenatorio fue dictado mediante procedimiento abreviado. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa lo obtuvo a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Zona Norte.

Un hombre aparece de espaldas con las manos esposadas en un espacio de luz tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena incluyó cárcel, pago económico y medidas de no repetición

La pena impuesta fue de 53 años 3 meses de prisión por feminicidio agravado. La resolución también fijó el pago de $1,663,268 por concepto de multa, reparación del daño moral, gastos funerarios y reparación del daño inmaterial.

En otra versión del monto económico incluida en la información del caso, la cifra fue de $1,633,268. En ambos recuentos, los conceptos cubrieron multa y distintas formas de reparación del daño.

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La autoridad también ordenó que el sentenciado se sometiera a atención psicológica y participara en actividades sobre derechos humanos. Esas medidas fueron impuestas de forma adicional a la condena de prisión.

El caso causó conmoción en Los Mochis por la violencia del crimen y por la identidad de la víctima, ligada a una familia conocida en la ciudad. Testimonios de familiares incorporados a la investigación refirieron que el acusado tenía un comportamiento explosivo y agresivo hacia su madre.

• Francisco “N” fue sentenciado a 53 años y 3 meses de prisión por el feminicidio agravado de su madre, Elizabeth “L”, cometido en octubre de 2025 en el Centro de Los Mochis.

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• La investigación señaló que la atacó tras una discusión porque ella le exigía trabajar y ayudar con los gastos; primero la golpeó con una llave creciente y después con un marro.

• Además de la cárcel, deberá pagar $1 millón 663 mil 268 por multa y reparación del daño, y someterse a tratamiento psicológico y pláticas sobre derechos humanos.