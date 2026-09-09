Infobae México charló con la famosa banda mexicana. (Infobae México)

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Moenia prepara su primer concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México este 24 de septiembre de 2026, como parte de su gira Estamos Bien Tour. El grupo busca llevar su espectáculo de synth-pop a una escala mayor, con invitados, canciones que no interpreta desde hace tiempo, temas de su disco Temporal y una producción diseñada para el recinto.

La presentación inicia a las 8:00 p.m. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes. El concierto marca una nueva etapa dentro de una gira que comenzó hace más de un año y que ya llevó a la agrupación por cerca de la mitad de los estados de la República Mexicana.

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En entrevista exclusiva con Infobae México, Alfonso Pichardo Lechuga, Jorge Soto Montemayor y Alejandro Ortega Zenteno adelantan que el montaje conserva la esencia del Estamos Bien Tour, aunque tendrá ajustes para responder a las dimensiones del recinto capitalino.

Moenia prepara ajustes para el Palacio de los Deportes el 24 de septiembre

Alfonso Pichardo Lechuga, vocalista de la agrupación, señala que Moenia trabaja con tiempos reducidos mientras mantiene fechas activas en distintos puntos del país. El grupo afina los últimos detalles de su presentación en la Ciudad de México durante el desarrollo de la gira.

“Estamos en plena gira y eso tiene sus ventajas y alguna desventaja”, dice Pichardo a Infobae México. El cantante explica que la agenda puede generar presión durante los preparativos, aunque también permite a los músicos llegar con mayor ritmo al escenario.

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Moenia va por el Palacio de los Deportes: prepara una noche con estos invitados y repertorio especial (Infobae México/Jenifer Nava)

“Al estar tocando y metidos en eso, es como una manera de llegar muy filosos y muy afinados ya para el día del concierto”, sostiene el vocalista. Para la banda, la fecha en el Palacio de los Deportes tiene un peso distinto porque será la primera vez que se presenta en ese recinto.

El repertorio incluye canciones de Temporal, su material más reciente, junto con temas que han acompañado la trayectoria de Moenia dentro del synth-pop mexicano. La agrupación también contempla recuperar piezas que no ha tocado en vivo desde hace varios años.

Jorge Soto Montemayor, tecladista del grupo, señala que el concierto exige una planeación distinta a la de sus presentaciones anteriores en el Auditorio Nacional. Moenia ha encabezado funciones en ese escenario, pero el cambio de aforo y formato obliga a rediseñar parte del espectáculo.

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“Al ser la primera vez que tocamos ahí, es un evento muy especial para nosotros”, afirma Soto a Infobae México. El músico define la fecha como un parteaguas para la banda por las dimensiones que enfrentará el montaje.

Jorge Soto adelanta invitados y canciones fuera del repertorio habitual

Soto sostiene que Moenia mantiene la línea del Estamos Bien Tour, aunque prepara elementos exclusivos para la noche del 24 de septiembre. El grupo busca que la producción responda a la escala del Palacio de los Deportes sin perder el concepto que ha presentado durante la gira.

“Por ser un concierto especial, sí va a haber cosas muy especiales”, dice el tecladista. Entre esos elementos menciona invitados, canciones que la agrupación no toca desde hace tiempo, material nuevo y los temas que suelen esperar sus seguidores.

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La banda no detalla los nombres de los invitados ni las canciones que volverán al repertorio. El anuncio deja abierta la posibilidad de que la presentación reúna distintas etapas de una carrera marcada por álbumes como Adición, Le Modulor, Stereohits y Fantomas.

Jorge Soto adelanta invitados y canciones fuera del repertorio habitual (Infobae México/Jenifer Nava)

“Nos gusta mucho poder meterle producción, coco e ingenio, para que la gente que pague un boleto salga satisfecha”, señala Soto a Infobae México. La declaración resume la intención del grupo de ampliar el montaje sin alejarse de su identidad sonora.

El concierto llega después de más de un año de recorrido con el Estamos Bien Tour. Alejandro Ortega Zenteno, tecladista, programador y productor musical, explica que la gira comenzó en el Auditorio Nacional y después avanzó por diversos estados del país.

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Alejandro Ortega anuncia una segunda etapa del Estamos Bien Tour

Ortega Zenteno explica que el Palacio de los Deportes no representa el cierre del tour. La fecha abre una segunda fase con cambios en la producción y una ruta que contempla ciudades mexicanas que todavía no visita la banda.

“Estos cambios no nada más son para el Palacio de los Deportes, sino para que se convierta en la segunda parte de esta gira”, afirma Ortega a Infobae México. Moenia planea trasladar esa nueva versión del espectáculo a otros destinos de México.

La agenda también contempla presentaciones en Estados Unidos, donde el grupo compartirá fechas con La Rosa y María José. Ortega explica que esa combinación permitirá a Moenia actuar en recintos de mayor capacidad durante su siguiente recorrido por ese país.

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El tecladista sostiene que la agrupación visita Estados Unidos de forma frecuente, con algunas fechas casi cada año. Esta vez, el plan apunta a espacios más grandes junto con María José, sin abandonar las presentaciones que el grupo suele realizar fuera de México.

Moenia también prepara una fecha en Colombia, donde busca tocar por primera vez en un teatro de mayor tamaño. La banda contempla además una ruta por Centroamérica dentro de los siguientes movimientos del Estamos Bien Tour.

La presentación del 24 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes concentra ese momento de expansión. El grupo llega con una gira en marcha (Infobae México/Jenifer Nava)

La presentación del 24 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes concentra ese momento de expansión. El grupo llega con una gira en marcha, un nuevo disco en el repertorio y un montaje que busca responder a la escala de su primer concierto en uno de los principales recintos de la Ciudad de México.

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