México acelera negociaciones comerciales con EEUU tras reunión entre Sheinbaum y Howard Lutnick.

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Tras el encuentro virtual entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se prevé que el diálogo sea de utilidad para las próximas negociaciones comerciales que se llevarán a cabo las próximas semanas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Marcelo Ebrard, secretario de Economía, la conclusión de la conversación entre la mandataria mexicana y el secretario estadounidense, en la que estuvo presente; el funcionario describió el intercambio como cordial y estimó que será útil.

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“Concluyó la conversación de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Howard Lutnick . Tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo será muy útil para de septielas negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos”, escribió Ebrard.

Cuarta mesa de negociaciones se realizará en EEUU

Ebrard también señaló que viajará a Washington el 10 de septiembre para continuar con las conversaciones y avanzar en los temas comerciales que permanecen en negociación con el Gobierno de Estados Unidos.

Marcelo Ebrard detalló que el encuentro entre Sheinbaum y Lutnick será de utilidad para las negociaciones. REUTERS/Paola García

El secretario de Economía adelantó su encuentro en Estados Unidos, pese a que aún no se anuncia la fecha precisa en que se realizará la cuarta ronda bilateral de la revisión del T-MEC.

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Ambos países acordaron continuar el diálogo en las primeras semanas de septiembre, aunque hasta el momento no fijan una fecha exacta.

México y Estados Unidos mantienen, además, otras negociaciones para resolver disputas comerciales que generan diferencias, sobre todo en materia arancelaria.

México busca certeza sobre acuerdo comercial con EEUU

Durante la mañana de este 9 de septiembre de 2026, Sheinbaum reiteró su insistencia de que México salga beneficiado con el acuerdo comercial que se negocia con la administración de Donald Trump.

“Van avanzando las pláticas que tenemos. No queremos dar ningún avance hasta tener la certeza pues de que, en efecto, vamos a tener avances. Entonces, con el embajador Greer ya me he reunido dos veces, vino ya dos veces a México como parte de las conversaciones del tratado”, comentó la mandataria.

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En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fija como línea roja que las decisiones nacionales no se pongan en la mesa con Washington, mientras continúan las conversaciones comerciales sobre el acuerdo norteamericano

Luego de que se anunciara la cancelación del encuentro presencial con Lutnick, la presidenta decidió esperar a dar mayor información sobre los temas del diálogo, hasta que este se llevara a cabo y concluyera.

México se niega a firmar acuerdo que afecte a la soberanía

“Los tres países queremos mantener las negociaciones, nos conviene a los tres. Lamentablemente Estados Unidos tuvo un desencuentro con Canadá, pero nosotros llevamos una conversación aparte”, detalló Sheinbaum.

La mandataria también aseguró que pese a la presión que ejerce Donald Trump para aventajar en el acuerdo comercial, el gobierno de México no va a “firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía o alguna afectación a nuestra economía”.

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Por lo que las negociaciones se centran en buscar mejores condiciones comerciales, señaló que Estados Unidos apuesta por una mayor producción nacional, pero esta no será “a costa de la producción de México, del bienestar del pueblo de México y podemos llegar a un acuerdo en esa perspectiva”.

Desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal reiteró que buscan una baja de aranceles en acero, aluminio y autos, ya que califica como “injusta” la medida implementada desde que Donald Trump llegó al poder, afirmó que “está afectando a nuestra economía”.

Adelantó que el límite de las negociaciones que encabeza Marcelo Ebrard, se encuentra en la “soberanía y aquello que consideramos que no debe ser negociable”.

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