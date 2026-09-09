Pumas anuncia a Juan Carlos Ortega como su nuevo director de fuerzas básicas

Juan Carlos Ortega es el nuevo director deportivo de fuerzas básicas de Pumas (X/ @amartinezdeleon)

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Es un hecho, Pumas presentó a Juan Carlos Ortega Orozco como su nuevo director de fuerzas básicas tras la salida de Raúl Alpízar. A través de un comunicado oficial difundido este miércoles 9 de septiembre, el conjunto universitario le dio la bienvenida al nuevo formador de talentos de Cantera.

“El Club Universidad Nacional informa que Juan Carlos Ortega Orozco es el nuevo director de Fuerzas Básicas de la institución”, se lee en el boletín que compartió el equipo a través de sus canales oficiales.

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Luego de que Raúl Alpízar dejó su cargo tras casi seis años al frente de las fuerzas básicas, la dirección deportiva de Antonio Sancho buscó un perfil que se adapte a las necesidades del conjunto del Pedregal y así recuperar las fuerzas básicas que caracterizaron a los universitarios años atrás.

Tras la salida de Alpízar, de inmediato surgieron reportes que colocaban a Juan Carlos en el proyecto de Pumas. Pero no fue hasta este 9 de septiembre que hicieron oficial la incorporación del ex futbolista al plantel.

La dirección deportiva de Antonio Sancho buscó un perfil que se adapte a las necesidades del conjunto del Pedregal (X/ @PumasMX)

¿Quién es Juan Carlos Orozco?

Juan Carlos Ortega Orozco fue jugador entre 1987 y 2003, vistió camisetas de Chivas, Tigres, Correcaminos y el Club Deportivo Tapatío. Después de su retiro, desarrolló una trayectoria en distintos proyectos deportivos del fútbol mexicano e internacional.

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Su trayectoria incluye trabajo como auxiliar técnico de Chivas entre 2003 y 2009, además de un periodo como técnico interino del primer equipo en 2013. En 2009 se incorporó a la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) como director general de Selecciones Nacionales menores.

Durante su gestión en la FMF, México conquistó el Campeonato Mundial Sub-17 de 2011. También se obtuvieron clasificaciones a las Copas del Mundo Sub-17 de 2015 y 2017, así como a los Mundiales Sub-20 de 2015, 2017 y 2019.

Entre 2019 y 2021, Ortega trabajó en Los Angeles Galaxy, de la Major League Soccer (MLS), como director de Metodología y Desarrollo. En ese puesto supervisó las decisiones relacionadas con las fuerzas inferiores del club.

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De 2021 a 2025, estuvo al frente de las fuerzas básicas de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su etapa más reciente como formador. También se desempeñó como director técnico y auxiliar de los primeros equipos de Guadalajara y Querétaro.

El Club Universidad Nacional señaló que el nombramiento responde a su compromiso con la cantera universitaria y a la experiencia de Ortega en la formación de futbolistas jóvenes. Su labor estará enfocada en desarrollar un entrenamiento integral y fortalecer el talento nacional de acuerdo con los principios de la institución.