México

Marco Rubio acusa que México no hace lo suficiente para enfrentar a los cárteles

Las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos se dan en medio de la tensión bilateral por la negociación del T-MEC

Marco Rubio acusa que México no hace lo suficiente para enfrentar a los carteles. (REUTERS/Karen Toro)
Marco Rubio acusa que México no hace lo suficiente para enfrentar a los carteles. (REUTERS/Karen Toro)
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No es ni de lejos suficiente”, así calificó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, advirtiendo que su país le hará frente a esta problemática “de una forma u otra”.

Durante su visita en Quito, Ecuador, Rubio detalló que en el país gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum, “hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”.

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El alto funcionario estadounidense se encuentra realizando una gira por Ecuador, Colombia y Perú, con la que busca endurecer la guerra contra el narco.

Resaltó la cooperación que la administración actual mantiene con Estados Unidos, elogiando los esfuerzos de México contra los cárteles, por lo que “Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México. Ese es el ideal. Pero, eventualmente, esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una forma u otra”.

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