México

K-EXPO México 2026 en la CDMX: revelan el cartel oficial del festival en el WTC y la fecha para conseguir boletos

Las agrupaciones Winner y Alpha Drive One lideran la función estelar del Pepsi Center, el público podrá adquirir pases a partir de este 11 de septiembre

KOCCA Music y K-EXPO México revelaron el cartel oficial de los cinco actos musicales que se presentarán en CDMX.
KOCCA Music y K-EXPO México revelaron el cartel oficial de los cinco actos musicales que se presentarán en la capital del país. (IG: 2026k_expomexico)
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La primera edición masiva de la K-EXPO en México confirmó su alineación musical definitiva para el concierto Korea Spotlight, que se realizará el próximo sábado 26 de septiembre de 2026 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

La organización del evento difundió la lista final de cinco agrupaciones y solistas que subirán al escenario capitalino, tras una publicación oficial realizada en las cuentas institucionales de KOCCA Music y K-EXPO México.

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El encuentro convocado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea prevé la asistencia diaria de 10,000 personas en los Salones Maya 1 y 2 del WTC, según estimaciones difundidas.

La liberación de accesos para la función estelar comenzará este 11 de septiembre mediante el sistema Ticket Open, mientras que las exhibiciones generales en la alcaldía Benito Juárez mantendrán entrada gratuita con registro previo.

El cartel final integra a Winner, Alpha Drive One, Soyou, Dayoung y Touched

Las organizaciones KOCCA Music y K-EXPO México informaron que la alineación definitiva del espectáculo Korea Spotlight estará conformada por el grupo masculino Winner, la banda Alpha Drive One, la cantante Soyou, la solista Dayoung y la agrupación Touched.

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La confirmación del cartel cierra la fase de anuncios para el concierto fijado el 26 de septiembre a las 18:00 horas, espacio diseñado para mostrar exponentes de diversos géneros de la industria musical surcoreana en la capital del país.

El recinto del Pepsi Center WTC albergará la producción técnica del concierto, que se desarrollará de manera paralela a las exposiciones comerciales.

Para ingresar a los pabellones de la exposición durante los cuatro días de actividades, los asistentes deberán presentar una identificación oficial con fotografía en los filtros de acceso del inmueble.

El concierto Korea Spotlight presentará su función estelar el sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center del WTC de la CDMX.
El concierto Korea Spotlight presentará su función estelar el sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center del WTC en la Ciudad de México. (IG: 2026k_expomexico)

Actividades culturales de K-pop y series en los pabellones del WTC

Los seguidores del género musical dispondrán de pistas acondicionadas para participar en las sesiones colectivas de K-pop Random Play Dance dentro de la zona de exhibición general.

El programa de entretenimiento contempla la instalación de estands informativos de plataformas digitales y empresas creadoras de contenidos vinculadas a grupos internacionales como TWICE y Stray Kids.

Las instalaciones del complejo contarán con pantallas de alta definición para la proyección de avances de producciones dramáticas surcoreanas y contenidos audiovisuales interactivos.

Los pabellones ofrecerán puntos de reunión para comunidades de fanáticos, espacios fotográficos con temáticas de videos musicales y áreas de venta de mercancía oficial importada.

Las sesiones colectivas de K-pop Random Play Dance forman parte de las actividades interactivas programadas dentro del evento. REUTERS/Jaimi Joy
Las sesiones colectivas de K-pop Random Play Dance forman parte de las actividades interactivas programadas dentro del evento. REUTERS/Jaimi Joy

Módulos de belleza cosmética y gastronomía tradicional coreana

La sección dedicada al cuidado personal integrará asesorías sobre rutinas de cuidado de la piel (skincare) y demostraciones de maquillaje en vivo coordinadas por especialistas de Seúl.

El área gastronómica ofrecerá degustaciones de platillos tradicionales, botanas empaquetadas y exhibiciones culinarias enfocadas en la comida callejera de Corea del Sur.

Compañías de perfil global como Samsung, Binggrae, IPX y Nutrione instalarán puntos de atención interactivos para mostrar innovaciones tecnológicas, alimentos y artículos de estilo de vida.

Los estands comerciales atenderán al público en un horario continuo de 11:00 a 19:00 horas desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre.

Los pabellones del WTC dispondrán de módulos con marcas internacionales de cosmetología y rutinas de cuidado de la piel. REUTERS/Kim Hong-Ji
Los pabellones del WTC dispondrán de módulos con marcas internacionales de cosmetología y rutinas de cuidado de la piel. REUTERS/Kim Hong-Ji

Agenda de negocios entre empresas surcoreanas e inversionistas locales

Las jornadas del jueves 24 y viernes 25 de septiembre estarán destinadas a reuniones corporativas entre representantes de 100 empresas surcoreanas y compradores mexicanos.

La Agencia de Contenidos Creativos de Corea coordinará las mesas de trabajo enfocadas en sectores de videojuegos, animación digital, licencias de comercialización y tecnologías aplicadas al entretenimiento.

Personas recorren estands de comida y cosmética en un pabellón con letreros colgantes de la K-Expo México y un escenario de baile al fondo.
El centro de exposiciones del WTC albergará a más de 100 empresas surcoreanas dedicadas a la tecnología, gastronomía y entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los encuentros bilaterales buscan establecer acuerdos de distribución directa en el mercado latinoamericano antes de la apertura masiva de los pabellones al público general.

Las actividades empresariales se desarrollarán en las salas de convenciones del centro de exposiciones de la colonia Nápoles.

La primera edición de la K-EXPO en la capital mexicana concluirá sus operaciones el domingo 27 de septiembre a las 19:00 horas.

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