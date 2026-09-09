México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,64 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de -0,32% en comparación con el precio de cierre anterior de 19,7 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,18% y en términos interanuales, su valor ha disminuido un 7,52%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 4,57%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,35%, sugiriendo un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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