México

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

La actriz publicó un comunicado en Instagram luego de que la producción del espectáculo de Nacho Cano informara que su intervención se pospone sin fecha; asegura que trabajó sin recibir una remuneración que considera justa en medio de una salida abruta de La Casa de los Famosos México

Una mujer posa sentada con un tocado alto de plumas rojas, un adorno de calavera y calzado oscuro frente a un patio de butacas
La actriz Gala Montes, participante del programa La casa de los famosos México, posa sobre un escenario con un atuendo decorado con plumas. (@malinchethemusical/Instagram)
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La actriz y cantante Gala Montes publicó un extenso comunicado en el que denuncia falta de pago por su trabajo en Malinche El Musical y defiende su ingreso a La Casa de los Famosos México, luego de que la producción del espectáculo dirigido por Nacho Cano anunciara la suspensión indefinida de su participación en la obra.

El texto llega tras una semana de controversias que incluyó su fugaz paso por el reality de Televisa, su salida abrupta después de menos de 48 horas y versiones contradictorias sobre los motivos de esa partida.

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Gala Montes comparte momento de sus ensayos para Malinche el musical /Instagram Gala Montes

La cancelación de Malinche y el comunicado de la producción

Horas más tarde de su polémica salida de La Casa de los Famosos México 4, el martes 8 de septiembre, la producción de Malinche El Musical difundió un comunicado a través de las cuentas oficiales del espectáculo.

El mensaje señaló: “Malinche El Musical, el espectáculo musical de gran formato, hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”. El equipo agradeció “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa” y dejó abierta la puerta a “explorar futuras colaboraciones”.

¿Qué pasó entre Gala Montes y Malinche el musical?

La producción del espectáculo, encabezada por Nacho Cano, anunció que la participación de la actriz en la obra queda suspendida por tiempo indefinido, sin fecha de regreso. La decisión se conoció el mismo día en que se confirmó su salida de La Casa de los Famosos México, aunque ninguna de las partes reconoció oficialmente una relación directa entre ambos episodios.

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El vínculo de Montes con el musical había comenzado en enero de 2026, cuando debutó en el escenario del Frontón México interpretando a la madre de la protagonista, en dos funciones especiales los días 24 y 25 de ese mes. La invitación llegó de Nacho Cano después de que la actriz interpretara el tema “Mujer contra mujer” en octubre de 2025.

A partir de esa colaboración, Montes había solicitado de manera específica ante la producción asumir el papel protagónico de Malinche, personaje histórico central de la obra, con un debut previsto para el 22 de septiembre. Ese estreno coincidía con el calendario del reality, cuya final estaba programada para el 4 de octubre, lo que ya generaba dudas sobre cómo la actriz cumpliría ambos compromisos.

La salida anticipada del reality eliminó esa coincidencia de fechas, pero horas después llegó el anuncio de que su participación en el musical quedaba pospuesta sin nueva fecha, y sin que la producción explicara públicamente las razones de la decisión ni informara quién ocuparía el personaje.

Ante la difusión del comunicado, Montes respondió públicamente en Instagram a una publicación sobre su salida del musical: “Ajajaj fake new no está en las redes de Malinche”. La afirmación contrastó con el mensaje oficial, que sí circulaba en las cuentas del espectáculo desde la noche anterior.

Gala Montes en Malinche el Musical MÉXICO- Enero 25
La cantante y actriz Gala Montes debutó en Malinche, con una participación especial Crédito: (Instagram/@galamontes)

La respuesta de Gala Montes

Ante ese contraste entre su versión y la de la producción, Montes publicó un comunicado extenso en el que expuso su postura. En el texto agradeció públicamente a Nacho Cano “por haberme tendido la mano en su momento y por la oportunidad de haber formado parte de este proyecto”, aunque aclaró que consideraba necesario “poner sobre la mesa” su realidad y su decisión.

La actriz aseguró que durante todo el proceso existió una situación que calificó de “muy dolorosa”: trabajar y ser explotada sin recibir un pago que considerara justo por su trabajo. “Considero justo por mi trabajo, mi tiempo, mi imagen y, sobre todo, por todo lo que aporté para que este proyecto pudiera existir y tener el alcance que tuvo”, escribió.

En ese contexto, explicó los motivos detrás de su ingreso al reality: “Hoy he tomado la decisión de entrar a La Casa de los Famosos de manera irresponsable, principalmente porque necesito generar ingresos y porque también tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal”.

La actriz aclaró que, lejos de cerrar la puerta a Malinche, ofreció una solución para no interrumpir el proyecto: propuso estrenar el musical los días 8, 9, 10 u 11 de octubre, “según las fechas que acordáramos, completamente gratis, con la disposición de encontrar una solución que permitiera que el proyecto continuara”.

Una mujer posa sentada con un tocado alto de plumas rojas, un adorno de calavera y calzado oscuro frente a un patio de butacas
La actriz Gala Montes, participante del programa La casa de los famosos México, posa sobre un escenario con un atuendo decorado con plumas. (@malinchethemusical/Instagram)

Montes insistió en que siempre hubo disposición de su parte para resolver la situación de manera conjunta con la producción: “Incluso habíamos hablado de que la decisión y el comunicado correspondiente los tomaríamos juntos”. Por ese motivo, calificó como una falta de respeto que, después de todo lo que aportó y de haber intentado encontrar una salida de buena fe, “hoy se pretenda contar la historia de una manera distinta”.

La actriz también reivindicó su aporte al espectáculo, sin restarle mérito al resto del equipo: “No quiero quitarle mérito a nadie. Pero también tengo derecho a reconocer el mío: sin mi trabajo, mi presencia y todo lo que puse en este proyecto, Malinche no tendría el mismo impacto ni sonaría como ha sonado”. Añadió sentirse insuficientemente reconocida por su contribución: “He dado mucho más de lo que se me ha reconocido”.

El comunicado cerró con un llamado a no normalizar dinámicas laborales que, según Montes, perjudican a los artistas frente a quienes se benefician de su trabajo:

“No estoy dispuesto a seguir normalizando dinámicas en las que los artistas terminamos siendo considerados, mientras nuestro trabajo, nuestra imagen y nuestro talento sí generan valor para otros”.

Agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso y afirmó haber aprendido a poner límites, antes de concluir: “Hoy decido ponerme a mí primero. Con respeto, pero también con mucha claridad: mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él”.

Un texto dividido en bloques blancos sobre la imagen de una persona que viste gorra y chaqueta estampada, con la mención de una cuenta al pie
Un comunicado publicado en redes sociales detalla las razones del retiro del musical Malinche y el ingreso de la persona al programa La Casa de los Famosos. (Gala Montes/Historias Instagram)

El ingreso y la salida de La Casa de los Famosos

La actriz también estará como artista invitada el día 25 de enero
En esas mismas grabaciones, Montes se había disculpado con Nacho Cano por tener que ausentarse temporalmente de Malinche: “Me daba mucha ilusión estar aquí, pero los juro que me repondré de esto, perdón Nacho”, dijo entonces, según circuló en redes. (Instagram/@galamontes)

Montes ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 la noche del domingo 6 de septiembre, durante la gala de eliminación, como sustituta de Aldo Rendón, quien había dejado la competencia por motivos de salud. Su llegada ocurrió apenas semanas después de que la actriz protagonizara un episodio de fuerte carga emocional en redes sociales, donde admitió sentirse “rota” y contempló la posibilidad de internarse para recibir ayuda.

En esas mismas grabaciones, Montes se había disculpado con Nacho Cano por tener que ausentarse temporalmente de Malinche: “Me daba mucha ilusión estar aquí, pero los juro que me repondré de esto, perdón Nacho”, dijo entonces, según circuló en redes.

Su regreso al reality apenas dos días después sorprendió tanto a los habitantes como a la audiencia. La productora Rosa María Noguerón confirmó que la decisión de reincorporar a la actriz fue deliberada, con el objetivo de “darle lo que necesitaba” al programa. De acuerdo con el periodista Gabriel Cuevas, Montes habría negociado un pago de 600 mil pesos por cada semana de permanencia en la casa, cifra que hasta el momento no fue confirmada ni por la actriz ni por Televisa.

La estadía terminó apenas 48 horas después. La producción del reality confirmó la salida a través de sus redes: “Informamos a nuestros seguidores que Gala decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”. “La Jefa”, voz institucional del programa, comunicó a los habitantes: “Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”.

Sin embargo, la cuenta especializada en espectáculos Chamonic difundió una versión distinta que vincula la salida con una presunta agresión a personal de producción. Según ese relato, Montes llegó “muy descontrolada” a un llamado de Zoom para la prueba de presupuesto y pidió salir del reality, algo que el equipo no permitió en un primer momento: “Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”. Esa versión no fue confirmada ni por la actriz ni por Televisa.

Horas después de conocerse su salida, Montes publicó una historia de Instagram grabada acostada en una cama, con las luces apagadas, en la que aseguró sentirse “bien” y “descansando”, y atribuyó su cansancio al ejercicio de boxeo que había practicado con el cantante Yahir dentro de la casa. No ofreció una explicación concreta sobre los motivos de su salida, aunque adelantó que en los próximos días daría más detalles.

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