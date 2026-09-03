Cómo guardar el café para mantener su aroma y sabor durante más tiempo

Guardar bien los granos de café es casi tan importante como elegir una buena mezcla o saber preparar la taza.
De nada sirve tener café de calidad si termina junto a la estufa, abierto y absorbiendo humedad como si fuera una esponja.
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Es por eso que aquí te contamos cuál es la importancia de almacenar el café de manera adecuada y la forma correcta de hacerlo para tener siempre fresco tu café de la mañana.
Guardar bien el café de grano es clave para conservar su sabor, olor y textura
Cuando queda expuesto al aire, ocurre la oxidación y el café pierde frescura. La luz, el calor y la humedad también degradan sus características y pueden volverlo plano, rancio o con sabores ajenos.
El grano entero resiste mejor que el café molido porque tiene menos superficie expuesta. Aun así, necesita un recipiente hermético, opaco y limpio, guardado en un sitio fresco y seco.
Una conservación adecuada ayuda a que el café mantenga por más tiempo sus notas propias —como chocolate, frutos secos, caramelo o frutas— y evita que absorba olores de otros alimentos. Esto también reduce el desperdicio: el café conserva mejor su calidad hasta el momento de molerlo y prepararlo.
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Cómo guardar el café para conservar aroma y sabor
- Compra café en grano si es posible. El grano conserva sus compuestos aromáticos más tiempo que el café molido. Muélelo justo antes de prepararlo.
- Guárdalo en un recipiente hermético, de preferencia opaco o dentro de una alacena oscura. El oxígeno, la luz y la humedad aceleran la pérdida de sabor.
- Mantén el envase en un lugar fresco y seco, lejos de la estufa, el horno, la cafetera, una ventana o cualquier fuente de calor.
- No lo dejes en el empaque abierto. Si la bolsa original tiene cierre hermético y válvula, puede servir; si no, pásalo a un frasco o lata con tapa que cierre bien.
- Evita el refrigerador. El café absorbe olores y la condensación puede afectarlo cada vez que se abre el recipiente.
- Congélalo solo si compras mucho café. Divide los granos en porciones pequeñas, bien selladas, y saca únicamente la cantidad que vas a usar. No vuelvas a congelar una porción ya descongelada.
- Compra cantidades moderadas. Lo ideal es consumirlo en las semanas posteriores al tostado. Una vez abierto, procura terminarlo en dos a cuatro semanas para disfrutar mejor su aroma.
Para café molido, aplica las mismas reglas, pero intenta consumirlo más rápido: pierde frescura con mayor facilidad.
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