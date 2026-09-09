Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México (RS)

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Aldo Rendón salió de La Casa de los Famosos México la noche del pasado martes 1 de septiembre de 2026 para atender un problema de salud reversible que requiere tratamiento fuera del reality.

El stylist sinaloense, uno de los participantes con mayor presencia en la competencia, habría enfrentado hepatoesplenomegalia, un hallazgo médico que indica el aumento simultáneo del hígado y el bazo.

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El famoso anunció su salida ante sus compañeros después de que Galilea Montijo anticipó que el programa daría a conocer una noticia que modificaría la dinámica de la casa. El participante dijo que no podía mantenerse en el encierro debido a las condiciones que requiere su tratamiento.

“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, expresó Rendón antes de abandonar el programa.

La conductora recibió al stylist en el foro y le pidió priorizar su salud. Sus compañeros Yahir Parra, Brianda, Ese Pérez y Gema Garoa reaccionaron con llanto a la despedida de uno de los integrantes del cuarto Tulum.

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La hepatoesplenomegalia no es una enfermedad por sí misma. Es un signo clínico que combina hepatomegalia, el crecimiento del hígado, y esplenomegalia, el aumento del bazo.

Aldo Rendón dejó el reality para iniciar tratamiento médico

Aldo Rendón dejó el reality para iniciar tratamiento médico (RS)

Durante su estancia en el programa, Rendón habló de varios problemas de salud. Entre ellos mencionó anemia, queratocono, ataques de gota y sordera congénita en el oído izquierdo. Ninguna de estas condiciones explica por sí sola la hepatoesplenomegalia.

Los antecedentes relacionados con su hígado también llamaron la atención. El stylist ha contado que alrededor de 2010 atravesó un periodo de consumo excesivo de alcohol, durante el cual llegó a beber hasta dos botellas de tequila al día durante una semana.

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Según sus propios relatos, aquel episodio derivó en una infección grave en la vesícula y en una hospitalización. Rendón ha dado versiones distintas sobre el tiempo que permaneció internado: en ocasiones refiere hasta seis meses y en otras habla de cerca de mes y medio.

Días antes de su salida, habitantes de la casa notaron una coloración amarilla en sus ojos y piel. Este signo se conoce como ictericia y puede aparecer cuando se acumula bilirrubina en el organismo por alteraciones en el funcionamiento del hígado o en el flujo de la bilis.

El diagnóstico específico de Rendón y los estudios que habría requerido no se hicieron públicos en la transmisión. La salida del participante se presentó como una decisión personal para comenzar atención médica sin las restricciones del reality.

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La hepatoesplenomegalia aumenta el tamaño del hígado y del bazo

El hígado y el bazo pueden aumentar de tamaño al mismo tiempo porque comparten parte de su circulación sanguínea. La sangre que sale del bazo llega al hígado a través de la vena esplénica y la vena porta, dentro de un circuito conocido como sistema porta.

Ambos órganos también participan en procesos de filtrado de la sangre y en la respuesta inmunitaria. El hígado procesa nutrientes, medicamentos y sustancias de desecho. El bazo filtra células sanguíneas envejecidas y ayuda a combatir infecciones.

Cuando existe una alteración que afecta ese circuito o activa de forma intensa al sistema inmunitario, los dos órganos pueden crecer. Por esta razón, la hepatoesplenomegalia orienta a los médicos hacia padecimientos generales y no hacia una lesión limitada a un solo órgano.

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Entre las causas posibles están las enfermedades crónicas del hígado con hipertensión portal, algunas infecciones, trastornos de la sangre, enfermedades metabólicas hereditarias y ciertos padecimientos oncológicos, como leucemias y linfomas.

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 4 el pasado martes 1 de septiembre, en redes circulan diferentes teorías del motivo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión portal ocurre cuando la sangre encuentra resistencia para circular por el hígado. La presión se acumula hacia atrás en el sistema venoso y puede provocar congestión en el bazo, además de cambios en el tamaño de ambos órganos.

En infecciones como la mononucleosis o el paludismo, el sistema inmune puede estimular el tejido del hígado y del bazo. En enfermedades por depósito, como Gaucher o Niemann-Pick, ciertas sustancias se acumulan dentro de las células de ambos órganos.

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La hepatoesplenomegalia puede detectarse durante una revisión física, pero los estudios de imagen, como ultrasonido, tomografía o resonancia, permiten confirmar el aumento de tamaño del hígado y el bazo. Los análisis de sangre ayudan a buscar la causa.

Una señal que requiere valoración médica es la ictericia, que se manifiesta con piel u ojos amarillos. No siempre significa el mismo padecimiento, pero puede relacionarse con alteraciones hepáticas, problemas de la vesícula, infecciones o bloqueo de las vías biliares.

El cansancio persistente también merece atención, en especial si se acompaña de palidez, falta de aire o sueño excesivo. Rendón ha hablado de anemia, una condición que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos.

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Otra alerta es el dolor o la sensación de presión en la parte superior del abdomen. El hígado se ubica del lado derecho y el bazo del lado izquierdo. El crecimiento de cualquiera puede causar molestia, plenitud o inflamación abdominal.

5 señales de alerta que no debes ignorar, según el caso de Aldo Rendón (Televisa)

La pérdida de apetito, la reducción de peso sin causa aparente y la fiebre prolongada también pueden acompañar algunos procesos infecciosos, sanguíneos o hepáticos. Estos síntomas no confirman hepatoesplenomegalia, pero justifican una consulta médica.

Los moretones frecuentes, sangrados inusuales o infecciones recurrentes son otros datos que pueden aparecer cuando el bazo agrandado atrapa y destruye células sanguíneas en exceso. Este fenómeno recibe el nombre de hiperesplenismo.

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Una persona con sospecha de hígado o bazo agrandados no debe automedicarse ni consumir alcohol mientras recibe valoración médica. El tratamiento depende de la causa: puede requerir controlar una infección, atender una enfermedad del hígado, corregir un problema hematológico o vigilar un trastorno metabólico.