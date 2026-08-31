El Camino Real del Norte: la ruta colonial que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad y que pocos mexicanos conocen

La vía conectó a México y Estados Unidos por siglos.

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El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino de la Plata, es una ruta colonial de 2 mil 600 kilómetros que conectó la Ciudad de México con Santa Fe, Nuevo México, durante más de 300 años.

La UNESCO la declaró Patrimonio Mundial el 1 de agosto de 2010, bajo los criterios II y IV de valor universal excepcional, por ser el eje que vinculó a la Corona española con sus dominios del norte y transformó el paisaje cultural, urbano y religioso de lo que hoy es el norte de México.

El paso de las caravanas dejó huella en pueblos, haciendas y templos. (Visit México)

La inscripción reconoce 60 sitios distribuidos a lo largo de mil 400 kilómetros del tramo mexicano: 55 nuevos y cinco centros históricos que ya figuraban en la lista de la UNESCO —Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y San Miguel de Allende—.

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Los sitios incluyen puentes, ex haciendas, conventos, capillas, presidios, tramos de caminería rural, una mina, cuevas con arte rupestre y pueblos históricos.

La inscripción de la UNESCO reconoce 60 sitios distribuidos en mil 400 kilómetros del tramo mexicano. (YouTube/@INAHTV).

De Zacatecas a Nuevo México: la fiebre de la plata domó al desierto a lo largo de miles de kilómetros

Todo comenzó en 1546 con el descubrimiento de una gran veta de plata en Zacatecas. Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Baltasar Temiño de Bañuelos y Cristóbal de Oñate fundaron la ciudad en 1548.

El hallazgo detonó una expansión hacia el norte que el virreinato de la Nueva España necesitaba sostener con una ruta permanente.

El descubrimiento de plata en Zacatecas, en 1546, dio origen al camino. (Visit México)

El camino empezó a trazarse hacia 1550. Su función original, según la declaratoria del Comité del Patrimonio Mundial, era trasladar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí hacia la capital virreinal, y transportar mercurio importado de Europa en sentido inverso. La ruta estuvo activa durante casi cuatro siglos, del siglo XVI al XIX.

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Las caravanas salían desde la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Según el INAH, cargaban hasta tres toneladas de mercancía, avanzaban un promedio de 16 kilómetros al día y tardaban más de seis meses en llegar al punto final del recorrido, en Santa Fe.

La guerra entre México y Estados Unidos, en 1848, dividió el trazado original. (Gobierno del Estado de México)

Los franciscanos usaron el camino para evangelizar el norte desde el siglo XVI

La plata no fue el único motor del camino. Los frailes franciscanos lo usaron desde finales del siglo XVI para llevar la evangelización a los territorios del norte.

De acuerdo con el INAH, fueron los primeros ministros religiosos en llegar a las comunidades indígenas de esa región. En 1609, las caravanas oficiales de franciscanos y militares partían hacia el norte cada tres a siete años.

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Frailes franciscanos, mineros y soldados recorrieron este camino durante generaciones. (INAH)

El resultado fue el surgimiento de poblaciones multiétnicas con arquitectura que fusiona el estilo español con materiales y tradiciones locales.

Haciendas con iglesias, pueblos de arrieros y ciudades mineras construyeron una cultura propia a lo largo de la ruta.

La guerra con Estados Unidos en 1848 partió el camino y nunca se reunificó

El tramo mexicano reconocido por la UNESCO atraviesa el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua. El punto más norteño dentro de México es Valle de Allende, en Chihuahua.

Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí fueron los principales puntos de extracción de plata en la ruta. (INAH)

La guerra entre México y Estados Unidos en 1848 dividió el camino. El tramo que continúa por Nuevo México y el oeste de Texas —unos 650 kilómetros— fue declarado Sendero Histórico Nacional por el Congreso estadounidense el 13 de septiembre de 2000 y lo administra el Servicio de Parques Nacionales de ese país.

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Este espacio expositivo emplea maquetas y siluetas a escala de personajes, mulas y carretas para narrar de manera interactiva el devenir histórico de la región. (Gobierno de México)

Zacatecas, Tepotzotlán y el Puente del Diablo: lo que todavía se puede recorrer

De los 60 sitios inscritos, varios son accesibles hoy para el visitante. En el Estado de México, el Antiguo Colegio de San Francisco Javier en Tepotzotlán y el pueblo de Aculco conservan tramos de caminería original y arquitectura virreinal.

En Aguascalientes, se pueden visitar las haciendas de Peñuelas, Cieneguilla y Pabellón de Hidalgo.

Este puente data de 1782, es uno de los más antiguos de la ciudad. La tradición oral de Durango atribuye la construcción del puente a un pacto con el diablo. (INAH)

En Zacatecas, el Antiguo Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Propaganda Fide forma parte de la inscripción y abre sus claustros y pinacoteca al público.

En Durango, el Puente del Diablo en Navacoyán, construido en 1782, y la Mina de Ojuela figuran entre los 19 sitios del estado reconocidos por la UNESCO dentro de la ruta.

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