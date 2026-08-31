México

Enrique Inzunza resiste presión interna y mantiene su voto alineado con Morena

Señaló que su salida de la bancada fue por decisión propia

El senador Enrique Inzunza reapareció en el Congreso luego de más de 100 días de ausencia. (Foto: redes sociales)
El senador Enrique Inzunza reapareció en el Congreso luego de más de 100 días de ausencia. (Foto: redes sociales)
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Después de 118 días de ausencia física, el legislador independiente, Enrique Inzunza, apareció en el Senado de la República para ofrecer una conferencia de prensa debido a los señalamientos sobre presunta colaboración con el crimen organizado y por su separación de la bancada de Morena.

En la conferencia de prensa, Inzunza señaló que, a pesar de haberse separado de la bancada guinda, seguirá votando por las propuestas de Morena en el Senado.

Dicha aclaración resulta de gran importancia para Morena, pues, sin el voto de Inzunza, el partido perdería la posibilidad de mantener la mayoría calificada en el Senado. Esa situación pondría en un margen muy estrecho a la bancada guinda, pues estaría a una ausencia o un solo sufragio de no poder aprobar reformas constitucionales.

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Enrique Inzunza no es parte de la bancada de Morena “por decisión propia”

Ahora juntan firmas en Change.org para que Inzunza abandone el Senado de la República. (Foto: redes sociales)
Ahora juntan firmas en Change.org para que Inzunza abandone el Senado de la República. (Foto: redes sociales)

Ante la pregunta sobre el sentido de su voto en los futuros proyectos del Senado, Enrique Inzunza respondió: “Yo solamente tengo unos (principios) y los he demostrado en este Senado apoyando todas las iniciativas que tienen como finalidad consolidar el Estado constitucional de bienestar, que es el proyecto político que abraza la Cuarta Transformación. Y eso no va a cambiar. Esos son mis principios.”

De igual modo, el senador informó que “no considero que tal o cual persona me haya dado la espalda” respecto a las críticas y consideraciones de otros miembros de Morena que respaldaron la idea de que debió solicitar licencia.

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Respecto a la interrogante sobre si se mantendrá como militante y miembro de Morena, Inzunza citó la carta que publicó el pasado 26 de agosto en sus redes sociales, en la que informó de su separación de la bancada morenista:

“Lo dije claramente en mi carta que no cambio de principios. Seguiré luchando porque México sea un país más justo, más igualitario. Es el proyecto de la Cuarta Transformación.”

Agregó que su condición como militante de Morena no es algo que esté en sus manos, sin embargo, aseguró que “mi permanencia o no en el partido es decisión del partido y la que sea la respetaré.

Enrique Inzunza reaparece en el Senado y rechaza señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado

Enrique Inzunza atribuyó las acusaciones a una embestida política relacionada con Sinaloa. (Foto: redes sociales)
Enrique Inzunza atribuyó las acusaciones a una embestida política relacionada con Sinaloa. (Foto: redes sociales)

El senador sin partido aseguró que durante su ausencia no abandonó el trabajo parlamentario. Dijo que, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, preparó 22 dictámenes y que permaneció en Culiacán, donde acudió a su oficina y continuó con sus responsabilidades.

Uno de los ejes de su conferencia fue el origen de los señalamientos desde Estados Unidos. Inzunza afirmó que el documento difundido por autoridades de ese país no ha sido acompañado, hasta ahora, por pruebas que acrediten las acusaciones.

El legislador dijo que la FGR mantiene una investigación y que él ya compareció ante el Ministerio Público federal. Añadió que, aunque el fuero constitucional le permite no acudir obligatoriamente a determinadas citaciones, no pretende utilizarlo para evitar a las autoridades. Acudiré las veces que sea requerido, aseguró.

El legislador afirmó que conoce la trayectoria del mandatario de Sinaloa y la calificó como honorable. (X/@InzunzaCazarez)
El legislador afirmó que conoce la trayectoria del mandatario de Sinaloa y la calificó como honorable. (X/@InzunzaCazarez)

Inzunza afirmó: “Yo soy constitucional y verídicamente inocente. En la misma conferencia agregó: “Son patrañas las que se me atribuyen. Cuando se le preguntó si teme una detención o un proceso penal, respondió que no. “No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor. Ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, dijo.

Otro de los momentos centrales ocurrió cuando fue cuestionado sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, con quien comparte origen en Badiraguato y a quien conoce por su trayectoria en el servicio público. Inzunza evitó opinar sobre las acusaciones particulares que enfrenta el mandatario, pero defendió su trayectoria personal.

“Es un hombre, yo lo considero un hombre honorable, tiene su trayectoria, afirmó. Luego añadió: “Es un hombre honesto, es un hombre probo, pero a él le corresponde decirlo. A mí me corresponde decir lo que atañe a Enrique Inzunza.

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