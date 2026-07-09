El Pueblo Mágico poblano que ofrece aguas termales y glamping accesibles, a menos de tres horas de CDMX

El pueblo se ubica a 156 kilómetros de la Ciudad de México. En auto, el trayecto toma aproximadamente dos horas y media por la autopista México-Pachuca, con continuación hacia Tulancingo, Huauchinango y la desviación a Chignahuapan. Foto: X: @TuristicoGobPue

Chignahuapan, el Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla, se consolida como uno de los destinos de fin de semana más completos a menos de tres horas de la Ciudad de México. Aguas termales, arquitectura colonial, talleres de esferas de vidrio soplado y una gastronomía serrana lo convierten en una escapada para todo tipo de viajero.

El pueblo se ubica a 156 kilómetros de la Ciudad de México. En auto, el trayecto toma aproximadamente dos horas y media por la autopista México-Pachuca, con continuación hacia Tulancingo, Huauchinango y la desviación a Chignahuapan.

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En autobús, la salida es desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) o desde el Metro La Raza, con un tiempo de recorrido de entre dos horas 40 minutos y tres horas. Las líneas ATAH y SUPRA operan el servicio con salidas escalonadas a lo largo del día. El boleto sencillo cuesta entre $185 y $220 pesos por persona; el redondo, entre $370 y $440 pesos.

Qué ver en el centro histórico

A unos pasos, la Basílica de la Virgen de la Inmaculada Concepción guarda la escultura religiosa bajo techo más grande de América Latina: una imagen de madera de cedro de 12 metros de altura. (Chinaguapan/Secretaría de Turismo)

La Plaza de la Constitución es el punto de partida obligado. Su kiosco de madera en estilo mudéjar, construido en 1871, alberga en su interior una fuente de sodas y es uno de los más fotografiados del país. En la misma plaza se encuentra una estatua del comediante Capulina, oriundo del pueblo.

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A unos pasos, la Basílica de la Virgen de la Inmaculada Concepción guarda la escultura religiosa bajo techo más grande de América Latina: una imagen de madera de cedro de 12 metros de altura. La Parroquia de Santiago Apóstol, del siglo XIX, destaca por su fachada con decoración de influencia indígena y un reloj en su torre fabricado en Zacatlán.

El Santuario del Honguito es otra parada singular: un templo de dimensiones reducidas que alberga un hongo petrificado hallado en 1880, en cuya superficie los devotos dicen ver la imagen de un Cristo crucificado. Los Portales, con sus techos de teja roja, completan el paisaje urbano característico de los pueblos serranos de Puebla.

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Talleres de esferas y haciendas

En los alrededores, la Ex Hacienda de Atlamaxac, del siglo XVII, funcionó como centro de acopio de granos. La Hacienda de Amoltepec, del siglo XIX, es una hacienda pulquera donde aún se puede conocer el proceso de producción del pulque. (Chinaguapan/Secretaría de Turismo)

Chignahuapan produce las esferas navideñas de vidrio soplado más reconocidas del país. El municipio cuenta con más de 200 talleres abiertos al público, donde los visitantes pueden ver el proceso de elaboración y adquirir piezas directamente de los artesanos.

En los alrededores, la Ex Hacienda de Atlamaxac, del siglo XVII, funcionó como centro de acopio de granos. La Hacienda de Amoltepec, del siglo XIX, es una hacienda pulquera donde aún se puede conocer el proceso de producción del pulque.

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Naturaleza: cascada, laguna y cerro

La Laguna de Chignahuapan permite paseos en lancha, natación y pesca. En noviembre, durante el Festival de la Luz y la Vida, la laguna se ilumina con antorchas en un ritual que recrea el viaje al Mictlán prehispánico: una procesión parte desde la Parroquia de Santiago Apóstol y recorre la Calzada de las Almas hasta la orilla del agua. (Chinaguapan/Secretaría de Turismo)

El Salto de Quetzalapan es una cascada con una caída de más de 100 metros, a la que se accede subiendo 365 escalones. En su centro turístico se ofrecen senderismo, rappel y tirolesa.

La Laguna de Chignahuapan permite paseos en lancha, natación y pesca. En noviembre, durante el Festival de la Luz y la Vida, la laguna se ilumina con antorchas en un ritual que recrea el viaje al Mictlán prehispánico: una procesión parte desde la Parroquia de Santiago Apóstol y recorre la Calzada de las Almas hasta la orilla del agua.

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El Cerro Colorado ofrece senderismo con vistas panorámicas del valle y el pueblo. La Presa de Cuautelolulco es la opción para quienes practican pesca deportiva.

Chignahuapan es reconocido como el Pueblo Mágico más bonito de Puebla para vivir la Navidad, según inteligencia artificial. Crédito: Sectur

Aguas termales: el atractivo principal

Las Aguas Termales de Chignahuapan se encuentran a 3.5 kilómetros del centro, sobre la carretera Chignahuapan-Zacatlán, en el kilómetro 3.5, a un costado del cauce del río Almoloya. El balneario opera de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas e incluye albercas generales, albercas VIP, área de picnic, toboganes y juegos acuáticos.

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La entrada general cuesta $150 pesos por adulto, $125 para niños de entre 90 centímetros y 1.30 metros de estatura, y $125 para portadores de credencial INAPAM. En fines de semana y temporada alta, la tarifa sube $10 pesos. El paquete de alberca general más buffet asciende a $330 pesos por adulto, $280 para niños y $300 para personas con INAPAM.

Las albercas VIP tienen un costo de $290 pesos por adulto, $220 para niños y $260 para personas con INAPAM. Si se desea una alberca privada familiar, el precio es de $560 pesos para hasta cuatro personas por hora. El paquete VIP con buffet incluido sube a $498 pesos por adulto, $390 para niños y $475 para personas con INAPAM.

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El buffet se sirve en dos turnos: desayuno de 8:00 a 10:00 horas y comida de 14:00 a 16:00 horas. Incluye agua de frutas, café o té además de los platillos.

Sumérgete en aguas ricas en minerales y revitaliza tu bienestar en el Hotel Aguas Termales de Chignahuapan, avaladas por estudios científicos del prestigio de la UNAM (Hotel y Balneario Aguas Termales de Chignahuapan)

Hospedaje: desde cabañas hasta hotel termal

El Hotel Aguas Termales de Chignahuapan es la opción más completa del destino: 64 habitaciones distribuidas en cuatro categorías, todas con vista a la naturaleza y baño privado. Las suite estándar y junior suite parten de $3,199 pesos por noche para dos personas; la master suite llega a $3,899 pesos. El hospedaje incluye acceso a alberca termal exclusiva para huéspedes, restaurante con buffet, spa, jacuzzi, sala de meditación y estacionamiento.

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Para presupuestos más ajustados, el Hotel Santa Fe ofrece habitaciones desde $441 pesos por noche, y el Hotel y Suites Axolotl, con calificación de 8.6 sobre 10 en plataformas de reserva, tiene tarifas desde $595 pesos. La gama media oscila entre $549 y $1,025 pesos por noche, con opciones céntricas que incluyen restaurante propio.

Las Cabañas Luz y Vida, a 15 minutos del centro, ofrecen glamping y tipis con spa, temazcal y sauna desde $1,000 pesos por noche. Las cabañas de mayor capacidad y con chimenea pueden superar los $2,142 pesos. En julio, los precios generales bajan hasta un 42% respecto a la temporada alta de septiembre y diciembre.

Gastronomía: sabores de la Sierra Norte

La cocina de Chignahuapan se ancla en la tradición poblana. La barbacoa de hoyo, elaborada con carne de carnero cocida lentamente bajo tierra, es el plato más representativo. Las carnitas estilo Chignahuapan, los tlacoyos de masa de maíz rellenos de frijol o requesón, el mole poblano y el chicharrón prensado completan la oferta de antojitos y guisos locales.

El pan relleno de queso es una especialidad que varios hospedajes sirven en el desayuno. Para beber, el pulque, el rompope artesanal y el atole de maíz son las opciones más arraigadas en la zona.

Entre los restaurantes con mejor valoración en el pueblo, Emilianos lidera con 4.6 sobre 5 en TripAdvisor. Le siguen Rincón Mexicano Restaurante y Restaurante El Veneno, ambos con 4.2, reconocidos por sus platillos regionales de la Sierra Norte. Antojitos Doña Chuy, frente a la laguna, es la opción más mencionada para comer trucha a la plancha. Barbacoa Trejo y Taquería El Tío Chano cubren el segmento más económico.