Lista de mexicanos que son campeones mundiales en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028

La delegación mexicana sueña con tener una actuación histórica en los próximos Juegos Olímpicos. (AP)

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Los atletas mexicanos siguen sumando logros rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con triunfos destacados tanto en competencias internacionales como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde se alcanzó un récord de medallas totales y de oro.

El dominio de México en la región ya es una constante desde hace varios años. Sin embargo, resalta la cantidad de campeones mundiales que el país acumula actualmente, lo que incrementa las expectativas de una actuación destacada en la próxima cita olímpica, pues nunca antes se había tenido a tantos atletas en la cima de sus disciplinas.

Lista de campeones mundiales mexicanos en ciclo olímpico

Andrea Becerra en competencia. (Instagram / @a.mayabec)

A continuación, te presentamos la lista de atletas mexicanos que han conseguido Campeonatos Mundiales en este proceso hacia Los Ángeles 2028:

Clavados

Osmar Olvera: Trampolín de 3 metros

Mundial de Deportes Acuáticos 2025, Singapur: Medalla de oro en trampolín 3 metros varonil. Olvera superó a los favoritos chinos con una puntuación de 529.55 puntos, consolidándose como referente del equipo mexicano.

Además, en el mismo Mundial sumó plata en trampolín de 1 metro, plata en trampolín sincronizado 3 metros junto a Juan Manuel Celaya y plata en la prueba mixta por equipos. Esta edición representó el mejor resultado histórico para México en mundiales de clavados, con siete medallas en total.

Tiro con Arco

Andrea Becerra: Compuesto individual

Mundial al Aire Libre 2025, Gwangju: Medalla de oro en arco compuesto individual. Becerra se consolidó como la mejor mexicana en la especialidad tras vencer a las favoritas europeas y asiáticas.

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo: Compuesto por equipos

Mundial al Aire Libre 2025, Gwangju: Medalla de oro por equipos, superando a Estados Unidos y Corea del Sur en la final.

Ciclismo de pista

Con una estrategia arriesgada y el corazón por delante, Yareli Acevedo conquistó el oro mundial en Santiago. (CONADE)

Yareli Acevedo: Carrera por puntos

Mundial de Ciclismo de Pista 2025: Yareli Acevedo logró medalla mundial en la carrera por puntos, subiendo al podio como una de las mejores ciclistas en la especialidad.

Remo

Kenia Lechuga en los Juegos Olímpicos de París 2024. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Navarro, Velázquez, Carballo, Mejía: LM4X (cuatro sin timonel ligero masculino)

El equipo mexicano se llevó la victoria en el Campeonato Mundial de Remo en St. Catharines, Canadá 2024.

Aylin Ibarra y Melissa Márquez: LW2X (doble par de remos cortos ligero femenino)

Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026: Medalla de oro histórica en LW2X, con un tiempo de 7:10.02. Son las primeras remeras mexicanas en lograr oro en un Mundial sénior, venciendo a Grecia y Túnez.

Kenia Lechuga: LW1X (scull individual ligero femenino)

Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026: Medalla de oro en LW1X, con un tiempo de 7:29.16. Lechuga logra así el primer oro mundial de su carrera en esta prueba, tras haber sumado previamente plata y bronce en ediciones anteriores.

Con esto, ya se supera la cantidad de campeonatos mundiales que se tenían hacia a París 2024 que era de 5 y además se han sumado preseas doradas en deportes donde México casi no suele hacerlo como el Remo, donde antes el país no contaba con ningún oro a nivel mundial.

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