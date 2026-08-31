Eventos deportivos a seguir en septiembre: atletas mexicanos pelearán por boletos a Juegos Olímpicos

Sigue la actividad de los competidores nacionales en su camino hacia Los Ángeles 2028. (REUTERS/Tingshu Wang)

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Los atletas mexicanos cerraron agosto con intensa actividad, logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos tanto en futbol como en flag football femenil, además de una histórica participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Para septiembre, continúa la agenda cargada para los competidores nacionales en distintas disciplinas, con campeonatos mundiales y torneos que seguirán definiendo las plazas rumbo a Los Ángeles 2028.

Competencias deportivas en septiembre

Erick Portillo en la Diamond League 2026 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

A continuación, te presentamos las competencias deportivas que no te puedes perder en septiembre, donde destaca la presencia de tres torneos internacionales a llevarse a cabo en México:

Atletismo

Final Diamond League

Bruselas, Bélgica

4 y 5 de septiembre

Taekwondo (Puntos de ranking)

Grand Prix

Muju, Corea Del Sur

5 al 7 de septiembre

Mundial Femenil Sub 20

Polonia

5 al 27 de septiembre

Voleibol Varonil (Clasificatorio Olímpico y Mundialista)

Clasificatorio Norceca

Moncton, Canadá

9 al 20 de septiembre

Selección Mexicana Voleibol (CONADE)

Voleibol Femenil (Clasificatorio Mundialista vía puntos en el ranking)

Copa Panamericana

León, México

9 al 19 de septiembre

Surf

Alan Cleland en los Juegos Olímpicos de París 2024. (AP Photo/Gregory Bull)

WSL Championship Tour

California, Estados Unidos

11 al 20 de septiembre

Ciclismo de Ruta (Isaac del Toro)

Grand Prix de Quebec

Quebec, Canadá

11 de septiembre

Tiro con Arco

Final de Copa del Mundo

Saltillo, México

12 al 13 de septiembre

Triatlón

Copa del Mundo

Karlovy Vary, República Checa

13 de septiembre

Ciclismo de ruta (Isaac del Toro)

Grand Prix de Montréal

Montréal, Canadá

13 de septiembre

Isaac del Toro se prepara para el Campeonato Mundial. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Voleibol Femenil

Final Six

Zinacantepec, México

19 al 29 de septiembre

Ciclismo de Ruta (Isaac del Toro)

Campeonato Mundial

Montréal, Canadá

20 al 27 de septiembre

Triatlón

Campeonato Mundial

Pontevedra, España

24 al 27 de septiembre

Lacrosse

Clasificatorio Sixes Panamericano (Olímpico y Mundialista)

29 de septiembre al 4 de octubre

De los todos los eventos que se llevarán a cabo el próximo mes destaca la presencia de dos campeonatos mundiales: ciclismo de ruta y triatlón, donde habrá presencia de mexicanos e Isaac del Toro, la gran figura del ciclismo nacional verá acción.

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Además habrá tres eventos internacionales en México, lo cual representa una buena oportunidad para obtener buenos resultados.

Por su parte, en lacrosse comienzan los clasificatorios hacia Los Ángeles 2028 al igual en voleibol varonil.

El resto de disciplinas que otorgan puntos en el ranking, serán importantes para que los atletas mexicanos se coloquen lo mejor posible, pues algunas disciplinas consideran este criterio de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Agosto lleno de logros para México

México logra u pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

Los representantes nacionales lograron resultados destacados en distintas disciplinas durante agosto. La delegación mexicana firmó una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al superar su marca histórica de medallas totales y de oro en una sola edición.

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En el Campeonato Mundial de Flag Football Femenil, celebrado en Düsseldorf, Alemania, México obtuvo el tercer lugar. Esta posición le permitió asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos, tras vencer a Gran Bretaña en el duelo clave.

La Selección Mexicana Varonil Sub 20 se coronó en el Campeonato CONCACAF de futbol. El equipo aprovechó el apoyo de la afición en el Estadio Azteca, donde primero derrotó a Canadá en semifinales para asegurar su pase a Los Ángeles 2028 y después venció a Estados Unidos en la final.

El año terminó con tres campeonas mundiales más en remo. Kenia Lechuga, Melissa Márquez y Aylin Ibarra subieron a lo más alto del podio en Ámsterdam, ampliando el historial mexicano en esta disciplina, que hasta entonces contaba con medalla de oro en Campeonatos Mundiales.

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