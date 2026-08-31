México

Alerta de EEUU lleva a las autoridades de Guanajuato a localizar un narcolaboratorio en Acámbaro

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, detalló que la intervención se realizó exclusivamente por autoridades mexicanas

El video registra un operativo de autoridades en una zona rural densamente vegetada. Inicia con una vista aérea de terrenos verdes y caminos de tierra. Posteriormente, se observan vehículos y personal uniformado en el lugar. Las imágenes a nivel del suelo detallan un campamento improvisado con un toldo azul y múltiples objetos. Video: SSyP

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Una alerta con información por parte de agencias de los Estados Unidos permitió a las autoridades de seguridad de Guanajuato ubicar un narcolaboratorio en una zona serrana del municipio de Acámbaro.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP) detalló que el intercambio de información recibida mediante mecanismos legales de colaboración, permitió a la corporación desarrollar actos de inteligencia que culminó con el hallazgo del laboratorio clandestino en una zona de difícil acceso cercana a Irámuco.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, informó que la intervención se realizó de manera exclusiva por autoridades mexicanas, mediante la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, mientras que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participaron en tareas de seguridad perimetral.

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Qué se encontró en el laboratorio clandestino de Acámbaro

Narcolaboratorio en Guanajuato
Foto: SSyP

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que en el campamento fueron hallados recipientes de gran capacidad, sistemas de almacenamiento, sustancias líquidas y granuladas, así como infraestructura compatible preliminarmente con procesos de producción de drogas sintéticas.

Los indicios asegurados incluyeron 43 tambos de 200 litros y siete bidones de distintas capacidades, así como cerca de 2 mil 803 kilogramos de sosa en escamas, aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca, 55 kilogramos de una sustancia granulosa cristalina amarilla y otros 7 kilogramos de material granulado.

Además, fueron localizadas sustancias líquidas y equipos diversos que serán sometidos a los análisis periciales correspondientes.

Golpe a infraestructura criminal, no solo a personas

Narcolaboratorio en Guanajuato
Despliegue operativo en la zona serrana donde se localizó el narcolaboratorio. Foto: SSyP

González Martínez subrayó que el resultado confirma que “combatir a las estructuras criminales no significa únicamente detener personas”, sino también localizar y afectar su infraestructura, insumos y capacidades productivas.

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El secretario señaló que la desarticulación de estos recursos incide directamente en la capacidad de los grupos delictivos para producir drogas, generar recursos y sostener sus operaciones.

El Gobierno de Guanajuato indicó que continuará fortaleciendo la inteligencia operacional y la coordinación con instituciones nacionales, así como la cooperación internacional dentro del marco legal.

Cabe señalar que el último hallazgo de un laboratorio clandestino en el estado de Guanajuato fue en febrero de este año, cuando la Fiscalía General del Estado desmanteló un laboratorio dedicado al procesamiento de drogas sintéticas y productos comestibles en la colonia Brisas del Carmen, en León.

Imagen ilustrativa. (SSP Guanajuato)
Imagen ilustrativa. (SSP Guanajuato)

Las autoridades informaron que la intervención se derivó de labores de inteligencia y una denuncia ciudadana que permitió localizar un inmueble en el que se manufacturaban narcóticos.

En el sitio se logró el aseguramiento de narcóticos como marihuana y metanfetamina, así como básculas grameras, etiquetas, entre otros objetos.

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio en Michoacán con casi 2 mil kilos de metanfetamina y más de 2 toneladas de sustancias químicas

Narcolaboratorio en Michoacán
Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó este lunes la localización e inhabilitación de un narcolaboratorio en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

La acción se llevó a cabo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo permitió asegurar mil 515 litros y mil 991 kilos de metanfetamina, junto con más de 2 toneladas de sustancias químicas, reactivos, tanques de gas y un campamento instalado en el sitio.

Han sido localizados más de 2 mil 600 laboratorios clandestinos en la actual administración

Narcolaboratorio localizado en Michoacán
Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad detalló que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han localizado 2 mil 644 laboratorios clandestinos en todo el país.

En ese mismo periodo, las fuerzas de seguridad han asegurado más de 132 toneladas de metanfetamina y más de 5 mil 400 toneladas de precursores químicos.

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