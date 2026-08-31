¿Cómo preparar pescado zarandeado en la estufa? forma fácil de preparar el platillo típico de Nayarit

¡El pescado zarandeado es el alma de la costa nayarita! Si buscas un plato con aromas ahumados, piel crujiente y carne jugosa, este clásico es insuperable.
El zarandeado combina el sabor del mar con la intensidad de las brasas, conquistando paladares en playas y restaurantes de todo México.
Este manjar tiene raíces profundas en Nayarit, donde los pescadores aprovechan la pesca del día y la preparan al carbón sobre leña de mangle.
Sin embargo, aunque se trata de su toque personal, no todos tienen carbón y brasas a la mano lo que no debe ser impedimento para disfrutar su delicioso sabor
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Receta de pescado zarandeado
El pescado zarandeado es una preparación a la parrilla, donde un pescado entero, abierto en mariposa, se marina con achiote, cítricos y especias, para después asarse sobre brasas hasta quedar dorado y jugoso.
Sin embargo, no tener parrilla no será impedimento para elaborar este platillo tradicional del estado de Nayarit. Aquí te decimos cómo puedes prepararlo en tu estufa y el truco casero para darle ese sabor ahumado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 1 pescado entero (pargo, huachinango o robalo) de 1.5 a 2 kg, limpio y abierto en mariposa
- 2 cucharadas de achiote en pasta
- 3 dientes de ajo
- 1/2 taza de zumo de naranja agria (o mezcla de naranja y limón)
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 chile guajillo (opcional, hidratado y molido)
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de pimienta negra
- Sal al gusto
- Aceite de oliva
- Rodajas de cebolla, tomate y pimiento para acompañar
- Limones partidos para servir
Prepara el adobo
Licúa los chiles remojados con el ajo, la mayonesa, salsa de soya, salsa inglesa, mostaza, jugo de limón, sal y pimienta. Debe quedar una salsa espesa. Si hace falta, agrega una o dos cucharadas del agua donde remojaste los chiles.
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Unta el pescado por el lado de la carne. Déjalo reposar en el refrigerador durante 20 a 30 minutos. No lo dejes demasiado tiempo porque el limón puede modificar la textura.
Cocínalo en estufa
Calienta un sartén amplio o comal a fuego medio-alto. Agrega unas gotas de aceite y colócalo con la piel hacia abajo. Si el pescado es muy grande, córtalo en dos partes antes de cocinarlo.
Tapa el sartén y cocina de 10 a 15 minutos, según el grosor. La piel debe dorarse y ponerse ligeramente crujiente. Baja el fuego si el adobo comienza a quemarse.
Voltea con cuidado usando dos espátulas. Cocina el lado de la carne entre 4 y 7 minutos, sin tapa. Puedes barnizar con un poco más de adobo durante los últimos minutos.
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El pescado está listo cuando la carne se desprende con facilidad y luce opaca, sin partes translúcidas junto al hueso.
Para darle sabor a brasas
Si tienes una parrilla de hierro, úsala sobre la hornilla para marcar la piel. También puedes poner un chile seco o una pequeña rama de hoja de laurel en un trozo de papel aluminio, calentarla unos segundos y tapar el sartén brevemente para aportar un toque ahumado. Vigila que no se incendie.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 a 8 porciones, dependiendo del tamaño del pescado.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 270 kcal
- Proteínas: 29 g
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 7 g
- Sodio: 680 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se recomienda consumirlo recién hecho. En nevera, bien cubierto, se conserva hasta 2 días. Para recalentarlo, usa horno o sartén con tapa para evitar que se reseque.
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