México

¿Cómo preparar pescado zarandeado en la estufa? forma fácil de preparar el platillo típico de Nayarit

No tener carbón y brasas a la mano no debe ser impedimento para disfrutar su delicioso sabor

Filete de pescado cubierto con salsa roja en un plato llano con rodajas de limón y laurel, sobre una mesa de madera junto a cubiertos.
Un filete de pescado adobado reposa en un plato de cerámica junto a rodajas de limón y hojas de laurel sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

¡El pescado zarandeado es el alma de la costa nayarita! Si buscas un plato con aromas ahumados, piel crujiente y carne jugosa, este clásico es insuperable.

El zarandeado combina el sabor del mar con la intensidad de las brasas, conquistando paladares en playas y restaurantes de todo México.

Este manjar tiene raíces profundas en Nayarit, donde los pescadores aprovechan la pesca del día y la preparan al carbón sobre leña de mangle.

Sin embargo, aunque se trata de su toque personal, no todos tienen carbón y brasas a la mano lo que no debe ser impedimento para disfrutar su delicioso sabor

PUBLICIDAD

Hombre con delantal sostiene una parrilla metálica doble con un pescado entero abierto sobre brasas encendidas en un asador de ladrillos.
El tipico pescado zarandeado se elabora con un pescado abierto en mariposa sobre las brasas de una parrilla con carbón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pescado zarandeado

El pescado zarandeado es una preparación a la parrilla, donde un pescado entero, abierto en mariposa, se marina con achiote, cítricos y especias, para después asarse sobre brasas hasta quedar dorado y jugoso.

Sin embargo, no tener parrilla no será impedimento para elaborar este platillo tradicional del estado de Nayarit. Aquí te decimos cómo puedes prepararlo en tu estufa y el truco casero para darle ese sabor ahumado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  1. 1 pescado entero (pargo, huachinango o robalo) de 1.5 a 2 kg, limpio y abierto en mariposa
  2. 2 cucharadas de achiote en pasta
  3. 3 dientes de ajo
  4. 1/2 taza de zumo de naranja agria (o mezcla de naranja y limón)
  5. 2 cucharadas de salsa de soja
  6. 2 cucharadas de mayonesa
  7. 1 chile guajillo (opcional, hidratado y molido)
  8. 1 cucharadita de orégano seco
  9. 1 cucharadita de pimienta negra
  10. Sal al gusto
  11. Aceite de oliva
  12. Rodajas de cebolla, tomate y pimiento para acompañar
  13. Limones partidos para servir

Prepara el adobo

Licúa los chiles remojados con el ajo, la mayonesa, salsa de soya, salsa inglesa, mostaza, jugo de limón, sal y pimienta. Debe quedar una salsa espesa. Si hace falta, agrega una o dos cucharadas del agua donde remojaste los chiles.

PUBLICIDAD

Unta el pescado por el lado de la carne. Déjalo reposar en el refrigerador durante 20 a 30 minutos. No lo dejes demasiado tiempo porque el limón puede modificar la textura.

Cocínalo en estufa

Calienta un sartén amplio o comal a fuego medio-alto. Agrega unas gotas de aceite y colócalo con la piel hacia abajo. Si el pescado es muy grande, córtalo en dos partes antes de cocinarlo.

Tapa el sartén y cocina de 10 a 15 minutos, según el grosor. La piel debe dorarse y ponerse ligeramente crujiente. Baja el fuego si el adobo comienza a quemarse.

Voltea con cuidado usando dos espátulas. Cocina el lado de la carne entre 4 y 7 minutos, sin tapa. Puedes barnizar con un poco más de adobo durante los últimos minutos.

El pescado está listo cuando la carne se desprende con facilidad y luce opaca, sin partes translúcidas junto al hueso.

Para darle sabor a brasas

Si tienes una parrilla de hierro, úsala sobre la hornilla para marcar la piel. También puedes poner un chile seco o una pequeña rama de hoja de laurel en un trozo de papel aluminio, calentarla unos segundos y tapar el sartén brevemente para aportar un toque ahumado. Vigila que no se incendie.

Gráfico con ilustraciones de una licuadora, manos colocando pescado en un refrigerador, una sartén al fuego, una parrilla y un filete cocido.
Una infografía de Infobae explica el proceso para marinar y cocinar pescado adobado en sartén o comal, desde la preparación de la salsa hasta la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 a 8 porciones, dependiendo del tamaño del pescado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 270 kcal
  • Proteínas: 29 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Sodio: 680 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumirlo recién hecho. En nevera, bien cubierto, se conserva hasta 2 días. Para recalentarlo, usa horno o sartén con tapa para evitar que se reseque.

Temas Relacionados

pescado zarandeadoNayaritgastronomía mexicanamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Volkswagen elimina turno nocturno en Puebla y deja sin trabajo a hasta 786 empleados

La armadora atribuye la decisión a un entorno adverso para el sector automotriz

Volkswagen elimina turno nocturno en Puebla y deja sin trabajo a hasta 786 empleados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Durante agosto, las capturas involucraron a estructuras vinculadas con ambos grupos en Baja California, Oaxaca y Chiapas; en Sinaloa se aseguraron armas, explosivos y vehículos durante operativos contra células criminales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte

Dos hombres secuestraron a un chofer y a su acompañante, usaron un arma y un inhibidor de frecuencias

Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte

EN VIVO | Megabloqueos de transportistas hoy 31 de agosto en carreteras y avenidas de CDMX y Edomex: manifestantes liberan la Calzada Ignacio Zaragoza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Megabloqueos de transportistas hoy 31 de agosto en carreteras y avenidas de CDMX y Edomex: manifestantes liberan la Calzada Ignacio Zaragoza

Morena CDMX cambia de liderazgo: Paulo García llega para reorganizar al partido rumbo a 2027

El diputado local fue designado en sustitución de Héctor Díaz-Polanco y recibió el respaldo de Ariadna Montiel y Clara Brugada

Morena CDMX cambia de liderazgo: Paulo García llega para reorganizar al partido rumbo a 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Alerta de EEUU lleva a las autoridades de Guanajuato a localizar un narcolaboratorio en Acámbaro

El Cártel de Sinaloa enfrenta golpes simultáneos a sus células: caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

La Montaña de Guerrero pierde a un defensor de la lengua me’phaá: asesinan a Federico García, buscador de su hijo desaparecido

Ricardo Monreal defiende gestión en seguridad de su hermano David en Zacatecas por coche bomba: “Es normal”

ENTRETENIMIENTO

El clásico “La historia sin fin” llega de nuevo a los cines de México: dónde y cuándo verla

El clásico “La historia sin fin” llega de nuevo a los cines de México: dónde y cuándo verla

Nicola Porcella aclara la polémica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para dar inicio a la prueba del líder de la semana

Lolita Cortés confiesa que toma medicamentos psiquiátricos: “En dos ocasiones decidí que ya no podía más”

Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris

DEPORTES

Chivas cambia horario para el partido contra Pumas y Necaxa del Apertura 2026, estos son las nuevas fechas

Chivas cambia horario para el partido contra Pumas y Necaxa del Apertura 2026, estos son las nuevas fechas

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer a Paulo Chavira por reto viral

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Eventos deportivos a seguir en septiembre: atletas mexicanos pelearán por boletos a Juegos Olímpicos

Lista de mexicanos que son campeones mundiales en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028