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Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

El atacante mexicano buscará reivindicarse tras tener una campaña complicada en Italia

El video muestra momentos de un partido de fútbol. Jugadores con uniformes de rayas azules y blancas son vistos celebrando goles en el campo de juego. Las escenas incluyen a varios deportistas felicitándose mutuamente tras anotar. Un jugador patea un balón hacia la portería, con el marco del gol y la multitud de espectadores de fondo. Se trata de una cobertura de evento deportivo.
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¡Ya es oficial! Santiago Gimenez fue presentado como nuevo futbolista del Porto de Portugal tras no entrar en los planes del AC Milan para esta temporada.

A través de sus redes sociales, el club portugués le dio la bienvenida al delantero mexicano con un mensaje: “Él está aquí”. Gimenez buscará reivindicarse luego de tener una temporada complicada en Italia donde tuvo lesiones que no lo dejaron rendir, ni tener los minutos que se esperaban.

Cabe señalar que antes de recalar en el equipo lusitano, Santi formó parte del Milan, donde no logró consolidarse ni mostrar su mejor versión. Previamente, militó en el Feyenoord de Países Bajos, club en el que se destacó como goleador y figura del plantel. Con este traspaso, “El Bebote” sumará su tercera experiencia en el fútbol europeo.

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Santiago Gimenez fue presentado de manera oficial con el Porto (Jesús Avilés | Infobae)
Santiago Gimenez fue presentado de manera oficial con el Porto (Jesús Avilés | Infobae)

Números de Santi en Europa

Giménez sumó 37 partidos oficiales con el Milan, distribuidos entre la Serie A y la Copa Italia. En ese periodo, el atacante nacional registró siete goles y seis asistencias, cifras que reflejan una participación constante aunque lejos de consolidarse como titular indiscutible del cuadro rossoneri.

Soccer Football - Serie A - Napoli v AC Milan - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - April 6, 2026 AC Milan's Santiago Gimenez looks dejected after Napoli's Matteo Politano scores their first goal REUTERS/Daniele Mascolo
Soccer Football - Serie A - Napoli v AC Milan - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - April 6, 2026 AC Milan's Santiago Gimenez looks dejected after Napoli's Matteo Politano scores their first goal REUTERS/Daniele Mascolo

Antes de llegar a la Serie A, Giménez construyó una reputación sólida en el Feyenoord de Países Bajos. Durante su estancia con el club neerlandés, el delantero disputó 105 encuentros oficiales y logró marcar 65 goles, además de aportar 14 asistencias. Estos registros lo posicionaron como una de las promesas más atractivas de la Eredivisie y motivaron su salto al futbol de mayor exigencia en Europa.

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A pesar de que su rendimiento en el conjunto italiano no alcanzó las expectativas iniciales, la regularidad de Santi en la plantilla le permitió mantenerse en la órbita de equipos europeos importantes. Su trayectoria evidencia un crecimiento sostenido, primero como referente en el Feyenoord y después como pieza de recambio en el Milan, lo que ahora lo lleva a enfrentar un nuevo reto en el Porto.

Experiencia en Europa:

  • Feyenoord (Países Bajos):
  • 105 partidos oficiales
  • 65 goles
  • 14 asistencias
  • Figura y goleador del plantel
  • AC Milan (Italia):
  • 37 partidos oficiales (Serie A y Copa Italia)
  • 7 goles
  • 6 asistencias
  • No logró consolidarse como titular indiscutible

Trayectoria profesional:

  • Inició su carrera en Cruz Azul (México)
  • Feyenoord (Países Bajos)
  • AC Milan (Italia)
  • Porto (Portugal)

Gimenez se una a la lista de mexicanos que han jugado en el Porto

Asimismo, cabe mencionar que el arribo de Santiago Giménez al Porto marca un nuevo capítulo en la historia de los futbolistas mexicanos en el fútbol portugués. El delantero de 25 años se suma así a una lista selecta de compatriotas que han defendido los colores de los Dragones en temporadas previas.

Antes de Giménez, jugadores como José Manuel “Tecatito” Corona, Héctor Herrera, Miguel Layún, Jorge Sánchez y Diego Reyes también formaron parte del plantel del Porto. Cada uno de ellos dejó su huella en la institución, consolidando la presencia mexicana en la liga portuguesa.

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