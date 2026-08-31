México

Lolita Cortés confiesa que toma medicamentos psiquiátricos: “En dos ocasiones decidí que ya no podía más”

La artista habló con franqueza sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad, además de contar cómo ha enfrentado momentos especialmente complicados con ayuda de su familia

Lola Cortés, una de las críticas más importantes del proyecto, se mostró disgustada tras la expulsión de Eduardo. (Foto: La Academia)
Lola Cortés, una de las críticas más importantes del proyecto, se mostró disgustada tras la expulsión de Eduardo. (Foto: La Academia)
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Lolita Cortés habló abiertamente sobre su salud mental y compartió detalles de la manera en que ha aprendido a vivir con depresión y trastorno de ansiedad generalizado. La intérprete reconoció que se trata de condiciones que han representado distintos desafíos a lo largo de su vida y que requieren atención constante.

Durante su relato, Cortés explicó que actualmente toma medicamentos como parte de su tratamiento y defendió la importancia de contar con las herramientas necesarias para mantener una buena calidad de vida. “Tomo medicamentos para tener una calidad de vida”, afirmó al referirse a su situación.

La artista también recordó algunos de los momentos más difíciles que ha atravesado. Según contó, en dos ocasiones llegó a sentir que ya no podía más, pero encontró apoyo en personas cercanas. “Afortunadamente, llegó mi hijo y llegó mi hermana”, relató, al destacar la presencia de ambos en esas circunstancias.

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Lolita Cortés habla de la depresión y la ansiedad

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Cortés comenzó su testimonio al reconocer directamente: “Padezco de depresión, una depresión muy fuerte”. También explicó que vive con “el trastorno de ansiedad generalizado”, una condición que, de acuerdo con su experiencia, la llevó a desarrollar una fobia que identificó como claustrofobia.

La intérprete hizo énfasis en que estas experiencias no necesariamente se presentan de la misma forma para todas las personas. “Para cada persona es completamente diferente”, señaló, al hablar de la manera en que los problemas de salud mental pueden manifestarse.

En su caso, la ansiedad y la depresión forman parte de una realidad que requiere atención. Por ello, explicó que recurre a medicamentos como parte de su tratamiento. “Tomo medicamentos para tener una calidad de vida”, sostuvo, dejando claro que para ella este recurso forma parte de su proceso para mantenerse estable.

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Su familia fue clave durante momentos difíciles

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Lolita también habló de dos ocasiones en las que sintió que ya no podía más. Sin entrar en mayores detalles sobre esas situaciones, destacó que la llegada de su hijo y su hermana representó un punto importante para ella.

“Ellos han sido como el: ‘Ey, ¿qué te está pasando?’”, contó. La artista describió ese acompañamiento con una expresión familiar y recordó las palabras que utilizaba su madre: “Así, par de cachetadas... diría mi madre. Despierta, todo está bien”.

El relato de Cortés mostró la importancia que tuvo para ella contar con personas cercanas durante esos momentos. Su familia, según sus propias palabras, estuvo presente para hacerle notar que necesitaba detenerse, reaccionar y continuar con el proceso que estaba enfrentando.

Su tratamiento tuvo que ser modificado

Lolita Cortés confiesa estar vetada de Televisa
Lolita Cortés confiesa estar vetada de Televisa (@soylolacortes)

La intérprete también reveló que su tratamiento médico cambió después de participar en un reality show. “Me cambiaron el medicamento después de la, del reality show en donde estuve”, explicó, al señalar que el tratamiento anterior había dejado de tener el efecto esperado.

“Ya ese medicamento no me estaba haciendo nada”, afirmó Cortés sobre la razón por la que tuvo que realizarse ese ajuste. Su testimonio refleja que el tratamiento que sigue no ha sido estático y que ha requerido modificaciones a lo largo del tiempo.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Lolita cerró su relato con una nota de esperanza y aseguró que continúa avanzando. “Ahí voy, ahí voy, me siento contenta, ahí voy”, expresó. Además, reiteró una petición que ha hecho anteriormente: “Por favor, pongan atención”, un llamado a no ignorar las señales relacionadas con la salud mental.

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