32 rostros del arte nacional protagonizan nueva muestra en Hacienda

La Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda exhibe la muestra fotográfica «Revelados» sobre artistas mexicanos en la Ciudad de México. (Secretaría de Hacienda)

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El público puede visitar desde este 26 de agosto una exposición que reúne 32 retratos fotográficos de destacados artistas mexicanos en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre, y el horario de visita es de martes a domingo, de 10 a 18 horas.

La muestra, titulada Revelados. Retratos de artistas en las colecciones de Hacienda, presenta obras de Cecilia Santos, Allan Fis y Norma Patiño. Las fotografías retratan a figuras del arte como Magali Lara, Federico Silva, Jorge Marín, Leonora Carrington, Raúl Anguiano, Manuel Felguérez, Irma Palacios, Vicente Rojo, Pedro Friedeberg, Yvonne Domenge y Graciela Iturbide, entre otros. Los autores han capturado a quienes han dejado huella en la escena artística del país, mostrando momentos en sus espacios creativos o bajo composiciones cuidadosamente elegidas.

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Un panel informativo marca el inicio de la exposición fotográfica «Revelados» en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda en Ciudad de México. (Secretaría de Hacienda)

La exposición se nutre principalmente de las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la SHCP. Las piezas, en blanco y negro y elaboradas con diversas técnicas, revelan la personalidad y el espíritu de las y los retratados a través de gestos, poses y miradas distintivas. En algunos casos, varias imágenes establecen un diálogo visual al formar parte de una misma serie.

El objetivo principal es reconocer el retrato fotográfico como obra artística y como documento histórico (Secretaría de Hacienda)

El evento es organizado por la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la SHCP. El objetivo principal es reconocer el retrato fotográfico como obra artística y como documento histórico, preservando la memoria visual de quienes impulsan el arte contemporáneo mexicano y mostrando cómo la fotografía, desde 2007, forma parte del programa Pago en Especie.

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Además, la curaduría incluye frases extraídas de entrevistas para la serie televisiva “Una Trayectoria, Una Colección” y de las cápsulas “Arte y Palabra”, lo que permite profundizar en las historias y perspectivas de los protagonistas. La exposición busca también motivar a que más fotógrafos y fotógrafas se sumen a las colecciones de Hacienda.

La información sobre actividades y detalles adicionales puede consultarse en las redes sociales y la página web oficial de Hacienda.