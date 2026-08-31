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Chivas cambia horario para el partido contra Pumas y Necaxa del Apertura 2026, estos son las nuevas fechas

El equipo de Gabriel Milito tendrá que ajustar su preparación para uno de los duelos más atractivos para su afición en este torneo

Pumas y Chivas empatan al medio tiempo (X@PumasMX)
Chivas cambia horario para el partido contra Pumas y Necaxa del Apertura 2026, estos son las nuevas fechas (X@PumasMX)
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Uno de los partidos más atractivos para el público de la Liga MX sufrió cambios de último momento, Chivas anunció que su duelo ante Pumas cambió de horario. El partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 tuvo que ser reajustado, por lo que ahora se jugará una hora más tarde.

A través de un comunicado, el club Deportivo Guadalajara dio a conocer estos cambios en el calendario de partidos, además, no es el único partido con modificaciones para las fechas próximas del campeonato; el Chivas vs Pumas será uno de los enfrentamientos más atractivos para la afición en la octava fecha del torneo.

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De acuerdo con la directiva tapatía, el enfrentamiento estaba programado para las 18:07 horas del domingo 13 de septiembre, ahora se jugará una hora más tarde. Además, no es el único juego que tuvo que ser reprogramado, sino que también su compromiso ante Necaxa también fue reprogramado.

Chivas vs Pumas: fecha y horario del partido de la Jornada 8 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Chivas vs Pumas: fecha y horario del partido de la Jornada 8 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Chivas vs Pumas: fecha y horario del partido de la Jornada 8

La fecha para el partido se conservará, es decir el domingo 13 de septiembre, ahora el juego estará programado a las 19:07 horas.

“El partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX, programado originalmente para el domingo 13 de septiembre a las 6:07 de la tarde en el Estadio AKRON, se disputará el mismo día, pero a las 7:07 PM”, se lee en su comunicado.

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  • Chivas vs Pumas - Jornada 8 Apertura 2026 Liga MX
  • Fecha: domingo 13 de septiembre
  • Horario: 19:07 hrs
  • Sede: Estadio Akron, Guadalajara
Uno de los estadios más curiosos de México
El estadio Akron en México. (Wikipedia)

¿A qué hora es el Chivas vs Necaxa de la Jornada 13?

En el mismo comunicado anunciaron que tendrán por primera vez una agenda doble con el equipo varonil y femenil como locales en el Akron. El partido de la fecha 13 del Apertura ante Necaxa también sufrió modificaciones en su horario, por lo que abre el espacio para que Chivas Femenil y el Rebaño Sagrado compartan localía en el Akron.

El Chivas vs Necaxa de la Jornada 13 del Apertura 2026 se jugará el martes 20 de octubre a las 18:07 horas, dos horas más tarde el equipo femenil disputará su compromiso ante las Centellas.

“Tendremos doble cartelera, Chivahermanos. Te esperamos este martes 20 de octubre para apoyar al Rebaño Sagrado, tanto en la Liga MX como en la Liga Femenil. El partido de Chivas ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 13, se jugará a las 6:07 de la tarde y posteriormente, Chivas Femenil enfrentará a las Centellas a las 9:07 de la noche, en partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Femenil. Este encuentro estaba programado originalmente para el domingo 18 de octubre al mediodía”, precisó el comunicado.

Once futbolistas del Club Deportivo Guadalajara posan para una fotografía grupal en un campo de fútbol. Visten uniformes rojos y blancos, excepto un portero con camiseta rosa.
Pachuca y Chivas empataron en el partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pachuca y Chivas empataron en el partido de la Jornada 6 del Apertura 2026

Pachuca empató 1-1 con Chivas en el Estadio Hidalgo, durante la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Salomón Rondón convirtió un penal al minuto 79 y evitó la derrota de los Tuzos.

Guadalajara tomó ventaja al minuto 3 con un gol de Roberto Alvarado. Pachuca mantuvo la presión durante el partido y encontró la igualdad desde los 11 pasos, luego de una falta de Sánchez sobre Camberos.

El encuentro también tuvo empujones en el área de Chivas tras un tiro de esquina. Miguel Jiménez evitó un gol de cabeza de Pachuca con una atajada a mano cambiada.

El resultado mantuvo a Guadalajara en la parte alta de la clasificación general. Pachuca sumó un punto en su intento por cortar una racha adversa en el torneo.

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