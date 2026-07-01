INAH presenta recorridos culturales por zonas arqueológicas durante julio de 2026

Recorridos del INAH.

Durante julio de 2026, los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ofrecerán una programación enfocada en la riqueza histórica y arqueológica de México, con recorridos por importantes zonas prehispánicas y espacios del patrimonio virreinal.

La agenda contempla visitas a sitios emblemáticos de Morelos, Puebla, Jalisco y el Estado de México, con el objetivo de acercar al público al conocimiento de distintas etapas del desarrollo cultural del país.

PUBLICIDAD

Paseos Culturales del INAH recorrerán sitios históricos durante julio

Las actividades comenzarán el sábado 4 de julio con un recorrido por el Museo Nacional del Virreinato, ubicado en Tepotzotlán, Estado de México, recinto que este año celebra más de seis décadas de permanecer abierto al público.

El INAH anunció su programación de Paseos Culturales para julio de 2026.

Durante la visita, las y los asistentes conocerán la historia del inmueble, originalmente ocupado por la Compañía de Jesús, así como algunos de sus espacios más representativos, entre ellos el Templo de San Francisco Javier, considerado uno de los máximos exponentes del arte barroco novohispano.

PUBLICIDAD

Zonas arqueológicas de Morelos y Puebla forman parte del programa

El domingo 12 de julio se realizará el paseo a la Zona Arqueológica de Xochicalco y al Pueblo Mágico de Tepoztlán, ambos en Morelos. En Xochicalco, ciudad que alcanzó su mayor desarrollo entre los años 700 y 900 d.C., las personas participantes conocerán aspectos relacionados con la astronomía, la organización política y las estrategias militares de esta antigua urbe mesoamericana.

Posteriormente, el recorrido continuará en Tepoztlán, donde también se realizará una caminata para conocer parte de su patrimonio natural y cultural, además de las leyendas que lo vinculan con el nacimiento de Quetzalcóatl.

PUBLICIDAD

Puebla formará parte de los Paseos Culturales del INAH durante julio de 2026..

El sábado 18 de julio será el turno de la Zona Arqueológica de Teteles de Santo Nombre, en Puebla. Este asentamiento del periodo Clásico destacó por su ubicación estratégica como punto de conexión entre el Altiplano Central y el sur de Mesoamérica, además de mantener relaciones con importantes ciudades como Teotihuacan y Cholula.

Contexto de los recorridos programados

El programa contempla visitas a cinco destinos históricos y arqueológicos .

Los recorridos incluyen sitios de Morelos, Puebla, Jalisco y Estado de México .

Las actividades serán guiadas por personal especializado del INAH .

Los paseos buscan difundir el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de México .

La iniciativa cuenta con más de seis décadas de experiencia y organiza más de 100 recorridos al año.

Chalcatzingo permitirá conocer el legado olmeca en el centro de México

La agenda continuará el domingo 26 de julio con una visita a la Zona Arqueológica de Chalcatzingo, localizada en el valle de Morelos. El sitio es reconocido por sus relieves esculpidos en roca, considerados algunos de los testimonios más antiguos sobre las expresiones políticas y religiosas en el centro del país.

PUBLICIDAD

Chalcatzingo permitirá conocer el legado olmeca en el centro de México. Foto: INAH

Los asistentes podrán conocer la importancia de este asentamiento y la relación que mantuvo con la denominada zona nuclear olmeca, reflejada en las representaciones talladas en las laderas que rodean el sitio arqueológico.

Guachimontones y el patrimonio de Jalisco cerrarán la programación

El último recorrido del mes se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto con una visita a la Zona Arqueológica de Guachimontones, en Jalisco. Este complejo destaca por sus estructuras circulares y cónicas, consideradas únicas dentro de la arquitectura prehispánica de Mesoamérica.

PUBLICIDAD

El itinerario también incluirá una visita al Centro Interpretativo Phil Weigand, donde se profundizará en la historia de la cultura Teuchitlán.

En Teuchitlán están los Guachimontones, piramides circulares (Mediateca INAh)

Además, las y los participantes recorrerán Tlaquepaque para conocer la tradición alfarera representada por el barro y los característicos jarritos, así como el Hospicio Cabañas de Guadalajara, uno de los inmuebles históricos más importantes del estado.

PUBLICIDAD

INAH mantiene una oferta anual de más de 100 recorridos culturales

Los Paseos Culturales del INAH constituyen un programa con más de 60 años de trayectoria dedicado a promover el conocimiento del patrimonio histórico, arqueológico y artístico del país. Cada año organiza más de un centenar de recorridos guiados por especialistas, dirigidos a públicos de distintas edades e intereses.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre costos, fechas, reservaciones y recomendaciones directamente a través de los canales oficiales del instituto.