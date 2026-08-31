El Cártel de Sinaloa enfrenta golpes simultáneos a sus células: caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Desde 2024, la violencia persiste en Sinaloa a causa del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza. (Crédito: Cuartoscuro)

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Durante agosto, el Cártel de Sinaloa recibió golpes contra estructuras vinculadas con sus dos principales facciones. La ofensiva alcanzó a un presunto operador financiero de Los Chapitos, a un supuesto mando regional de La Mayiza y a integrantes de una célula vinculada con este grupo en la frontera sur. En Sinaloa, además, fueron asegurados armas, explosivos, vehículos y drogas durante operativos contra grupos cuya filiación no fue precisada por las autoridades.

Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, fue detenido el 27 de agosto en Mexicali, Baja California, junto con Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda. Al día siguiente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Díaz Rodríguez era identificado como presunto operador financiero de Los Chapitos. Durante la captura fueron asegurados 57 envoltorios con metanfetamina, con un peso aproximado de 38 gramos.

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El caso también había llamado la atención de autoridades estadounidenses. El Departamento del Tesoro designó a Díaz Rodríguez en marzo de 2025 y lo señaló como operador financiero del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, informó que enfrentaba una acusación por conspiración para lavar instrumentos monetarios.

Washington también lo vinculó con actividades de recaudación para una organización criminal en Mexicali mediante amenazas y violencia.

Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, y Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda fueron detenidos el 27 de agosto en Mexicali, Baja California. (Crédito: Especial)

“El 07”, señalado como mando de Los Rusos

En Oaxaca, el 2 de agosto fue detenido Z.S.S., alias “El 07”, a quien la Fiscalía General del Estado identificó como presunto líder de Los Rusos.

La dependencia lo relacionó con el asesinato de Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, ocurrido en julio de 2026. La captura se realizó mediante una orden de aprehensión.

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Los Rusos son señalados como una estructura vinculada con La Mayiza y con presencia en la zona limítrofe entre Oaxaca y Guerrero.

Una célula vinculada con La Mayiza, en la frontera con Guatemala

El 20 de agosto, cuatro presuntos integrantes de Los Mayitos fueron detenidos en Puerto Madero, Tapachula, Chiapas.

Las autoridades señalaron que la estructura tenía presencia en municipios de la frontera con Guatemala. Uno de los detenidos, Cristian Emmanuel “N”, alias “El Cadenudo”, contaba con una orden de extradición en Guatemala por un delito relacionado con narcotráfico.

El caso evidencia un frente distinto al de Oaxaca: mientras Los Rusos fueron investigados en la zona limítrofe con Guerrero, Los Mayitos fueron localizados en el corredor fronterizo con Guatemala.

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Armas y explosivos asegurados en Sinaloa

El 29 de agosto, fuerzas federales realizaron cuatro acciones en distintos puntos de Sinaloa que dejaron ocho personas detenidas.

En Agua Verde fueron aseguradas 29 armas largas, 68 cargadores, una granada, equipo táctico, dos máquinas contadoras de dinero y sustancias con características similares a cocaína y marihuana.

En otro operativo fue localizado un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada. Las autoridades aseguraron cinco vehículos, armas, mil cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y presunta marihuana. Posteriormente, siete personas fueron detenidas en las inmediaciones de Escuinapa.

En diversos operativos fueron detenidos ocho criminales que portaban armas, drogas y explosivos en Sinaloa. (Crédito: Defensa)

La presión alcanza estructuras con funciones distintas

Los expedientes de agosto muestran que las investigaciones no se han limitado a integrantes armados. El caso de Díaz Rodríguez está relacionado con una presunta estructura financiera; el de “El 07”, con un mando regional; y el de Los Mayitos, con una célula que operaba en la frontera sur.

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A esto se suman los aseguramientos realizados en Sinaloa, donde las autoridades localizaron armamento, explosivos y droga sin establecer la facción a la que pertenecían los detenidos.

La diferencia entre los casos también impide presentarlos como una sola ofensiva nacional. Son investigaciones y operativos distintos, con objetivos y territorios diferentes.

La disputa entre Los Chapitos y La Mayiza

Las acciones ocurrieron en el contexto de la confrontación que mantienen Los Chapitos y La Mayiza desde septiembre de 2024, cuando la detención y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada profundizó la ruptura dentro del Cártel de Sinaloa.

El conflicto ha tenido su principal escenario en Sinaloa, pero las estructuras asociadas con ambas facciones también han sido investigadas fuera del estado.

El balance de agosto muestra precisamente esa expansión territorial de las investigaciones: un presunto operador financiero fue localizado en Baja California, un mando atribuido a una estructura de La Mayiza fue detenido en Oaxaca y una célula vinculada con esa facción fue intervenida en Chiapas.

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Por ahora, esos golpes no permiten establecer que una de las dos facciones haya perdido su capacidad operativa ni que el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa haya cambiado de manera definitiva.