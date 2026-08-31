Capturan a tres integrantes de “Los Mezcales” con más de 2 mil dosis de droga en Colima. Fiscalía de Colima.

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La Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Colima y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron este lunes sobre la detención de Kevin Felipe “N”, Luis Daniel “N” y una menor de edad, presuntos integrantes del Cártel Independiente de Colima, conocido como “Los Mezcales”. Durante el operativo se les aseguraron arsenal bélico y sustancias con características similares a las de la metanfetamina. Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

La acción derivó de trabajos de inteligencia coordinados por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, según informó ese organismo. De acuerdo con los informes de inteligencia, los tres presuntos involucrados estarían vinculados con diversos hechos violentos y actividades delictivas en la entidad.

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Armas de alto calibre y droga a granel

Entre los indicios asegurados figuran dos armas largas de calibres .223 y 5.56 milímetros, dos cargadores y 39 cartuchos útiles.

Además, los elementos de seguridad decomisaron más de 2 mil dosis de una sustancia con características similares a las metanfetaminas, volumen que las autoridades no precisaron en unidades de peso en el comunicado oficial.

Capturan a tres integrantes de "Los Mezcales" con más de 2 mil dosis de droga en Colima.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos y todos los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, que continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica de cada uno y establecer su posible relación con otros hechos delictivos.

Quiénes son Los Mezcales

El Cártel Independiente de Colima surgió bajo el mando de José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca” o “La Bestia”, detenido en 2022. Desde su origen, la organización tuvo un propósito territorial específico: disputar el control del estado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que en algún momento formó parte.

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Tras la captura de su fundador, el grupo mantuvo su presencia en la capital del estado y en los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. Las autoridades federales les atribuyen homicidios, extorsión, narcomenudeo y cobro de piso como sus principales actividades.

El panorama se complejizó el 20 de enero de 2026, cuando la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, desplegó mantas en Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo para anunciar públicamente su respaldo a Los Mezcales. Uno de los mensajes leía: “Estos muchachos de mezcal ya no están solos... Pura gente del MZ MF Mayito Flaco ya está en Colima”.

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Esa alianza añadió una nueva capa de tensión a un estado que en 2025 registró 557 carpetas de investigación por homicidio doloso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un promedio de 46 asesinatos al mes en una entidad de apenas poco más de 700 mil habitantes.

Una cadena de golpes en 2026

La detención informada este lunes se inscribe en una serie de operativos que las fuerzas federales y estatales han ejecutado contra Los Mezcales a lo largo de este año.

El 13 de mayo, la Semar, la SSPC federal y la SSPC estatal ejecutaron el operativo “Goya” y capturaron a José Luis “N”, alias “Billyboy”, identificado como presunto jefe de sicarios de la organización.

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Capturan a tres integrantes de "Los Mezcales" con más de 2 mil dosis de droga en Colima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semanas después, el 8 de junio, cayeron Francisco Javier “N”, alias “El Blanco”, señalado como coordinador de una célula de sicarios, y Héctor Miguel “N”, encargado de logística y comunicación con integrantes del grupo en otras entidades. Ambos contaban con órdenes de captura por feminicidio en grado de tentativa derivadas de hechos en Yucatán.

El 11 de junio fue detenido José de Jesús “N”, alias “El Chuy Roñas” o “El Venado”, de 30 años, con orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa y señalado además por delitos contra la salud.

Ya en agosto, el día 20, elementos de la Semar, la SSPC y la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) capturaron a José Alfredo “N”, alias “El Pirul”, presunto sicario con orden de aprehensión vigente por homicidio calificado. Dos días después, la Semar detuvo en Oaxaca a Carlos Miguel “N”, alias “El Abulón”, señalado como segundo al mando de toda la estructura y responsable directo del control delictivo en la capital colimense.

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