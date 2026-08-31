Las personas que lloran con frecuencia tienen alta sensibilidad y poseen mayor capacidad de empatía, tal como confirma la psicología

Una mujer adulta llora con lágrimas que caen por sus mejillas mientras sus manos cubren su boca en un gesto de angustia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Llorar con facilidad, señalan psicólogos, no describe debilidad sino sensibilidad, empatía y una forma de regulación emocional que también tendría efectos en el estrés y el bienestar físico.

Y es que la psicología contemporánea interpreta las lágrimas como una expresión de inteligencia emocional y fortaleza interior, no como una señal de fragilidad.

De acuerdo con especialistas, el llanto, además, no tiene un solo efecto sino que ayuda a liberar toxinas, reducir el cortisol y estimular el sistema inmunológico; después de llorar, muchas personas refieren alivio, claridad mental y una sensación de renovación.

Así lo plantea un estudio de la Instituto de Psicología de la Universidad Del Valle en Colombia donde se plantea que las lágrimas pueden cumplir funciones psicológicas y fisiológicas ya que su papel es restaurar el equilibrio interno y ayudar a procesar experiencias intensas, incluso cuadros de estrés postraumático que no siempre son reconocidos como tales.

PUBLICIDAD

Una mujer solitaria se muestra visiblemente emocionada y llora mientras mira una película romántica en su sala de estar, con un tazón de palomitas y una caja de pañuelos cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llanto se asocia con empatía, introspección y adaptación

Es así que la psicología demuestra que las personas que lloran con facilidad suelen presentar alta sensibilidad emocional característica que les permite percibir y procesar con mayor profundidad lo que ocurre a su alrededor y en su mundo interno.

Contrario a lo que suele pensarse, esa sensibilidad no equivale a vulnerabilidad o debilidad sino que se relaciona con una mayor capacidad de empatía, introspección y adaptación ante lo que viven.

En la misma línea, diversos estudios en psicología positiva sostienen que quienes lloran con facilidad suelen ser más resilientes. La razón sería que reconocer y expresar las emociones, en vez de reprimirlas, permite enfrentar los problemas con mayor claridad y fortaleza.

PUBLICIDAD

Las personas altamente sensibles serían más propensas al llanto, pero también mostrarían una capacidad de adaptación marcada y una empatía profunda hacia los demás.

Una mujer joven con lágrimas en los ojos sostiene un teléfono móvil, reflejando tristeza y vulnerabilidad en un momento de conexión digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo también participa en el proceso del llanto

Además de todo el llanto es una respuesta natural del organismo que tiene una función clave en la regulación emocional y suprimirlo de manera constante puede tener impactos negativos en el bienestar, tal como señala información del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

Desde el punto de vista biológico, el llanto estaría vinculado con la liberación de oxitocina y endorfinas hormonas que favorecen el bienestar y ayudan a reducir el estrés.

Además, la frecuencia con la que una persona llora no depende solo de su estado emocional del momento. También influyen la genética, el contexto familiar, el género y la educación emocional, factores que moldean la forma en que cada persona expresa sus emociones.

PUBLICIDAD

Por su parte, la neurología también ha demostrado que no todas las lágrimas son iguales. El llanto puede adoptar distintas formas y cada una tendría un significado emocional distinto, aunque en todos los casos funcionaría como un mecanismo natural de regulación.

Un niño llora desconsoladamente mientras abraza una foto de su perro, recibiendo consuelo de un adulto en un momento de duelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que llorar con frecuencia puede ser saludable y cumplir una función de equilibrio emocional es importante señalar que si aparece de forma excesiva o junto con otros síntomas puede advertir un problema de mayor profundidad.

Si el llanto es constante y aparece acompañado de apatía, insomnio, ansiedad y pérdida de apetito se recomienda buscar apoyo profesional para entender las causas y recibir orientación adecuada.

PUBLICIDAD